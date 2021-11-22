 Берлинале-2022: какие фильмы включены в основную программу | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW | 19.01.2022

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Кино

Берлинале-2022: какие фильмы включены в основную программу

С 10 по 20 февраля пройдет 72-й международный кинофестиваль Берлинале - третий по значимости в Европе. Один из 18 фильмов, вошедших в его конкурсную программу, - работа россиянина Михаила Бородина.

Касса во Дворце кинофестивалей в Берлине

72-й международный кинофестиваль Берлинале пройдет в немецкой столице с 10 по 20 февраля - третий по значимости в Европе после Каннского и Венецианского. Три года назад его художественным руководителем стал итальянец Карло Шатриан, а исполнительным директором - нидерландка Мариэтт Риссенбик. Официальная программа Берлинале-2022 объявлена в среду, 19 января.

Художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан и исполнительный директор Мариэтт Риссенбик

Художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан и исполнительный директор Мариэтт Риссенбик

"Мы рады, что в конкурсе снова участвуют художники, с чьими работами мы уже успели познакомиться и оценить их. Мы также рады приветствовать новых режиссеров, чьи фильмы нас восхитили. Действие более половины отобранных картин разворачивается в наши дни, но только два из них отражают жизнь в нынешней ситуации с пандемией. Человеческие и эмоциональные связи проходят красной нитью через все фильмы, причем сюжет половины конкурсных работ разворачивается на фоне происходящего в семье. Почти все картины объединяет то, что их действие происходит за пределами городских центров, на окраинах городов или в сельской местности, либо зрителям предстоит сопровождать киногероев в их путешествиях за пределами городов", - так анонсировал программу художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан.

В общей сложности 256 фильмов из 69 стран будут показаны на Берлинале. По сравнению с 2020 годом, когда было продемонстрировано около 340 картин, это почти на четверть меньше.

18 фильмам производства 15 стран предстоит побороться за главные награды этого престижного конкурса в нынешнем году - "Золотого медведя" и "Серебряного медведя". 17 лент будут показаны в качестве мировых премьер. Семь картин сняты женщинами. Одиннадцать режиссеров уже представляли свои работы на Берлинале. Восемь из них участвовали в конкурсе, а пятеро даже становились обладателями главных премий. В программу вошел и фильм режиссера из России. Это дебютная работа Михаила Бородина "Продукты 24".

15 февраля пройдет церемония вручения почетного "Золотого медведя" за вклад в киноискусство выдающейся французской актрисе Изабель Юппер.

Фильм открытия

Фильм "Peter von Kant" ("Петер фон Кант"), поставленный французским режиссером Франсуа Озоном, открывает Берлинале-2022. Это адаптация и вольная интерпретация пьесы "Горькие слезы Петры фон Кант" и одноименного фильма 1972 года легендарного немецкого режиссера, сценариста, драматурга и актера Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder). В этой картине главную героиню Петру фон Кант сыграла немецкая актриса Маргит Карстенсен (Margit Carstensen).

Сцена из фильма Петер фон Кант

Сцена из фильма "Петер фон Кант"

Франсуа Озон "перевоплотил" преуспевающего модельера Петру фон Кант в мужчину - кинорежиссера Петера фон Канта, роль которого исполнил французский актер Дени Меноше, ранее снявшийся в фильмах Озона "Хвалите Бога" (2018) и "В ее доме" (2012).

Как отметил Карло Шатриан, в качестве фильма, который откроет фестиваль, организаторы Берлинале искали такую картину, которая могла бы "внести свет и жизнь в наши сумрачные будни". По его описанию, работа Озона представляет собой театрализованный тур-де-форс на темы самоизоляции и является свободной интерпретацией шедевра Фассбиндера. В Петере фон Канте Озон объединил и черты Фассбиндера, и даже собственные черты. В фильме также играют Изабель Аджани и Ханна Шигулла, снявшаяся и в оригинальном фильме Фассбиндера. Это уже шестое приглашение Озона для участия в конкурсной программе Берлинале.

Основная конкурсная программа

"A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" ("A E I O U - Быстрый алфавит любви")
Германия / Франция
Режиссер: Николетт Кребиц (Nicolette Krebitz)
Исполнители: Софи Руа, Удо Кир (Udo Kier), Милан Хермс, Николя Бриде
Мировая премьера

"Alcarràs" ("Алькаррас")
Испания / Италия
Режиссер: Карла Симон
Исполнители: Хорди Пухоль Дольсет, Анна Отин, Ксения Розет, Альберт Бош, Айнет Жуну, Жозеп Абад
Мировая премьера

"Avec amour et acharnement" ("По обе стороны лезвия")
Франция
Режиссер: Клер Дени
Исполнители: Жюльет Бинош, Венсан Линдон, Грегуар Колен, Бюль Ожье
Мировая премьера

"Rimini" ("Римини")
Австрия / Франция / Германия
Режиссер: Ульрих Зайдль (Ulrich Seidl)
Исполнители: Михаэль Томас (Michael Thomas), Ханс-Михаэль Рельберг (Hans-Michael Rehberg), Тесса Гётлихер (Tessa Göttlicher), Инге Маукс (Inge Maux), Клаудия Мартини (Claudia Martini)
Мировая премьера

"Call Jane" ("Звоните Джейн")
США
Режиссер: Филлис Наги
Исполнители: Элизабет Бэнкс, Сигурни Уивер, Кейт Мара
Международная премьера

"Drii Winter" ("Кусочек неба")
Швейцария / Германия
Режиссер: Михаэль Кох (Michael Koch)
Исполнители: Мишель Бранд (Michèle Brand), Симон Вислер (Simon Wisler)
Мировая премьера

"Everything Will Be Ok" ("Все будет хорошо")
Франция / Камбоджа
Режиссер: Рити Панх
Мировая премьера / документальная форма

"La ligne" ("Линия")
Швейцария / Франция / Бельгия
Режиссер: Урсула Майер (Ursula Meier)
Исполнители: Стефани Бланшу, Валерия Бруни-Тедески, Элли Спаньоло
Мировая премьера

"Leonora addio" ("Леонора аддио")
Италия
Режиссер: Паоло Тавиани
Исполнители: Фабрицио Ферракане, Маттео Питтирути, Дания Марино, Дора Беккер
Мировая премьера

"Les passagers de la nuit" ("Пассажиры ночи")
Франция
Режиссер: Микаэль Эрс
Исполнители: Шарлотта Генсбур, Кито Район-Рихтер, Ноэ Абита, Меган Нортам, Тибо Винсон, Эммануэль Беар
Мировая премьера

"Nana" ("До, сейчас и потом")
Индонезия
Режиссер: Камила Андини
Исполнители: Хэппи Салма, Лаура Басуки, Арсвенди Бенинг Свара, Ибну Джамил
Мировая премьера

"Peter von Kant" ("Петер фон Кант")
Франция
Режиссер: Франсуа Озон
Исполнители: Дени Меноше, Изабель Аджани, Ханна Шигулла
Мировая премьера / Фильм открытия

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ("Рабие Курназ против Джорджа Буша")
Германия / Франция
Режиссер: Андреас Дрезен (Andreas Dresen)
Исполнители:  Мельтем Каптан (Meltem Kaptan), Александр Шеер (Alexander Scheer)
Мировая премьера

"Robe of Gems" ("Мантия из драгоценных камней")
Мексика / Аргентина / США
Режиссер: Наталия Лопес Кальярдо
Исполнители: Найлея Норвинд, Антония Оливарес, Аида Роа
Мировая премьера / Дебютный фильм

"So-seol-ga-ui Yeong-hwa" ("Фильм романиста")
Южная Корея
Режиссер: Хон Сан Су
Исполнители: Ли Хе Ён, Ким Мин-хи, Со Ён-хва
Мировая премьера

"Un año, una noche" ("Один год, одна ночь")
Испания / Франция
Режиссер: Исаки Лакуэста
Исполнители: Науэль Перес Бискаярт, Ноэми Мерлан, Ким Гутьеррес
Мировая премьера

"Un été comme ça" ("Такое лето")
Kanada
Режиссер: Дени Коте
Исполнители: Лариса Корриво, Од Матьё, Лор Джаппикони, Анна Ратте Полле (Anne Ratte Polle), Самир Гесми
Мировая премьера

"Yin Ru Chen Yan" ("Возвращение в пыль")
Китайская народная Республика
Режиссер: Ли Руйцзюнь
Исполнители: У Рэньлинь, Хай-Цин
Мировая премьера

Немецкое кино на фестивале

Актриса-неудачница (Софи Ройс) подвергается нападению возле модного бара в Западном Берлине: юный незнакомец (Милан Хермс) выхватывает у нее сумочку и убегает. Женщина падает на колени и смотрит вслед вору. Некоторое время спустя случай сводит их. Анна давно не снимается и вынуждена зарабатывать на хлеб, давая частные уроки. Ее учеником и становится ограбивший ее Адриан - сирота со сложной судьбой. Анне предстоит научить его правильно говорить. Она принимает Адриана у себя дома. Вскоре уроки превращаются в совместные ужины, прогулки и выкуренные вместе сигареты. И в какой-то момент они решают покинуть город и поехать во Францию, к морю...

Кадр из фильма A E I O U – Быстрый алфавит любви

Кадр из фильма "A E I O U – Быстрый алфавит любви"

Такова завязка включенной в основную конкурсную программу Берлинале кинодрамы "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe", которую поставила немецкий режиссер, сценарист, актриса, телеведущая и музыкант Николетт Кребиц (Nicolette Krebitz). Она сняла уже более двух десятков картин.

Свой первый полнометражный фильм "Джинсы" Кребиц сняла в 2001 году. Ее режиссерская работа "Das Herz ist ein dunkler Wald" с Ниной Хосс (Nina Hoss) в главной роли получила большое признание критиков в 2007 году. Ее третий полнометражный фильм "Wild" ("Дикий"), рассказывающий о встрече молодой женщины с волком, где она выступила в качестве режиссера и сценариста, был включен в программу американского фестиваля независимого кино "Сандэнс" в 2016 году, а в 2017 году получил четыре премии Deutscher Filmpreis – высшей награды Германии в области кинематографа, также известной как "Лола".

Показ фильма "A E I O U - Быстрый алфавит любви" на Берлинале станет мировой премьерой. Это одно из самых заметных событий на кинофестивале, связанных с демонстрацией работ немецких кинематографистов.

Фильм из России

Представитель России на Берлинском международном кинофестивале - 34-летний режиссер Михаил Бородин. Он привез на Берлинале основанную на реальных событиях кинодраму "Продукты 24". Таково название магазина, каких множество в московских спальных районах. Это крошечные помещения, спрятанные в подвалах бетонных зданий. Почти все работники - выходцы из Центральной Азии. И некоторые из них находятся здесь в рабстве…

Михаил Бородин знает о проблемах мигрантов не понаслышке. Он сам приехал в Москву из Ташкента и до поступления в киношколу Александра Митты трудился разнорабочим. Картина "Продукты 24" - его первый полнометражный фильм. Но Берлинале - не первый кинофестиваль, в котором участвует молодой режиссер. В 2018 его дебютная короткометражка "Я нормальный" участвовала в программе "Неделя критики" в Каннах.

Жюри

Лучшие фильмы 72-го Берлинского кинофестиваля будет выбирать международное жюри. Его возглавит американский режиссер и сценарист, выходец из Индии М. Найт Шьямалан, выступивший в качестве режиссера таких картин, как "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом, "Знаки" с Мелом Гибсоном и Хоакином Фениксом, "Сплит" и ряда других. Самый успешный фильм Шьямалана "Шестое чувство" (1999) номинировался на премию "Оскар" за лучший сценарий и режиссуру.

В условиях пандемии

В этом году Берлинале пройдет с учетом требований 2G-plus, предусматривающих допуск на фестиваль привитых и переболевших коронавирусом при наличии у них негативного результата экспресс-теста.

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    Зимой 1911-12 гг. по заказу фирмы Deutsche Bioscop всего за три месяца была построена "Киностудия Бабельсберг" (Filmstudio Babelsberg) - стеклянный павильон площадью 300 кв. м. 12 февраля 1912 года здесь начались съемки первого фильма фирмы Deutsche Bioscop "Танец смерти" с датской звездой немого кино Астой Нильсен в главной роли. Через год построили второй павильон и кинокопировальную фабрику.

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  • Марлен Дитрих (слева) в фильме Голубой ангел

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    Звезда мирового масштаба

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  • Гитлер перед микрофоном

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    Под контролем нацистов

    После прихода к власти в Германии нацистов кинопроизводство в Бабельсберге контролировало министерство пропаганды во главе с Геббельсом. В период с 1933 по 1945 годы здесь было снято около тысячи фильмов. Среди них - антисемитская картина Файта Харлана "Еврей Зюсс" и документальный фильм Лени Рифеншталь "Триумф воли" (кадр из фильма - на фотографии) о съезде партии НСДАП в 1934 году в Нюрнберге.

  • Хильдегард Кнеф и Эрнст Вильгельм Борхерт в фильме Убийцы среди нас

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  • Армин Мюллер-Шталь (справа) в фильме Голый среди волков

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    DEFA - ведущая кинокомпания ГДР

    С 1946 по 1992 годы в Бабельсберге находилась киностудия Deutsche Film-AG (DEFA) - ведущая кинокомпания ГДР, где было снято более 700 художественных фильмов и множество телепостановок. Среди них - знаменитая картина "Голый среди волков" (1963), поставленная Франком Байером по одноименному автобиографическому роману Бруно Алица. Справа на фото - Армин Мюллер-Шталь в роли заключенного концлагеря.

  • Декорация Берлинская улица, изначально построенная для съемок фильма Солнечная аллея

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

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    После воссоединения Германии в 1990 году госфинансирование DEFA прекратилось, и ее купило трастовое общество, отвечавшее за приватизацию госкомпаний ГДР. Позже студию, переименованную в АО "Студия Бабельсберг", продали французскому концерну Vivendi Universal, вложившему около 500 млн евро в ее ремонт. На фото - декорации под названием "Берлинская улица", построенные в 1998-м и снесенные в 2013 г.

  • Эдриан Броуди в фильме Пианист

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Крупнейшая киностудия в Европе

    В 2004 году компанию "Студия Бабельсберг" приобрели кинопродюсеры Карл Вёбкен и Кристоф Фиссер. Сегодня ее общая площадь составляет около 460 000 кв. м, а площадь съемочных павильонов - около 25 000 кв. м. Это крупнейшая киностудия в Европе. В 2002 году Роман Полански снял здесь фильм "Пианист", удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и трех премий "Оскар".

  • Давид Кросс и Кейт Уинслет в фильме Чтец

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Голливуд в Потсдаме

    Сейчас в Бабельсберге снимается немало американских фильмов. Международные постановки привносят в Потсдам нотку голливудского гламура. Звезда Голливуда, британская актриса Кейт Уинслет снималась тут в фильме "Чтец" Стивена Долдри в 2007 году. Это история о школьнике, который заводит роман с женщиной, старше его на двадцать лет. Спустя годы он узнает, что когда-то она была охранницей в концлагере.

  • Брэд Питт в фильме Бесславные ублюдки

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Место съемок культовых фильмов

    Квентин Тарантино, создатель культовых фильмов "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", тоже снимал в Бабельсберге в 2009 году. Боевик "Бесславные ублюдки" рассказывает о группе американских солдат-евреев, которая наводит страх на нацистов во время Второй мировой войны. Помимо Брэда Питта (на фото) и других звезд, в нем снялись немецкие актеры Диана Крюгер, Тиль Швайгер, Даниэль Брюль.

  • Дженнифер Лоуренс в фильме Голодные игры

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Звезды в городе

    Более 2000 статистов и гигантские декорации на съемочных площадках в Потсдаме и Берлине потребовались для съемок третьей и четвертой частей всемирно известного сериала "Голодные игры". На снимке: Дженнифер Лоуренс в роли Китнисс. Хотя берлинцы привыкли видеть в городе съемочные группы, они все равно любят посмотреть на звезд.

  • Муляжи городских зданий на территории Бабельсберга

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Новая глава в истории киностудии

    В начале 2022 года компания "Студия Бабельсберг" перешла во владение американской корпорации TPG Real Estate Partners (TREP). TREP также владеет киностудиями Cinespace в Чикаго и Торонто и 90 студиями звукозаписи по всему миру. Несмотря на поглощение, Бабельсберг продолжит самостоятельное производство.

    Автор: Сюзанне Кордс, Наталия Королева


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