 Лидер оппозиции ФРГ Мерц: В ХДС нет раскола по вопросу отношения к России | Новости из Германии о Германии | DW | 24.07.2022

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Германия

Лидер оппозиции ФРГ Мерц: В ХДС нет раскола по вопросу отношения к России

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью ZDF ответил на вопросы об Украине и российском газе, женской квоте в его партии и использовании атомной энергии в Германии.

Интервью Фридриха Мерца телеканалу ZDF

Интервью Фридриха Мерца телеканалу ZDF

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) отмежевался от призыва однопартийца, премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer) сохранить поставки энергоносителей из России и "заморозить" войну в Украине. Как указал Мерц в воскресенье, 24 июля, в традиционном летнем интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF, мнение Кречмера не отражает позицию ХДС.

Причем, по словам Мерца, раскола в партии по вопросу об отношении к России не существует. "Газ может быть дорогим, но свобода бесценна", - повторил политик слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас и таким образом дал понять, что возглавляемая им партия не поступится демократическими ценностями ради энергоносителей.

О женской квоте в ХДС

Отвечая на вопрос о введении в ХДС женской квоты, Фридрих Мерц подтвердил свою скептическую позицию в данном отношении. По его словам, он никогда не отрицал, что низкий процент женщин в ХДС является проблемой. "Однако сейчас это отнюдь не самая большая проблема страны", - подчеркнул христианский демократ.

Доля женщин в ХДС практически не меняется с 1990-х годов. В бундестаге от консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в настоящее время насчитывается 23,5 процента женщин, а среди членов ХДС данный показатель составляет 26,6 процента. Проблемой считается и возрастная структура: средний возраст членов ХДС составляет 60,8 лет.

В июне Мерц предложил постепенно ввести 50-процентную квоту для женщин в исполнительных комитетах партий, начиная с районного уровня и выше, к 2025 году. Однако такая квота будет ограничена пятью годами.

Об ограничении скорости на автобанах

Обсуждая вопрос о снижении энергопотребления в Германии, Фридрих Мерц высказался против ограничения скорости на немецких автобанах. "Ограничение скорости - символический вопрос", - указал он. Как отметил Мерц, "таким образом мы не решим проблемы ни с точки зрения экологии, ни с точки зрения транспортного потока". И у ХДС "очень четкая общая позиция" по данному вопросу, добавил он. Проблемы страны этим не решить, подчеркнул Мерц. К тому же существует, "может быть, лишь три процента трасс, на которых в Германии еще нет ограничения скорости", отметил политик.

Об использовании атомной энергии

Касаясь вопроса о перспективах использования в Германии атомной энергии, Фридрих Мерц выразил мнение, что срок службы трех оставшихся в Германии атомных электростанций будет продлен. Период эксплуатации этих АЭС заканчивается 31 декабря 2022 года, однако правительство, ранее категорически отказывавшееся от этого, хочет пересмотреть вопрос об их дальнейшем использовании в связи с новыми кризисными условиями, напомнил в летнем интервью ZDF лидер ХДС.

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    Автор: Астрид Пранге, Евгений Жуков


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