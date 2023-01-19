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Танк "Армата" на параде в честь Дня Победы в МосквеФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance/dpa
ПолитикаРоссия

Россия хочет отправить в Украину танки Т-14 "Армата"

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Минобороны Великобритании полагает, что развертывание Т-14 в Украине будет сопряжено с высокими рисками. Россия производит мало таких танков, и российские командиры недостаточно знакомы с ними, отмечают в ведомстве.

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Россия, по всей видимости, намерена отправить для боевых действий в Украине новейшие танки Т-14 "Армата", сообщило в ежедневном обзоре войны в Украине в четверг, 19 января, министерство обороны Великобритании. Оно пояснило, что танки "Армата" были засняты в конце декабря на одном из полигонов на юге России, который Москва использует для подготовки войск, отправляемых в Украину.

Незадолго до этого о планах отправить "Армату" в Украину писали и российские провластные СМИ. В то же время британское Минобороны не может подтвердить, были ли эти танки к середине января действительно переброшены в Украину.

Риски развертывания "Арматы"

Авторы обзора полагают, что любое развертывание Т-14 в Украине будет сопряжено с высокими рисками для России. Разработка "Арматы" шла 11 лет и сопровождалась задержками и трудностями с производством. Кроме того, отправка Т-14 в зону боевых действий потребует адаптации логистических цепочек, поскольку он больше и тяжелее других российских танков, отмечают эксперты.

По мнению Минобороны Великобритании, если Россия и развернет Т-14, то это будет сделано прежде всего в пропагандистских целях, поскольку "Армат" производят мало, а командиры недостаточно знакомы с такими машинами, чтобы доверять им в бою.

Танки Т-14

Танк нового поколения Т-14 "Армата" был впервые показан широкой публике в 2015 году на параде в Москве в честь Дня Победы. Тогда широкий резонанс вызвал тот факт, что "Армата" заглохла во время генеральной репетиции парада прямо напротив Мавзолея на Красной площади.

В декабре 2021 года "Ростех" объявил о запуске серийного производства танка "Армата". До начала серийного выпуска в Минобороны сообщали о контракте на поставку примерно 130 танков Т-14 и Т-15 на платформе "Армата".

Производством Т-14 занимается "Уралвагонзавод". В 2016 году предприятие оценивало стоимость серийного Т-14 в 250 млн рублей за единицу. Одна из отличительных особенностей Т-14 - необитаемая башня, которая позволяет всему экипажу находиться в бронированном корпусе танка.

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