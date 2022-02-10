Фильм "Алькаррас" стал главным победителем Берлинале

"Золотого медведя" Берлинале как лучший полнометражный фильм в 2022 году получила картина испанского режиссера Карлы Симон "Алькаррас". Итоги 72-го международного кинофестиваля подвели вечером в среду, 16 февраля.

Премьера фильма "Алькаррас" прошла в рамках Берлинале. Главные роли в нем сыграли Джорди Пуйоль Дольсет, Анна Отин и Ксения Росет. В картине речь идет о нескольких поколениях одной семьи в каталонском местечке Алькаррас. На новость о том, что на их земле собираются вырубить все персиковые деревья под установку солнечных панелей, члены семьи реагируют по-разному.

В основном конкурсе этого сезона участвовали 18 картин производства 15-ти стран. "Серебряного медведя" получила картина "Фильм писателя" южнокорейского режиссера Хон Сан Су.

"Серебряного медведя" за лучший сценарий вручили Лайле Штилер за фильм "Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего" немецкого режиссера Андреаса Дрезена (Andreas Dresen). Главную роль в картине исполнила Мельтем Каптан, и она была удостоена "Серебряного медведя" Берлинале как лучшая актриса.

"Золотого медведя" в программе короткометражного кино (это не основной конкурс, но все равно - очень престижно) получил фильм российского режиссера Анастасии Вебер "Трэп".

Берлинале - третий по значимости фестиваль в Европе

Международный кинофестиваль Берлинале - третий по значимости в Европе после Каннского и Венецианского - проходит в Берлине с 10 по 20 февраля. Три года назад его художественным руководителем стал итальянец Карло Шатриан, исполнительным директором - нидерландка Мариэтт Риссенбик.

Лучшие фильмы нынешнего Берлинского кинофестиваля выбирало международное жюри. Его возглавил американский режиссер и сценарист, выходец из Индии М. Найт Шьямалан, выступивший в качестве режиссера картин "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом, "Знаки" с Мелом Гибсоном и Хоакином Фениксом, "Сплит" и ряда других.

Фильм-победитель Берлинале - 2021 в России не показали

В 2021 году приз "Золотой медведь" получила комедия "Невезучий трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде. Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения этому фильму, посчитав, что он содержит материалы, пропагандирующие порнографию.

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