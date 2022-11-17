"Зерновая сделка" продлена на четыре месяца

Договоренность, заключенная в июле, действовала до 19 ноября и могла быть пролонгирована автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон не выступит против.

Соглашение о вывозе зерна из Украины через Черное море продлено на 120 дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. По его словам, решение утвердили в четверг, 17 ноября, в Стамбуле.

"Соглашение будет действовать на текущих условиях в течение четырех месяцев с учетом зимних условий", - заявил агентству AFP высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности. По его словам, после зимнего сезона могут быть новые договоренности.

"Я приветствую согласие всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу по содействию безопасному судоходству при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Россия приостанавливала участие в сделке

Договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза из портов Украины зерна и сопутствующих продуктов была достигнута 22 июля. Инициатива действует до 19 ноября и может быть пролонгирована автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон не выступит против. В Черноморской зерновой инициативе Турция является гарантом, а ООН - свидетелем договоренности. В рамках "зерновой сделки" экспорт украинского продовольствия, заблокированного с начала войны РФ против Украины, шел с 1 августа из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного.

Россия 29 октября приостановила участие в соглашениях о вывозе сельхозпродукции из украинских портов, объяснив это решение атаками дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. В пресс-службе МИД РФ заявили, что "зеленый коридор", созданный в рамках договоренностей, якобы стал прикрытием для нападения на корабли.

Однако уже 2 ноября Россия возобновила реализацию "зерновой сделки". Москва получила от Киева необходимые письменные гарантии того, что гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ, пояснило российское министерство обороны. В свою очередь в Киеве отрицают предоставление письменных гарантий Москве.

Смотрите также: