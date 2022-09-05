Россия запретила въезд актерам Шону Пенну и Бену Стиллеру

Известные американские киноактеры Шон Пенн и Бен Стиллер включены в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Соответствующий перечень с указанием имен 25 человек министерство иностранных дел РФ опубликовало в понедельник, 5 сентября.
Оно обосновало свой запрет "постоянно расширяемыми" санкциями США в отношении российских граждан. В черном списке МИД РФ, в частности, указаны министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо, четыре ее заместителя, шесть сенаторов, а также американские предприниматели и сотрудники неправительственных организаций.