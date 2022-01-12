Бабельсберг: кузница не только немецкого кино

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Бабельсберг - старейшая киностудия в мире и уникальная, отвечающая самым современным требованиям съемочная площадка, куда с удовольствием приезжают работать голливудские звезды.
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