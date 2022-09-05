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Американские актеры Бен Стиллер (слева) и Шон Пенн
Бен Стиллер (слева) и Шон ПеннФото: 20th Century Fox/Mary Evans/IMAGO
ПолитикаРоссия

Россия запретила въезд актерам Шону Пенну и Бену Стиллеру

Павел Мыльников
58 мин. назад

Помимо киноактеров, МИД РФ внес в черный список министра торговли США Джину Раймондо, а также ряд сенаторов и бизнесменов. Москва назвала этот запрет ответом на санкции США против российских граждан.

https://www.dw.com/ru/rossia-zapretila-vezd-amerikanskim-akteram-sonu-pennu-i-benu-stilleru/a-63023072

Известные американские киноактеры Шон Пенн и Бен Стиллер включены в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Соответствующий перечень с указанием имен 25 человек министерство иностранных дел РФ опубликовало в понедельник, 5 сентября.

Оно обосновало свой запрет "постоянно расширяемыми" санкциями США в отношении российских граждан. В черном списке МИД РФ, в частности, указаны министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо, четыре ее заместителя, шесть сенаторов, а также американские предприниматели и сотрудники неправительственных организаций.

Шон Пенн и Бен Стиллер публично поддержали Украину после войны, развязанной против нее Россией. Кроме того, Пенн решил снять документальный фильм о российском вторжении. Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа наградил обоих американских актеров орденами "За заслуги" третьей степени.

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