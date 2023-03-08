  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Глава ООН Антониу Гутерриш
Глава ООН Антониу ГутерришФото: Denis Balibouse/REUTERS
КонфликтыУкраина

В Киев прибыл генеральный секретарь ООН Гутерриш

Ольга Лебедева
37 мин. назад

Темой переговоров Антониу Гутерриша и Владимира Зеленского станет продление соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море.

https://p.dw.com/p/4ONef

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев. Вечером во вторник, 7 марта он прилетел в Польшу и в ночь на 8 марта приехал в украинскую столицу.

В ходе своего третьего с начала полномасштабной войны визита в Киев глава ООН встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из главных тем переговоров станет продление сделки об экспорте украинского зерна через Черное море, срок действия которой истекает 19 марта. ООН настаивает на очередном продлении данного соглашения с Россией.

"Зерновая сделка" Украины и РФ

ООН и Турция в июле 2022 года убедили Россию прекратить блокаду украинских черноморских портов, чтобы открыть возможность для экспорта зерна из Украины. "Зерновая сделка" была заключена на четыре месяца и позволила экспортировать зерно через три украинских порта на Черном море. В ноябре соглашение было продлено еще на четыре месяца.

 Украина - один из крупнейших в мире экспортеров зерновых. До начала полномасштабного вторжения Россия и Украина обеспечивали около четверти мирового экспорта зерна. Начиная с апреля прошлого года Евросоюз содействует экспорту украинского зерна по земле, железным дорогам и рекам по "маршрутам солидарности".

Смотрите также:

Бахмут - самое кровопролитное место в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Битва за Бахмут; трибунал по Украине; зачем Шольц ездил к Байдену. DW Новости (04.03.2023)

Битва за Бахмут; трибунал по Украине; зачем Шольц ездил к Байдену. DW Новости (04.03.2023)

Битва за Бахмут в Украине, который Россия пытается занять с июля прошлого года, продолжается. Эксперты не исключают, что исход этих боев может быть известен уже в ближайшее время. Украинская сторона, тем не менее, продолжает пока держать оборону. В то же время поступают сообщения, что ВСУ все же готовятся к отводу войск из Бахмута.
Политика4 марта 2023 г.34:44 мин.
external

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)

В Киеве заявили, что Украина будет продолжать экспортировать пшеницу, несмотря на недавний ракетный удар РФ по порту Одессы. Корреспондент DW Ник Коннолли отправился на юг Украины, где встретился с людьми, которые пытаются вывезти украинское зерно различными нетрадиционными путями.
Политика25 июля 2022 г.03:29 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава ООН Антониу Гутерриш

В Киев прибыл генеральный секретарь ООН Гутерриш

Конфликты37 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лия Ахеджакова

Ахеджакова собирается издать письма любви

Ахеджакова собирается издать письма любви

Культура16 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Политика17 ч. назад59:19 мин.
Карикатура - карикатурный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков стучит шваброй в потолок и говорит: "Мы не признаем ваш потолок!"

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Политика17 ч. назад
В порт Шанхая прибыл очередной контейнеровоз с товарами из Европы

IW: Китай сильно зависит от Запада, санкции для него опасны

IW: Китай сильно зависит от Запада, санкции для него опасны

Экономика и бизнес6 ч. назад
Бои за Бахмут, 16 февраля 2023 года

"Слава Украине!": что известно о расстреле пленного

"Слава Украине!": что известно о расстреле пленного

Конфликты15 ч. назад
РСЗО "Град" украинской армии

Поставки ракет из Сербии в Украину: что говорят в Белграде

Поставки ракет из Сербии в Украину: что говорят в Белграде

Политика18 ч. назад
На главную страницу