Лидер оппозиции призвал ФРГ выполнить сделку с Польшей по круговым поставкам вооружений

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал правительство ФРГ оперативно выполнить свою часть сделки с Польшей в рамках договоренностей о так называемых круговых поставках вооружений Киеву. Соответствующее заявление Мерц сделал в среду, 27 июля, во время визита в Варшаву.

Германия должна исполнить взятые на себя обязательства, уверен политик.

Круговые поставки оружия - это передача восточноевропейским партнерам по НАТО, на вооружении которых до сих пор оставалась боевая техника советского производства, западных вооружений в обмен на те, которые они поставляют украинской армии, отражающей российскую агрессию.

Польша разочарована вкладом Берлина

Как сообщило агентство dpa, Польша разочарована вкладом Берлина. Варшава передала Киеву более 200 танков в рамках военной помощи Украине. Техникой, предложенной в ФРГ взамен направленной, польские власти, однако, недовольны.

В рамках визита в Варшаву у Мерца состоялась встреча с лидером польской правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярославом Качиньским. Кроме того, германский политик возложил венки к мемориалам в память о варшавском восстании 1944 года и о жертвах сопротивления нацистам в варшавском гетто.

Министр обороны Польши утвердил контракты с Южной Кореей

Тем временем на фоне визита в Польшу Фридриха Мерца стало известно, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракты на получение южнокорейских вооружений для польских ВС. Как передало агентство PAP, речь идет о самолетах FA-50, боевых танках K2 ("Черная пантера") и самоходно-артиллерийских установках класса гаубиц K9.

"Мы не заинтересованы в ухудшении состояния нашего оружия"

Польша должна была получить от своего партнера по НАТО - Германии - 200 танков в рамках так называемых круговых поставок. Такое число единиц этой военной техники советского образца Варшава ранее отправила Киеву. В конце мая президент Польши Анджей Дуда обвинил Берлин в нарушении обещания, данного Польше - предоставить немецкие танки взамен тех Т-72 советского производства, которые Варшава направила Украине из собственных резервов.

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский в интервью Der Spiegel от 22 июля заявил, что Берлин медлит, кроме того, изначально он предлагал Варшаве танки, "которые были старше тех, что мы передали Украине". "Это предложение не может быть принято, потому что мы не заинтересованы в ухудшении состояния нашего вооружения и в обучении наших солдат на технике 1960-х годов", - подчеркнул Шинковский.

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