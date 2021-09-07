Калининградский транзит: вызов для НАТО и России?

КонфликтыРоссияКалининградский транзит: вызов для НАТО и России?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыРоссия30.06.202230 июня 2022 г.Почему Калининград стал центром противостояния между Западом и Кремлем? Пойдет ли ЕС на уступки Путину? И возможен ли военный конфликт между НАТО и Россией? https://p.dw.com/p/4JfaPРеклама Гости выпуска: - Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы - Иван Преображенский, колумнист DW и политолог - Алексей Юсупов, немецкий политолог и директор российской программы Фонда Фридриха Эберта