На 360-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 февраля (время московское).

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По информации Херсонской ОВА , за минувшие сутки российские войска 65 раз обстреляли область из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА. Административный центр области был атакован 13 раз, снаряды и ракеты попали в частные и многоквартирные дома, здание одного из высших учебных заведений. В результате обстрелов в Херсонской области один человек погиб, трое получили ранения, говорится в сообщении.

Сигналы воздушной тревоги звучали почти по всей Украине

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Утром 18 февраля на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась более часа. Ряд СМИ сообщили о ракетах, запущенных из акватории Черного моря. Сигналы тревоги прозвучали по всей Украине, кроме западных и ряда южных областей.

"2 непонятные цели покидают область на северо-западе", - сообщил, в частности, глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. По его словам, объекты летели на запад. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о запуске шести ракет "Калибр" в западном направлении из Феодосийского района. Глава Хмельницкой ОВА Гамалий сообщил о двух взрывах в городе.

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За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских войск в районах 20 населенных пунктов, сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook . "В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов, осуществил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины", - говорится в сообщении. По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток "отбиты атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Червонопоповка и Кременная – Луганской и Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Роздоловка, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области".

Генштаб ВСУ: Силы обороны уничтожили шесть дронов-разведчиков

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Вооруженные силы Украины на юге и востоке страны сбили шесть российских дронов, которые отслеживали расположение позиций украинской армии, сообщил на своей странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ . "Силы ПВО сбили 6 БПЛА противника. По предварительной информации, 5 - типа "Ланцет" и 1 - Zala", - говорится в сообщении.

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Кремль, вероятно, "поглотит" элементы оборонно-промышленной базы Беларуси в рамках более масштабных усилий Москвы по перевооружению российской армии для поддержки продолжающейся войны против Украины, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. Его аналитики напомнили заявление белорусского правителя Александра Лукашенко, что белорусская аэрокосмическая промышленность готова производить штурмовики Су-25 для военных РФ при поддержке российских технологий. Кроме того, по словам Лукашенко, Минский автомобильный завод начал выпускать компоненты для российского "КамАЗа" и выразил готовность помочь РФ в производстве электронных компонентов для замещения утраченного западного импорта.

"Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, скорее всего, не являются критически важными для успеха долгосрочных военных усилий России. Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить белорусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные, - говорится в сводке ISW. - Россияне также могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые сейчас задействованы или оснащены для производства Су-25 и грузовиков, чтобы выпускать более срочно необходимую технику".

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Французская сеть супермаркетов Auchan Retail категорически отрицает поставку товаров для российских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Auchan Retail. В компании утверждают, что ее магазины в России помогают "только гражданскому населению" и не проводили благотворительных сборов для армии РФ. Компания также отрицает, что в ее российских гипермаркетах размещались "пункты сбора гуманитарной помощи для Донбасса".

Ранее издания The Insider, Le Monde и Bellingcat опубликовали совместное расследование, согласно которому магазины "Ашан" в России под видом гуманитарной помощи поставляли товары для российских военных в оккупированных областях Украины. Журналисты выяснили, что в "гуманитарную помощь" в числе прочего входили бритвы, мужская одежда большого размера, сотни зажигалок и сигареты, которые обычно не передают в качестве гумпомощи. В двух компаниях, которые в переписке указаны закупщиками товаров, изданию The Insider подтвердили, что помощь поставлялась именно российским военным, но отказались сообщить подробности.

США обеспокоены попытками России дестабилизировать обстановку в Молдове

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Соединенные Штаты глубоко обеспокоены попытками России дестабилизировать ситуацию в Молдове. Об этом заявил на встрече с президентом Молдовы Майей Санду в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы решительно поддерживаем Молдову в вопросах ее безопасности, независимости, территориальной целостности и очень важных реформаторских усилий, которые прилагают президент и правительство", - добавил Блинкен. В свою очередь Санду назвала минувший год "невероятно сложным" для ее страны. Она поблагодарила США за поддержку в преодолении многочисленных вызовов, в том числе в энергетике, экономике и безопасности.

Истребители МиГ-29 на военном аэродроме Мальборк в Польше Фото: Cuneyt Karadag/AA/picture alliance

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Польша рассмотрит вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении польской армии, а в случае формирования широкой авиационной коалиции, безусловно, присоединится к ней. Об этом заявил корреспонденту агентства "Укринформ" президент Польши Анджей Дуда. Он особо подчеркнул, что на самолетах МиГ-29 или Су украинские пилоты готовы летать "практически сразу", тогда как подготовка украинских пилотов американских F-16 потребует долгих месяцев обучения. Кроме того, в вопросе о предоставлении Варшавой Украине истребителей F-16 есть проблема, так как их у Польши "просто мало, учитывая масштабы и общий потенциал страны", сказал Дуда.

Разведка США: В Украине погибли более 30 тысяч наемников из ЧВК "Вагнер"

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Общая сумма российских активов, замороженных в Германии с начала войны в Украине, составила примерно 5,32 млрд евро, сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на министерство финансов ФРГ. Последнее уточнило, что штрафные меры коснулись средств не только физических лиц и компаний, внесенных в санкционные списки Евросоюза, но и Центробанка РФ. Вопрос еженедельника о сумме замороженных денег, принадлежащих российским олигархам, министерство оставило без ответа.

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В Украине, по оценкам американской разведки, погибли уже более 30 тысяч боевиков ЧВК "Вагнер", причем 90 процентов наемников, убитых с начала декабря прошлого года, - это бывшие заключенные, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, которого цитирует телеканал Sky News. По словам Кирби, "вагнеровцы" активно участвовали в наступлении России в районе Бахмута и Соледара Донецкой области, а сама ЧВК в основном состоит из "уголовных преступников, выпущенных из тюрем, чтобы воевать в Украине". Несколькими часами ранее министерство обороны Великобритании заявило, что ЧВК "Вагнер" отправила в Украину большое количество осужденных, и среди них "уровень потерь, вероятно, достигает 50 процентов".

На Берлинале показали фильм Шона Пенна "Суперсила" о войне в Украине

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На кинофестивале Берлинале состоялась мировая премьера документального фильма "Суперсила" ("Superpower") знаменитого голливудского актера и режиссера Шона Пенна. Пенн приехал в Украину в ноябре 2021 года, чтобы снять фильм о том, как Владимир Зеленский из комика превратился в президента страны. Однако в первоначальный замысел американца вмешалось нападение России на Украину. 24 февраля 2022 года Шон Пенн и его продюсер Аарон Кауфман были по-прежнему в Киеве, куда уже пытались прорваться российские войска. Съемки продолжились, но теперь это был уже совсем другой проект. "Будет правильным показать этот фильм именно здесь, спустя год после начала войны, потому что мы находимся близко к месту, где происходят эти события, потому что много украинцев живет сейчас в Берлине, и из-за его политического значения. Этот фильм - дверь, через которую можно будет войти в сложное пространство того, что произошло и все еще происходит в Украине", - заявил ранее итальянец Карло Шатриан, один из руководителей Берлинале.

Шон Пенн на Берлинале-2023 Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала союзников последовать примеру Германии и поставить Украине основные боевые танки Leopard. Необходимо позаботиться о том, чтобы Украина могла защитить себя и спасти человеческие жизни, "именно поэтому мы так настойчиво призываем другие страны-партнеры, имеющие модель, аналогичную той, которую мы поставляем, тоже предоставить такие танки", сказала Бербок в интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании Bayerischer Rundfunk.

Более 600 военнослужащих Украины завершили обучение на базе США в Германии

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Первая группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила обучение на американской военной базе вблизи города Графенвёр в Германии. Около 635 украинских военных прошли почти пятинедельный курс подготовки, сообщил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. По его словам, курс включал в себя занятия в составе отделения, взвода и роты, а также полевые учения в составе батальона. Кроме того, в него входили огневая и медицинская подготовка.

Обучение украинских военных на полигоне Графенвёр в Германии Фото: U.S. Army/ZUMA Press/picture alliance

Учения начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских военнослужащих к ведению боевых действий. В частности, их учат работе с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley и самоходными артиллерийскими установками (САУ) M109 Paladin, об отправке которых в Украину недавно объявили США. На днях к обучению приступили еще два батальона общей численностью 710 человек, а на следующей неделе 890 украинцев начнут тренировки на боевых бронированных машинах Stryker, сказал Райдер.

Хроника событий 17 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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