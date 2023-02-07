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Фото: Sascha Steinach/IMAGO
ПолитикаФинляндия

Финляндия намерена вступить в НАТО вместе со Швецией

Виталий Кропман
22 мин. назад

Позиция Хельсинки по совместному вступлению в НАТО вместе со Швецией неизменна, прокомментировал глава МИД Финляндии сообщения о готовности его страны вступить в альянс независимо от решения по Стокгольму.

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Несмотря на продолжающиеся разногласия с Турцией, Финляндия по-прежнему намерена вступить в НАТО вместе со Швецией. С точки зрения безопасности в регионе Балтийского моря и в северных странах было бы очень хорошо, если бы и Швеция, и Финляндия стали членами Североатлантического альянса, сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстремом в Хельсинки во вторник, 7 февраля. "Это наша цель. И эта цель не изменилась", - цитирует главу финского внешнеполитического ведомства агентство dpa. По словам министра, это четкий сигнал всем членам НАТО, включая Турцию и Венгрию.

Заявление Хаависто прозвучало в ответ на вопрос о сообщении, опубликованном 6 февраля финской газетой Iltalehti. В  нем указывалось, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если, как ожидается весной, Венгрия и Турция ратифицируют только финскую заявку на вступление, но откажут Швеции.

Турция против Швеции

Под влиянием агрессивной войны России против Украины Финляндия и Швеция подали совместную заявку на членство в НАТО в мае 2022 года. С тех пор политическое руководство двух стран ЕС неоднократно подчеркивало свое желание вступить в альянс совместно. На прошлой неделе это желание на встрече в Стокгольме подтвердили главы правительств Финляндии и Швеции - Санна Марин и Ульф Кристерссон.

Для вступления в НАТО заявку соискателя должны ратифицировать все 30 членов альянса. 28 стран уже поддержали желание Швеции и Финляндии: не сделали это только Венгрия и Турция. Противодействия со стороны Булапешта не ожидается, а вот Анкара неоднократно заявляла, что блокирует вступление Швеции. Турция обосновывает свою позицию тем, что, по ее мнению, Швеция не принимает достаточных мер против "террористов". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Стокгольм в поддержке террористических организаций, таких как Курдская рабочая партия, и требует выдачи Анкаре скрывающихся в Швеции активистов и оппозионных политиков.

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