Крик, мат и эротика: военная тематика на Берлинале

Не в основном конкурсе Берлинале-2022, но в рамках разных программ кинофестиваля было показано несколько картин производства России и Украины. Мы решили остановить свое внимание на трех фильмах, каждый из которых так или иначе касается военной тематики.
Катастрофа MH17 и судьба одной семьи
Иногда кажется, что молчание героев в украинском фильме "Клондайк" невыносимо. И что в этом молчании - гораздо больше бессилия и отчаяния, чем во всех их диалогах, вместе взятых. Это молчание повисает в зале и после сеанса, когда зрители, проводив картину аплодисментами, еще долго сидят на своих местах, описывая свои впечатления словом "шок".
"Очень тяжелый материал, надо будет его осмыслить. Но, конечно, фильм крайне актуален в контексте последних новостей", - комментирует пожилой мужчина, пожелавший сохранить анонимность. "Впечатление полнейшей бессмысленности и безысходности происходящего", - добавляет уроженец Эстонии Дмитрий, у которого среди родственников есть и украинцы, и русские.
Марина Эр Горбач
Сюжет фильма - судьба простой украинской пары, немыслимым образом оказавшейся в эпицентре трагедии рейса MH17, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года. Режиссер фильма Марина Эр Горбач и исполнительница главной роли Оксана Черкашина предпочитают давать интервью на английском языке, а не на русском. Черкашина говорит, что если в нынешней ситуации украинцы начнут говорить по-русски, это может быть использовано в пропагандистских целях теми, кто утверждает, что "мы - по-прежнему братья и сестры". Но после просмотра фильма создается впечатление, что от братских отношений мало что осталось, особенно когда посреди украинского села вдруг звучит чеченская речь.
"Наш фильм посвящен событиям 2014-го, но сегодня актуален как никогда. Благодаря ему я могу разделить мою боль с широкой аудиторией и надеюсь, что фильм заставит публику задуматься о ситуации не только с точки зрения абстрактных новостей, а с точки зрения простых людей", - говорит Марина Эр Горбач. По ее словам, идея фильма состоит в том, что Украина и Донбасс не так-то далеко от Европы, как кому-то может показаться. "Мы видим панику в европейских СМИ по поводу ситуации вокруг Украины. Но суть в том, что войну в Донбассе все эти годы игнорировали. А украинцы привыкли жить в условиях войны", - говорит Марина Эр Горбач.
По ее словам, публика на Берлинале очень политизирована и в дискуссиях после премьеры требует более однозначных оценок. "Некоторые зрители, судя по комментариям, ждут от нас политической активности. Складывается впечатление, что некоторые хотят, чтобы мы были теми, кем они бы хотели быть сами, - говорит Марина Эр Горбач. - Но тогда это будет фестиваль не про фильмы, а про гражданскую позицию".
Как говорит режиссер фильма "Клондайк", война - не источник вдохновения, а источник страха: "И чтобы победить этот страх, выдавить его из себя, я снимаю фильмы". Она подчеркивает, что у создателей картины не было политических целей (хотя фильм снят при поддержке министерства культуры Украины). "Мы призываем немецкую аудиторию еще раз задуматься о том, что Украина - совсем рядом", - говорит режиссер. А исполнительница главной роли добавляет: "Нельзя молчать, когда видишь насилие. Это наше послание адресовано не только немецкой, но и российской публике".
Украинский режиссер-документалист: фильм - мое оружие
Еще одна украинская премьера на Берлинале - документальная драма "Терриконы" о судьбе детей на востоке Украины. По словам режиссера картины Тараса Томенко, европейская публика живет в "информационном вакууме", воспринимая новости из Украины в качестве сухих заголовков, которые не позволяют осознать всего кошмара происходящего. А 80-минутная документальная кинолента позволяет буквально "прожить" какой-то отрезок времени с главной героиней, погрузившись в ее заботы.
Кадр из фильма "Терриконы"
С будущей героиней этого документального кинопроекта Томенко познакомился в разгар боевых действий в 2014-м. Она живет "в шаговой доступности" от линии разграничения и ходит в школу также неподалеку. "Самое трудное в этой работе - осознать, что ничего не можешь сделать в этой ситуации, - признается Томенко. - Фильм - этом мой долг. Я мог бы взять в руки автомат, но предпочел взять камеру. Потому что фильмом можно добиться большего, чем автоматом".
Военно-патриотическое воспитание под музыку Вагнера
Российский фильм "Брат во всем" - полная противоположность в подходе к военной тематике. Организаторы Берлинского кинофестиваля предпочли не перегружать зрителей информацией о том, что фильм Александра Золотухина о курсантах летного училища снят при поддержке министерства обороны России (в титрах упомянуто лишь министерство культуры). На фоне непрекращающегося потока новостей о концентрации российских войск вдоль границы с Украиной 80-минутная сага о трогательных отношениях двух братьев-близнецов, мечтающих стать военными летчиками, в рамках Берлинале смотрится по меньшей мере странно. Два голых блондина, барахтающиеся в воде на фоне самолетов с надписью "ВКС России", пафосная прелюдия к "Золоту Рейна" Вагнера, медленное поглаживание ракет класса "воздух-земля", исключительно положительные герои и ни одного матерного слова, - художественный фильм как высший пилотаж военно-патриотического воспитания образца 2022 года.
Кадр из фильма "Брат во всем"
Реакция зрителей - соответствующая. "Весь фильм невозможно избавиться от чувства, что тебя преследует актуальная ситуация, - комментирует зрительница, представившаяся как Яна. - И при всей внешней привлекательности молодых парней военная авиация всегда имеет привкус агрессии, ведь нельзя забывать о том, что она создана для войны".
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Автор: Михаил Бушуев