 Немецкий композитор Ханс Циммер удостоен ″Золотого глобуса″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2022

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Мир

Немецкий композитор Ханс Циммер удостоен "Золотого глобуса"

В Голливуде объявлены лауреаты премии "Золотой глобус" – второй по значимости награды в киноиндустрии после "Оскара". Ханс Циммер стал ее лауреатом за музыку, написанную им к фильму "Дюна".

Ханс Циммер

Ханс Циммер

79-я церемония вручения американской премии "Золотой глобус", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы, состоялась в воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе. В связи с пандемией коронавируса награждение проходило без зрителей в закрытом режиме. Американская телевизионная сеть NBC, которая транслировала церемонию начиная с 1996 года, отменила трансляцию в 2022 году в знак протеста против того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. Список победителей опубликован на сайте премии.

"Власть пса" и "Вестсайдская история"

Американский фильм "Власть пса", работа новозеландского режиссера Джейн Кэмпион, завоевал  "Золотой глобус"  в категории "Лучший драматический фильм". Он поставлен по одноименному роману 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа.

"Вестсайдская история", американская кинокомедия в жанре мюзикла, поставленная Стивеном Спилбергом, победила в номинации " Лучшая комедия/мюзикл".

Лучшей анимационной картиной признан диснеевский мультипликационный фильм "Энканто".

В категории "Лучший иностранный фильм" победу одержала японская кинодрама "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсукэ Хамагути.

Американский актер Уилл Смит завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в драме" за свою работу в спортивной драме "Король Ричард" режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина. Фильм рассказывает о жизни отца американских теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Австралийская и американская актриса Николь Кидман объявлена  победительницей  в номинации "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме Аарона Соркина "Быть Рикардо", повествующем об истории отношений двух суперзвезд американского послевоенного телевидения.

Британская актриса Кейт Уинслет получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телефильме – речь идет о ее работе в телесериале "Мейр из Исттауна". А лучшей мужской ролью в телефильме признана работа американского актера Майкла Китона в сериале "Ломка".

Американская актриса Рейчел Зеглер награждена "Золотым глобусом" в категории "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии" за работу в "Вестсайдской истории", где она сыграла главную роль.

Музыка для "Дюны" принесла "Золотой глобус" Хансу Циммеру

Лучшей оригинальной музыкой к фильму признана композиция No Time To Die певицы и автора песен Билли Айлиш для последней картины о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Немецкий композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer) получил "Золотой глобус" за музыку к фантастическому фильму "Дюна" франко-канадского режиссера Дени Вильнёва.

Премия "Золотой глобус" присуждается начиная с 1944 года и считается второй по значимости наградой в киноиндустрии после "Оскара".

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