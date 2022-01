Берлинале-2022: какие фильмы включены в основную программу

72-й международный кинофестиваль Берлинале пройдет в немецкой столице с 10 по 20 февраля - третий по значимости в Европе после Каннского и Венецианского. Три года назад его художественным руководителем стал итальянец Карло Шатриан, а исполнительным директором - нидерландка Мариэтт Риссенбик. Официальная программа Берлинале-2022 объявлена в среду, 19 января.

Художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан и исполнительный директор Мариэтт Риссенбик

"Мы рады, что в конкурсе снова участвуют художники, с чьими работами мы уже успели познакомиться и оценить их. Мы также рады приветствовать новых режиссеров, чьи фильмы нас восхитили. Действие более половины отобранных картин разворачивается в наши дни, но только два из них отражают жизнь в нынешней ситуации с пандемией. Человеческие и эмоциональные связи проходят красной нитью через все фильмы, причем сюжет половины конкурсных работ разворачивается на фоне происходящего в семье. Почти все картины объединяет то, что их действие происходит за пределами городских центров, на окраинах городов или в сельской местности, либо зрителям предстоит сопровождать киногероев в их путешествиях за пределами городов", - так анонсировал программу художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан.

В общей сложности 256 фильмов из 69 стран будут показаны на Берлинале. По сравнению с 2020 годом, когда было продемонстрировано около 340 картин, это почти на четверть меньше.

18 фильмам производства 15 стран предстоит побороться за главные награды этого престижного конкурса в нынешнем году - "Золотого медведя" и "Серебряного медведя". 17 лент будут показаны в качестве мировых премьер. Семь картин сняты женщинами. Одиннадцать режиссеров уже представляли свои работы на Берлинале. Восемь из них участвовали в конкурсе, а пятеро даже становились обладателями главных премий. В программу вошел и фильм режиссера из России. Это дебютная работа Михаила Бородина "Продукты 24".

15 февраля пройдет церемония вручения почетного "Золотого медведя" за вклад в киноискусство выдающейся французской актрисе Изабель Юппер.

Фильм открытия

Фильм "Peter von Kant" ("Петер фон Кант"), поставленный французским режиссером Франсуа Озоном, открывает Берлинале-2022. Это адаптация и вольная интерпретация пьесы "Горькие слезы Петры фон Кант" и одноименного фильма 1972 года легендарного немецкого режиссера, сценариста, драматурга и актера Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder). В этой картине главную героиню Петру фон Кант сыграла немецкая актриса Маргит Карстенсен (Margit Carstensen).

Сцена из фильма "Петер фон Кант"

Франсуа Озон "перевоплотил" преуспевающего модельера Петру фон Кант в мужчину - кинорежиссера Петера фон Канта, роль которого исполнил французский актер Дени Меноше, ранее снявшийся в фильмах Озона "Хвалите Бога" (2018) и "В ее доме" (2012).

Как отметил Карло Шатриан, в качестве фильма, который откроет фестиваль, организаторы Берлинале искали такую картину, которая могла бы "внести свет и жизнь в наши сумрачные будни". По его описанию, работа Озона представляет собой театрализованный тур-де-форс на темы самоизоляции и является свободной интерпретацией шедевра Фассбиндера. В Петере фон Канте Озон объединил и черты Фассбиндера, и даже собственные черты. В фильме также играют Изабель Аджани и Ханна Шигулла, снявшаяся и в оригинальном фильме Фассбиндера. Это уже шестое приглашение Озона для участия в конкурсной программе Берлинале.

Основная конкурсная программа

"A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" ("A E I O U - Быстрый алфавит любви")

Германия / Франция

Режиссер: Николетт Кребиц (Nicolette Krebitz)

Исполнители: Софи Руа, Удо Кир (Udo Kier), Милан Хермс, Николя Бриде

Мировая премьера

"Alcarràs" ("Алькаррас")

Испания / Италия

Режиссер: Карла Симон

Исполнители: Хорди Пухоль Дольсет, Анна Отин, Ксения Розет, Альберт Бош, Айнет Жуну, Жозеп Абад

Мировая премьера

"Avec amour et acharnement" ("По обе стороны лезвия")

Франция

Режиссер: Клер Дени

Исполнители: Жюльет Бинош, Венсан Линдон, Грегуар Колен, Бюль Ожье

Мировая премьера

"Rimini" ("Римини")

Австрия / Франция / Германия

Режиссер: Ульрих Зайдль (Ulrich Seidl)

Исполнители: Михаэль Томас (Michael Thomas), Ханс-Михаэль Рельберг (Hans-Michael Rehberg), Тесса Гётлихер (Tessa Göttlicher), Инге Маукс (Inge Maux), Клаудия Мартини (Claudia Martini)

Мировая премьера

"Call Jane" ("Звоните Джейн")

США

Режиссер: Филлис Наги

Исполнители: Элизабет Бэнкс, Сигурни Уивер, Кейт Мара

Международная премьера

"Drii Winter" ("Кусочек неба")

Швейцария / Германия

Режиссер: Михаэль Кох (Michael Koch)

Исполнители: Мишель Бранд (Michèle Brand), Симон Вислер (Simon Wisler)

Мировая премьера

"Everything Will Be Ok" ("Все будет хорошо")

Франция / Камбоджа

Режиссер: Рити Панх

Мировая премьера / документальная форма

"La ligne" ("Линия")

Швейцария / Франция / Бельгия

Режиссер: Урсула Майер (Ursula Meier)

Исполнители: Стефани Бланшу, Валерия Бруни-Тедески, Элли Спаньоло

Мировая премьера

"Leonora addio" ("Леонора аддио")

Италия

Режиссер: Паоло Тавиани

Исполнители: Фабрицио Ферракане, Маттео Питтирути, Дания Марино, Дора Беккер

Мировая премьера

"Les passagers de la nuit" ("Пассажиры ночи")

Франция

Режиссер: Микаэль Эрс

Исполнители: Шарлотта Генсбур, Кито Район-Рихтер, Ноэ Абита, Меган Нортам, Тибо Винсон, Эммануэль Беар

Мировая премьера

"Nana" ("До, сейчас и потом")

Индонезия

Режиссер: Камила Андини

Исполнители: Хэппи Салма, Лаура Басуки, Арсвенди Бенинг Свара, Ибну Джамил

Мировая премьера

"Peter von Kant" ("Петер фон Кант")

Франция

Режиссер: Франсуа Озон

Исполнители: Дени Меноше, Изабель Аджани, Ханна Шигулла

Мировая премьера / Фильм открытия

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ("Рабие Курназ против Джорджа Буша")

Германия / Франция

Режиссер: Андреас Дрезен (Andreas Dresen)

Исполнители: Мельтем Каптан (Meltem Kaptan), Александр Шеер (Alexander Scheer)

Мировая премьера

"Robe of Gems" ("Мантия из драгоценных камней")

Мексика / Аргентина / США

Режиссер: Наталия Лопес Кальярдо

Исполнители: Найлея Норвинд, Антония Оливарес, Аида Роа

Мировая премьера / Дебютный фильм

"So-seol-ga-ui Yeong-hwa" ("Фильм романиста")

Южная Корея

Режиссер: Хон Сан Су

Исполнители: Ли Хе Ён, Ким Мин-хи, Со Ён-хва

Мировая премьера

"Un año, una noche" ("Один год, одна ночь")

Испания / Франция

Режиссер: Исаки Лакуэста

Исполнители: Науэль Перес Бискаярт, Ноэми Мерлан, Ким Гутьеррес

Мировая премьера

"Un été comme ça" ("Такое лето")

Kanada

Режиссер: Дени Коте

Исполнители: Лариса Корриво, Од Матьё, Лор Джаппикони, Анна Ратте Полле (Anne Ratte Polle), Самир Гесми

Мировая премьера

"Yin Ru Chen Yan" ("Возвращение в пыль")

Китайская народная Республика

Режиссер: Ли Руйцзюнь

Исполнители: У Рэньлинь, Хай-Цин

Мировая премьера

Немецкое кино на фестивале

Актриса-неудачница (Софи Ройс) подвергается нападению возле модного бара в Западном Берлине: юный незнакомец (Милан Хермс) выхватывает у нее сумочку и убегает. Женщина падает на колени и смотрит вслед вору. Некоторое время спустя случай сводит их. Анна давно не снимается и вынуждена зарабатывать на хлеб, давая частные уроки. Ее учеником и становится ограбивший ее Адриан - сирота со сложной судьбой. Анне предстоит научить его правильно говорить. Она принимает Адриана у себя дома. Вскоре уроки превращаются в совместные ужины, прогулки и выкуренные вместе сигареты. И в какой-то момент они решают покинуть город и поехать во Францию, к морю...

Кадр из фильма "A E I O U – Быстрый алфавит любви"

Такова завязка включенной в основную конкурсную программу Берлинале кинодрамы "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe", которую поставила немецкий режиссер, сценарист, актриса, телеведущая и музыкант Николетт Кребиц (Nicolette Krebitz). Она сняла уже более двух десятков картин.

Свой первый полнометражный фильм "Джинсы" Кребиц сняла в 2001 году. Ее режиссерская работа "Das Herz ist ein dunkler Wald" с Ниной Хосс (Nina Hoss) в главной роли получила большое признание критиков в 2007 году. Ее третий полнометражный фильм "Wild" ("Дикий"), рассказывающий о встрече молодой женщины с волком, где она выступила в качестве режиссера и сценариста, был включен в программу американского фестиваля независимого кино "Сандэнс" в 2016 году, а в 2017 году получил четыре премии Deutscher Filmpreis – высшей награды Германии в области кинематографа, также известной как "Лола".

Показ фильма "A E I O U - Быстрый алфавит любви" на Берлинале станет мировой премьерой. Это одно из самых заметных событий на кинофестивале, связанных с демонстрацией работ немецких кинематографистов.

Фильм из России

Представитель России на Берлинском международном кинофестивале - 34-летний режиссер Михаил Бородин. Он привез на Берлинале основанную на реальных событиях кинодраму "Продукты 24". Таково название магазина, каких множество в московских спальных районах. Это крошечные помещения, спрятанные в подвалах бетонных зданий. Почти все работники - выходцы из Центральной Азии. И некоторые из них находятся здесь в рабстве…

Михаил Бородин знает о проблемах мигрантов не понаслышке. Он сам приехал в Москву из Ташкента и до поступления в киношколу Александра Митты трудился разнорабочим. Картина "Продукты 24" - его первый полнометражный фильм. Но Берлинале - не первый кинофестиваль, в котором участвует молодой режиссер. В 2018 его дебютная короткометражка "Я нормальный" участвовала в программе "Неделя критики" в Каннах.

Жюри

Лучшие фильмы 72-го Берлинского кинофестиваля будет выбирать международное жюри. Его возглавит американский режиссер и сценарист, выходец из Индии М. Найт Шьямалан, выступивший в качестве режиссера таких картин, как "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом, "Знаки" с Мелом Гибсоном и Хоакином Фениксом, "Сплит" и ряда других. Самый успешный фильм Шьямалана "Шестое чувство" (1999) номинировался на премию "Оскар" за лучший сценарий и режиссуру.

В условиях пандемии

В этом году Берлинале пройдет с учетом требований 2G-plus, предусматривающих допуск на фестиваль привитых и переболевших коронавирусом при наличии у них негативного результата экспресс-теста.

