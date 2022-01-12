Бабельсберг: кузница не только немецкого кино

"Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

Гереон Рат, комиссар полиции

Молодой комиссар полиции прибывает из Кельна в Берлин, чтобы расследовать дело о шантаже. По ходу расследования ему приходится иметь дело с коррупцией на самом высоком уровне, с торговлей наркотиками и оружием. При этом и сам Гереон Рат (актер Фолькер Брух) вступает в конфликт с законом. Сыщик влюбляется в блистательный город и в дерзкую стенографистку Шарлотту.