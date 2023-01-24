В Финляндии упомянули отдельный трек при вступлении в НАТО

Глава МИД впервые озвучил вариант, при котором вступление Финляндии в НАТО может осуществляться отдельным треком, а не в связке со Швецией.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто впервые озвучил вариант, при котором вступление его страны в НАТО может осуществляться отдельным треком, а не в связке со Швецией. Соответствующее заявление министр сделал во вторник, 24 января, в утреннем эфире телеканала Yle, где обсуждалась недавняя акция с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме и последовавшая за этим критика турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Конечно, нам все равно предстоит оценить ситуацию, если окажется, что заявка Швеции будет долго пробуксовывать", - отметил Хаависто.

Пока еще слишком рано занимать позицию в отношении варианта, при котором Финляндия будет самостоятельно продолжать процесс вступления в НАТО, при этом оговорился он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Финляндия, Швеция и Турция попытаются организовать встречу в начале весны для обсуждения ситуации.

Глава МИД Финляндии заявил о необходимости тайм-аута на переговорах

В интервью агентству Reuters Пекка Хаависто выразил уверенность, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией необходимо взять тайм-аут в несколько недель.

"Необходим тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и оценим, где находимся. Пока все не уляжется после нынешней ситуации, не следует делать никаких выводов", - отметил министр. "Думаю, что речь идет о перерыве в пару недель", - добавил он.

Хаависто подтвердил, что 23 января разговаривал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. "Конечно, они чувствуют давление на фоне предстоящих выборов в середине мая, и из-за этого дискуссия по понятным причинам во многом накалилась в Турции", - сказал Хаависто. Выборы президента Турции запланированы на 14 мая.

Глава МИД Швеции: Выясняем, что имеется в виду

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем в свою очередь в письменном комментарии для Svenska Yle отметил, что в Стокгольме пытаются разобраться в происходящем.

"Мы находимся в контакте с Финляндией, чтобы выяснить, что на самом деле имеется в виду", - отметил Билльстрем.

"Швеция уважает договоренности, которые существуют между Швецией, Финляндией и Турцией о нашем членстве в НАТО. Мы делали это до сих пор и продолжим (этот курс. - Ред.)", - добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 января заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкары при вступлении в Североатлантический альянс.

Акция ультраправых в Стокгольме

Демонстрация ультраправых в Стокгольме, сопровождавшаяся сожжением Корана, вызвала бурю негодования в исламском мире и еще сильнее обострила отношения между Швецией и Турцией. Поскольку шведские власти санкционировали проведение митинга 21 января, Турция заявила, что отменила запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Анкару.

Турция и Венгрия - единственные страны НАТО, которые до сих пор не согласились на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Анкара в качестве условия требует от Стокгольма принять более жесткие меры против курдских активистов, которых она считает "террористами".

Пол Йонсон намеревался в ходе визита в Турцию предпринять новые попытки убедить Анкару снять возражения против вступления Швеции в НАТО. Протестная акция в Стокгольме была организована Расмусом Палуданом из датской ультраправой партии Hard Line, он является также подданным Швеции. Палудан предупреждал, что намерен в ходе митинга сжечь Коран. Активист уже неоднократно делал это в ходе протестных мероприятий в различных городах Швеции, что вызывало столкновения с полицией.

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