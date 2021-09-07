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Калининградский транзит: вызов для НАТО и России?

30 июня 2022 г.

Почему Калининград стал центром противостояния между Западом и Кремлем? Пойдет ли ЕС на уступки Путину? И возможен ли военный конфликт между НАТО и Россией?

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Гости выпуска:

- Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы

- Иван Преображенский, колумнист DW и политолог

- Алексей Юсупов, немецкий политолог и директор российской программы Фонда Фридриха Эберта

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