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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТОФото: Kenzo Tribouillard/AFP
ПолитикаЕвропа

Столтенберг раскритиковал позицию Эрдогана по Швеции в НАТО

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

Недовольство Анкары вызвала акция протеста с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Генсек НАТО указал на то, что свобода самовыражения и свобода мнений не являются незаконными в странах альянса.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего в понедельник, 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкары при вступлении в Североатлантический альянс после субботней акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

В интервью телеканалу Welt Столтенберг отметил, что свобода самовыражения и свобода мнений являются ценными активами как в Швеции, так и в других странах НАТО". "И именно поэтому эти неподобающие действия не являются автоматически незаконными", - подчеркнул генсек альянса, добавив, что шведское правительство осудило акцию "в очень четких выражениях".

Акция ультраправого активиста возмутила исламский мир

Демонстрация правых экстремистов в Стокгольме, сопровождавшаяся сожжением Корана, вызвала бурю негодования в исламском мире и еще сильнее обострила отношения между Швецией и Турцией. Поскольку шведские власти санкционировали проведение субботнего митинга, Турция отменила запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Анкару.

Турция и Венгрия - единственные страны НАТО, которые до сих пор не согласились на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Власти Швеции и Финляндии подали заявки о вступлении в НАТО на фоне развязанной Россией войны в Украине.

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