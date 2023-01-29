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Мариуш Блащак анонсирует курс для добровольцев, желающих ознакомиться с военной службой
Мариуш Блащак анонсирует курс для добровольцев, желающих ознакомиться с военной службойФото: Hubert Mathis/ZUMA/picture alliance
КонфликтыЕвропа

На фоне войны в Польше возрос интерес к службе в армии

Анатолий Арни
2 ч. назад

В 2022 году в ВС Польши записалось рекордное количество человек с момента отмены обязательной службы в армии.

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На фоне полномасштабного вторжения России в Украину в Польше повысился интерес граждан к службе в армии. В 2022 году Вооруженные силы страны смогли набрать 13 742 новых желающих - это рекорд с момента отмены воинской повинности в Польше в 2008 году, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в субботу, 28 января.

По словам чиновника, польские ВС в начале 2023 года насчитывают 164 тысячи солдат, в том числе 36 тысяч членов добровольческих отрядов территориальной обороны.

Варшава ожидает, что в ближайшие годы количество служащих в военной сфере в стране вырастет еще больше - до 250 тысяч профессиональных солдат и до 50 тысяч добровольцев территориальной обороны. В Польше также с осени 2022 года проводятся однодневные курсы базовой военной подготовки для всех желающих.

Польша опасается угроз со стороны РФ

С начала войны в Украине польские власти неоднократно заявляли, что захватнические амбиции Кремля представляют угрозу для Европы и для Польши в частности. Так, в граничащем с Беларусью Подляском воеводстве на северо-востоке страны создано новое воинское соединение - Первая дивизия пехоты легионов. Его необходимость Блащак объяснял тем, что за восточной границей Польши происходит "попытка восстановить Российскую империю", которую министр назвал "империей зла" - вне зависимости от того, "белая она, красная или - как теперь - Путина".

До этого польский сейм признал РФ государством-спонсором терроризма, а на границе с Калининградской областью Польша возвела проволочное ограждение в целях борьбы с наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего Востока по сценарию, который ранее использовал режим Александра Лукашенко.

Кроме того, в 2022 году Польша объявила о намерении значительно усилить свои ВС в техническом плане - для этого страна заключила с Южной Кореей соглашение о поставке различных видов вооружения, которое стало для Сеула крупнейшей в истории экспортной военной сделкой.

Блащак внезапно похвалил ФРГ за обещание помощи

В конце ноября министр обороны положительно отреагировал на предложение от Берлина о передаче Польше систем ПВО Patriot и о защите польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter.

Положительные отзывы о политике Германии со стороны польских властей стали редкими после того, как ФРГ не смогла выполнить свои обязательства по "круговым поставкам" вооружения. Согласно ним Варшава передала Киеву около 200 танков советского образца и должна была получить взамен немецкие танки, однако у Германии возникли сложности с выполнением своей части сделки.

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