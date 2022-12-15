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Заседание Сейма Польши (фото из архива)Фото: Rafal Guz/PAP/picture alliance
ПолитикаПольша

Сейм Польши признал РФ государством - спонсором терроризма

Павел Мыльников
53 мин. назад

Депутаты нижней палаты парламента Польши призвали изолировать Россию на международной арене, обвинив Москву в нарушениях прав человека, военных преступлениях и враждебной экономической деятельности.

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Нижняя палата парламента (Сейм) Польши приняла резолюцию о признании России государством - спонсором терроризма. В поддержку документа проголосовал 231 депутат, еще 226 человек не участвовали в голосовании, указывает Польское агентство печати.

Как указано в документе, РФ "систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН", "аннексирует территории других государств, совершает вооруженные нападения, совершает военные преступления и геноцид", а также "занимается враждебной экономической деятельностью, в частности, в области энергетики".

Сейм Польши: Прямая ответственность РФ за трагедии MH17 и авиакатастрофу в Смоленске

Резолюция была принята с поправкой, внесенной правящей партией "Право и справедливость". В ее тексте говорится, что Россия несет прямую ответственность за катастрофу самолета ВВС Польши в Смоленске в апреле 2010 года. Кроме того, польские парламентарии возлагают на РФ ответственность за крушение самолета "Малазийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 и сбитого над Донбассом в июле 2014 года.

Сейм осудил российское военное вторжение в Украину, назвав его "вопиющим нарушением" запрета Устава ООН на применение силы и посягательством на суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность соседнего государства. Россия "должна быть изолирована на международной арене", подчеркнули депутаты нижней палаты польского парламента.

Тем самым Польша пополнила список стран Евросоюза, в которых после начала военной агрессии Москвы против Украины были приняты резолюции о признании РФ государством - спонсором терроризма.

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