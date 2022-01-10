Немецкий композитор Ханс Циммер удостоен "Золотого глобуса"

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В Голливуде объявлены лауреаты премии "Золотой глобус" – второй по значимости награды в киноиндустрии после "Оскара". Ханс Циммер стал ее лауреатом за музыку, написанную им к фильму "Дюна".
79-я церемония вручения американской премии "Золотой глобус", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы, состоялась в воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе. В связи с пандемией коронавируса награждение проходило без зрителей в закрытом режиме. Американская телевизионная сеть NBC, которая транслировала церемонию начиная с 1996 года, отменила трансляцию в 2022 году в знак протеста против того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. Список победителей опубликован на сайте премии.
Американский фильм "Власть пса", работа новозеландского режиссера Джейн Кэмпион, завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм". Он поставлен по одноименному роману 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа.
"Вестсайдская история", американская кинокомедия в жанре мюзикла, поставленная Стивеном Спилбергом, победила в номинации " Лучшая комедия/мюзикл".
Лучшей анимационной картиной признан диснеевский мультипликационный фильм "Энканто".
В категории "Лучший иностранный фильм" победу одержала японская кинодрама "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсукэ Хамагути.
Американский актер Уилл Смит завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в драме" за свою работу в спортивной драме "Король Ричард" режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина. Фильм рассказывает о жизни отца американских теннисисток Винус и Серены Уильямс.
Австралийская и американская актриса Николь Кидман объявлена победительницей в номинации "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме Аарона Соркина "Быть Рикардо", повествующем об истории отношений двух суперзвезд американского послевоенного телевидения.
Британская актриса Кейт Уинслет получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телефильме – речь идет о ее работе в телесериале "Мейр из Исттауна". А лучшей мужской ролью в телефильме признана работа американского актера Майкла Китона в сериале "Ломка".
Американская актриса Рейчел Зеглер награждена "Золотым глобусом" в категории "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии" за работу в "Вестсайдской истории", где она сыграла главную роль.
Лучшей оригинальной музыкой к фильму признана композиция No Time To Die певицы и автора песен Билли Айлиш для последней картины о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
Немецкий композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer) получил "Золотой глобус" за музыку к фантастическому фильму "Дюна" франко-канадского режиссера Дени Вильнёва.
Премия "Золотой глобус" присуждается начиная с 1944 года и считается второй по значимости наградой в киноиндустрии после "Оскара".
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