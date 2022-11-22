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Фото: picture-alliance/dpa
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Стивен Спилберг получит "Золотого медведя" Берлинале

Артем Иванов
1 ч. назад

По словам худруков Берлинале Мариэтт Риссенбик и Карло Шатриана, Спилберг не только завоевал сердца зрителей по всему миру, но также придал новое значение кино как фабрике грез.

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75-летний американский кинорежиссер Стивен Спилберг добавит к своим бесчисленным наградам еще одну: почетного "Золотого медведя" Берлинского международного кинофестиваля - за дело всей его жизни. Об этом стало известно во втоник, 22 ноября.

По словам худруков Берлинале Мариэтт Риссенбик и Карло Шатриана, Спилберг, сделавший головокружительную карьеру, не только завоевал сердца зрителей по всему миру, но также придал новое значение кинопроизводству как фабрике грез и кинематографистам как людям, умеющим доносить до людей важные смыслы доступными способами. Дата награждения будет объявлена позднее. А следующий, 73-й Берлинский международный кинофестиваль состоится в 2023 году - с 16 по 26 февраля. 

Спилберг - не только режиссер

Творчество Стивена Спилберга многогранно и насчитывает более 100 полнометражных фильмов и телесериалов. Среди них такие кинохиты, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Индиана Джонс", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана". Режиссер трижды выигрывал "Оскар" и 19 раз был номинирован на эту премию. 

Спилберг на съемках фильма
Спилберг на съемках фильма "Фабельманы"Фото: Storyteller Distribution Co., LLC

В марте этого года Стивен Спилберг и его супруга Кейт Кэпшоу передали 1 млн долларов пяти организациям, помогающим людям, пострадавшим во время войны в Украине. Один из получателей денег - польский Красный Крест. Известные благотворительной активностью Спилберг и Кэпшоу передали пожертвование через свой собственный фонд Hearthland Foundation, основанный в 2020 году. В начале пандемии организация занималась поддержкой образовательных и развивающих программ для детей, а сейчас помогает тем, кто тем или иным образом пострадал во время военных действий на территории Украины.

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