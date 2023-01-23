Берлинале-2023: Шон Пенн с фильмом об Украине и Спилберг

Легко представить себе, каким праздником мог бы стать нынешний кинофестиваль Берлинале - первый за три года, который должен пройти (с 16 по 23 февраля) без ограничений, связанных с пандемией. Эта радость омрачена войной, которая идет прямо сейчас географически совсем недалеко от Берлина - по крайней мере, это ближайший к фронту кинофестиваль такого уровня. Не говоря уже о сотне тысяч украинских беженцев, которые приняла немецкая столица за прошедший год - часть программы (фильмы для детей и юношества) в Берлине собираются показывать в украинской озвучке.

Карло Шатриан и Мариэтт Риссенбик Фото: Monika Skolimowska/dp/picture alliance

Главное в празднике - его предвкушение. Можно было представить себе, каким радостным могло быть это 23 января, когда руководители Берлинале итальянец Карло Шатриан и нидерландка Мариэтт Риссенбик на сцене словно развертывают конфеты - представляют фильмы основного конкурса и созданной ими программы "Encounters". Однако "развертывание конфет" в этом году выдалось более скромным и тихим, нежели обычно. Все есть: звезды (на фестиваль приедет Стивен Спилберг), зрители (все залы будут заполнены в полном объеме), красная дорожка из экологичного ресайклинга, вегетарианское меню без молочных продуктов, знаменитый медведь - символ фестиваля - в виде значка в цветах украинского флага. Нет только спокойствия и расслабленности, потому что война еще не закончена.

Шон Пенн привезет фильм о Зеленском

В ноябре 2021 года знаменитый голливудский актер и режиссер Шон Пенн приехал в Украину на съемки документального фильма о том, как Владимир Зеленский из комика превратился в президента страны. 24 февраля, когда российские войска пересекли границу и с боями стали прорываться к Киеву, Шон Пенн тоже был в украинкой столице - и продолжил съемки, однако теперь это был уже совсем другой фильм. Какой именно, станет понятно на фестивале, как и то, о какой именно "суперсиле" (фильм называется "Superpower") идет речь.

"Будет правильным показать этот фильм именно здесь, спустя год после начала войны, потому что мы близко к месту, где происходят эти события, потому что много украинцев живет сейчас в Берлине, и из-за его политического значения. Этот фильм - дверь, через которую можно будет войти в сложное пространство того, что произошло и все еще происходит в Украине", - сказал, представляя этот проект, Карло Шатриан.

Другим важным высказыванием о войне станет документальный фильм "Восточный фронт" Виталия Манского и Евгения Титаренко - его 24 февраля, в годовщину вторжения, представят в рамках программы "Encounters". Если "Superpower", по всей видимости, станет взглядом на войну из окон офиса президента, увиденный глазами голливудской звезды, то "Восточный фронт" расскажет историю обычных украинцев, ушедших на фронт добровольцами. Какой взгляд покажется более убедительным?

Бум немецкого кино - а, может, нет

То, что из 18 фильмов основного конкурса пять будут представлять Германию, в более спокойное время заставило бы говорить о буме немецкого кино. С другой стороны, можно понять и недовольный вопрос французской корреспондентки на пресс-конференции: "Я не была на Берлинале несколько лет, приезжаю, а здесь те же режиссеры получают те же награды". Действительно, немецкий режиссер Кристиан Петцольд (Christian Petzold) участвует в основном конкурсе Берлинале уже в шестой раз - в последний раз это было в 2020 году с фантасмагорией о русалке в центре Берлина под названием "Ундина". Далеко не новички Ангела Шанелек (Angela Schanelec), в 2019 году получившая "серебряного медведя" как лучший режиссер, и Эмили Атеф (Emily Atef), фильм которой тоже не так давно попадал в конкурс.

Более неожиданным выглядит появление на Берлинале Маргарете фон Тротта (Margarete von Trotta), фильм которой в последний раз участвовал в Берлинале в 1995 году. Прославившаяся еще в конце 1960-х как актриса, она сняла в 1970-х несколько фильмов, вошедших в историю немецкого кино. В этот раз она привезла фильм о романе австрийской писательницы Ингеборг Бахман со швейцарским писателем Максом Фришем, снятый в экспериментальной форме и полный "внутренних монологов" Бахман.

Кадр из фильма "Ингеборг Бахман - путешествие в пустыню" Фото: Wolfgang Ennenbach/Berlinale/dpa/picture alliance

Привычным героем Берлинале является и главный немецкий актер последних лет Франц Роговски (Franz Rogowski), в этот раз, впрочем, действительно удививший. Он сыграл главную роль (бойца французского иностранного легиона родом из Беларуси) в итальянском фильме "Disсo boy", который пока выглядит как один из самых интересных претендентов на "золотого медведя".

"Музыка" в греческих горах

Продюсером фильма "Музыка" Ангелы Шанелек, который покажут в основном конкурсе, стал берлинский продюсер Кирилл Красовский. Это вольная интерпретация греческой трагедии "Царь Эдип", снятая международной командой в греческих горах и Берлине. Актерам (среди них франко-канадский актер Алеша Шнайдер и французская актриса Агат Бонитцер) пришлось учить греческий язык - съемки по соображениям аутентичности велись на греческом.

"Мы очень долго этот фильм делали, потому что попали в пандемию, - рассказал продюсер Красовский DW. - Первый разговор с Ангелой произошел еще в 2019 году, закончили съемки осенью 2021 года, и год ушел на постпродакшн. Получилась драма. Самая настоящая. Но современная".

Красовский тоже соглашается с тем, что война накладывает свой отпечаток на атмосферу фестиваля. "Я тоже обратил на это внимание. Война - она идет, и поэтому праздновать, как это было бы в мире, в котором люди не погибают каждый день, было бы странно", - говорит он. Не были приглашены на кинофестиваль российские фильмы, в финансировании которых принимало участие российское министерство культуры, как и журналисты российских государственных или окологосударственных изданий и телеканалов. Российское кино в последние годы не играло первую скрипку в фестивальных буднях - не сказать, что фестиваль потерял в качестве, однако каждый год в Берлин приезжал внушительный десант из Москвы. В этом году здесь рады гостям из Киева.

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