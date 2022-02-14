 На Берлинале поддержали белорусских кинематографистов в эмиграции | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.02.2022

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Культура и стиль жизни

На Берлинале поддержали белорусских кинематографистов в эмиграции

С помощью "Belarusian Filmmakers' Network" белорусские кинематографисты в эмиграции получат большие возможности для продвижения своих картин.

72-й Берлинский международный кинофестиваль

72-й Берлинский международный кинофестиваль

Европейский кинорынок (European Film Market, EFM) в рамках 72-го Берлинского международного кинофестиваля поддерживает белорусских кинематографистов в эмиграции. Об этом говорится в пресс-релизе EFM, обнародованном в понедельник, 14 февраля.

Делается это, в частности, через "Belarusian Filmmakers' Network" ("Сеть белорусских кинематографистов") - неформальную инициативу, направленную на развитие белорусского независимого кино, его продвижение внутри и за пределами страны.

При поддержке  Гёте-Института

Платформа в сотрудничестве с Гёте-Институтом (Goethe Institut) откроет представителям белорусской кинематографической отрасли более широкий допуск на рынок.

"Деятели культуры из Беларуси оказались в трагической - с политической точки зрения - ситуации", - отметил директор EFM Деннис Ру (Dennis Ruh). "Большая их часть вынуждена была бежать в соседние страны, такие как Украина, Литва или Польша, чтобы сохранить жизнь себе и своим семьям. Голоса тех критиков, которые остались в стране, заглушаются в тюрьмах страны", - добавил он. По его словам, новая инициатива поможет привлечь внимание к работам белорусских кинематографистов за границей.

Европейский кинорынок - в формате онлайн

В немецкой столице с 10 по 20 февраля проходит 72-й международный кинофестиваль Берлинале - третий по значимости в Европе после Каннского и Венецианского.

Европейский кинорынок, фестивальная биржа, на которой продают и покупают права на прокат фильмов в разных странах и регионах, в 2022 году, как и в прошлом, проводится в формате онлайн.

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    Автор: Анастасия Буцко


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