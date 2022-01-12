 Бабельсберг: кузница не только немецкого кино | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW | 17.01.2022

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Кино

Бабельсберг: кузница не только немецкого кино

Бабельсберг - старейшая киностудия в мире и уникальная, отвечающая самым современным требованиям съемочная площадка, куда с удовольствием приезжают работать голливудские звезды.

  • Первый съемочный павильон в Бабельсберге

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Рождение киностудии в Бабельсберге

    В начале прошлого века пионеры немецкого кинематографа снимали в импровизированных студиях на тесных чердаках в центре Берлина. Нередко декорации из папье-маше под яркими прожекторами загорались. И дело кончилось тем, что пожарные потребовали от киношников покинуть центр города. За поиски подходящего места для студий взялся оператор Гвидо Зеебер. Он-то и выбрал Бабельсберг, пригород Потсдама.

  • Аста Нильсен в фильме Танец мертвых

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Съемки первой картины

    Зимой 1911-12 гг. по заказу фирмы Deutsche Bioscop всего за три месяца была построена "Киностудия Бабельсберг" (Filmstudio Babelsberg) - стеклянный павильон площадью 300 кв. м. 12 февраля 1912 года здесь начались съемки первого фильма фирмы Deutsche Bioscop "Танец смерти" с датской звездой немого кино Астой Нильсен в главной роли. Через год построили второй павильон и кинокопировальную фабрику.

  • Сцена из фильма Последний человек

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Открытость всему новому

    На базе киностудии было организовано акционерное общество UFA (Universum Film AG), где опробовали новые технологии в кинопроизводстве. Так, в 1924 году на съемках фильма Фридриха Вильгельма Мурнау "Последний человек" (с первым в истории лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Эмилем Яннингсом) впервые применили движущуюся камеру. Даже Голливуд отправлял своих людей учиться в Бабельсберг.

  • Сцена из фильма Метрополис

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Самое крупнобюджетное немое кино

    Один из величайших представителей немецкого экспрессионизма Фриц Ланг два года работал в Бабельсберге над своим научно-фантастическим эпосом "Метрополис" (1927), шедевром немого кино. При стоимости производства в пять миллионов рейхсмарок этот фильм стал самым дорогим немым фильмом в истории кино. Его визуальный язык явился образцом для многих последующих поколений кинематографистов.

  • Марлен Дитрих (слева) в фильме Голубой ангел

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Звезда мирового масштаба

    Многие знаменитости начинали свою карьеру в Бабельсберге. На фотографии - Марлен Дитрих. Ее прорыв состоялся в 1930 году в кинодраме Джозефа фон Штернберга "Голубой ангел", снятой на двух языках - немецком и английском. Это первый в Германии крупный звуковой проект. Фильм имел оглушительный успех и сегодня считается классикой немецкого кино.

  • Гитлер перед микрофоном

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Под контролем нацистов

    После прихода к власти в Германии нацистов кинопроизводство в Бабельсберге контролировало министерство пропаганды во главе с Геббельсом. В период с 1933 по 1945 годы здесь было снято около тысячи фильмов. Среди них - антисемитская картина Файта Харлана "Еврей Зюсс" и документальный фильм Лени Рифеншталь "Триумф воли" (кадр из фильма - на фотографии) о съезде партии НСДАП в 1934 году в Нюрнберге.

  • Хильдегард Кнеф и Эрнст Вильгельм Борхерт в фильме Убийцы среди нас

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Первый послевоенный фильм

    Съемки первого немецкого послевоенного фильма начались в 1946 году. Это была картина Вольфганга Штаудте "Убийцы среди нас" (в советском прокате - "Они не скроются"). Фильм, положивший начало карьере Хильдегард Кнеф, ставит вопрос об индивидуальной вине и ответственности за массовое убийство мирных жителей во времена нацизма. Натурные съемки проходили в лежавшем в руинах Берлине.

  • Армин Мюллер-Шталь (справа) в фильме Голый среди волков

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    DEFA - ведущая кинокомпания ГДР

    С 1946 по 1992 годы в Бабельсберге находилась киностудия Deutsche Film-AG (DEFA) - ведущая кинокомпания ГДР, где было снято более 700 художественных фильмов и множество телепостановок. Среди них - знаменитая картина "Голый среди волков" (1963), поставленная Франком Байером по одноименному автобиографическому роману Бруно Алица. Справа на фото - Армин Мюллер-Шталь в роли заключенного концлагеря.

  • Декорация Берлинская улица, изначально построенная для съемок фильма Солнечная аллея

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Смена владельцев после воссоединения Германии

    После воссоединения Германии в 1990 году госфинансирование DEFA прекратилось, и ее купило трастовое общество, отвечавшее за приватизацию госкомпаний ГДР. Позже студию, переименованную в АО "Студия Бабельсберг", продали французскому концерну Vivendi Universal, вложившему около 500 млн евро в ее ремонт. На фото - декорации под названием "Берлинская улица", построенные в 1998-м и снесенные в 2013 г.

  • Эдриан Броуди в фильме Пианист

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Крупнейшая киностудия в Европе

    В 2004 году компанию "Студия Бабельсберг" приобрели кинопродюсеры Карл Вёбкен и Кристоф Фиссер. Сегодня ее общая площадь составляет около 460 000 кв. м, а площадь съемочных павильонов - около 25 000 кв. м. Это крупнейшая киностудия в Европе. В 2002 году Роман Полански снял здесь фильм "Пианист", удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и трех премий "Оскар".

  • Давид Кросс и Кейт Уинслет в фильме Чтец

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Голливуд в Потсдаме

    Сейчас в Бабельсберге снимается немало американских фильмов. Международные постановки привносят в Потсдам нотку голливудского гламура. Звезда Голливуда, британская актриса Кейт Уинслет снималась тут в фильме "Чтец" Стивена Долдри в 2007 году. Это история о школьнике, который заводит роман с женщиной, старше его на двадцать лет. Спустя годы он узнает, что когда-то она была охранницей в концлагере.

  • Брэд Питт в фильме Бесславные ублюдки

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Место съемок культовых фильмов

    Квентин Тарантино, создатель культовых фильмов "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", тоже снимал в Бабельсберге в 2009 году. Боевик "Бесславные ублюдки" рассказывает о группе американских солдат-евреев, которая наводит страх на нацистов во время Второй мировой войны. Помимо Брэда Питта (на фото) и других звезд, в нем снялись немецкие актеры Диана Крюгер, Тиль Швайгер, Даниэль Брюль.

  • Дженнифер Лоуренс в фильме Голодные игры

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Звезды в городе

    Более 2000 статистов и гигантские декорации на съемочных площадках в Потсдаме и Берлине потребовались для съемок третьей и четвертой частей всемирно известного сериала "Голодные игры". На снимке: Дженнифер Лоуренс в роли Китнисс. Хотя берлинцы привыкли видеть в городе съемочные группы, они все равно любят посмотреть на звезд.

  • Муляжи городских зданий на территории Бабельсберга

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Новая глава в истории киностудии

    В начале 2022 года компания "Студия Бабельсберг" перешла во владение американской корпорации TPG Real Estate Partners (TREP). TREP также владеет киностудиями Cinespace в Чикаго и Торонто и 90 студиями звукозаписи по всему миру. Несмотря на поглощение, Бабельсберг продолжит самостоятельное производство.

    Автор: Сюзанне Кордс, Наталия Королева


  • Первый съемочный павильон в Бабельсберге

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Рождение киностудии в Бабельсберге

    В начале прошлого века пионеры немецкого кинематографа снимали в импровизированных студиях на тесных чердаках в центре Берлина. Нередко декорации из папье-маше под яркими прожекторами загорались. И дело кончилось тем, что пожарные потребовали от киношников покинуть центр города. За поиски подходящего места для студий взялся оператор Гвидо Зеебер. Он-то и выбрал Бабельсберг, пригород Потсдама.

  • Аста Нильсен в фильме Танец мертвых

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Съемки первой картины

    Зимой 1911-12 гг. по заказу фирмы Deutsche Bioscop всего за три месяца была построена "Киностудия Бабельсберг" (Filmstudio Babelsberg) - стеклянный павильон площадью 300 кв. м. 12 февраля 1912 года здесь начались съемки первого фильма фирмы Deutsche Bioscop "Танец смерти" с датской звездой немого кино Астой Нильсен в главной роли. Через год построили второй павильон и кинокопировальную фабрику.

  • Сцена из фильма Последний человек

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Открытость всему новому

    На базе киностудии было организовано акционерное общество UFA (Universum Film AG), где опробовали новые технологии в кинопроизводстве. Так, в 1924 году на съемках фильма Фридриха Вильгельма Мурнау "Последний человек" (с первым в истории лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Эмилем Яннингсом) впервые применили движущуюся камеру. Даже Голливуд отправлял своих людей учиться в Бабельсберг.

  • Сцена из фильма Метрополис

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Самое крупнобюджетное немое кино

    Один из величайших представителей немецкого экспрессионизма Фриц Ланг два года работал в Бабельсберге над своим научно-фантастическим эпосом "Метрополис" (1927), шедевром немого кино. При стоимости производства в пять миллионов рейхсмарок этот фильм стал самым дорогим немым фильмом в истории кино. Его визуальный язык явился образцом для многих последующих поколений кинематографистов.

  • Марлен Дитрих (слева) в фильме Голубой ангел

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Звезда мирового масштаба

    Многие знаменитости начинали свою карьеру в Бабельсберге. На фотографии - Марлен Дитрих. Ее прорыв состоялся в 1930 году в кинодраме Джозефа фон Штернберга "Голубой ангел", снятой на двух языках - немецком и английском. Это первый в Германии крупный звуковой проект. Фильм имел оглушительный успех и сегодня считается классикой немецкого кино.

  • Гитлер перед микрофоном

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Под контролем нацистов

    После прихода к власти в Германии нацистов кинопроизводство в Бабельсберге контролировало министерство пропаганды во главе с Геббельсом. В период с 1933 по 1945 годы здесь было снято около тысячи фильмов. Среди них - антисемитская картина Файта Харлана "Еврей Зюсс" и документальный фильм Лени Рифеншталь "Триумф воли" (кадр из фильма - на фотографии) о съезде партии НСДАП в 1934 году в Нюрнберге.

  • Хильдегард Кнеф и Эрнст Вильгельм Борхерт в фильме Убийцы среди нас

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Первый послевоенный фильм

    Съемки первого немецкого послевоенного фильма начались в 1946 году. Это была картина Вольфганга Штаудте "Убийцы среди нас" (в советском прокате - "Они не скроются"). Фильм, положивший начало карьере Хильдегард Кнеф, ставит вопрос об индивидуальной вине и ответственности за массовое убийство мирных жителей во времена нацизма. Натурные съемки проходили в лежавшем в руинах Берлине.

  • Армин Мюллер-Шталь (справа) в фильме Голый среди волков

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    DEFA - ведущая кинокомпания ГДР

    С 1946 по 1992 годы в Бабельсберге находилась киностудия Deutsche Film-AG (DEFA) - ведущая кинокомпания ГДР, где было снято более 700 художественных фильмов и множество телепостановок. Среди них - знаменитая картина "Голый среди волков" (1963), поставленная Франком Байером по одноименному автобиографическому роману Бруно Алица. Справа на фото - Армин Мюллер-Шталь в роли заключенного концлагеря.

  • Декорация Берлинская улица, изначально построенная для съемок фильма Солнечная аллея

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Смена владельцев после воссоединения Германии

    После воссоединения Германии в 1990 году госфинансирование DEFA прекратилось, и ее купило трастовое общество, отвечавшее за приватизацию госкомпаний ГДР. Позже студию, переименованную в АО "Студия Бабельсберг", продали французскому концерну Vivendi Universal, вложившему около 500 млн евро в ее ремонт. На фото - декорации под названием "Берлинская улица", построенные в 1998-м и снесенные в 2013 г.

  • Эдриан Броуди в фильме Пианист

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Крупнейшая киностудия в Европе

    В 2004 году компанию "Студия Бабельсберг" приобрели кинопродюсеры Карл Вёбкен и Кристоф Фиссер. Сегодня ее общая площадь составляет около 460 000 кв. м, а площадь съемочных павильонов - около 25 000 кв. м. Это крупнейшая киностудия в Европе. В 2002 году Роман Полански снял здесь фильм "Пианист", удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и трех премий "Оскар".

  • Давид Кросс и Кейт Уинслет в фильме Чтец

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Голливуд в Потсдаме

    Сейчас в Бабельсберге снимается немало американских фильмов. Международные постановки привносят в Потсдам нотку голливудского гламура. Звезда Голливуда, британская актриса Кейт Уинслет снималась тут в фильме "Чтец" Стивена Долдри в 2007 году. Это история о школьнике, который заводит роман с женщиной, старше его на двадцать лет. Спустя годы он узнает, что когда-то она была охранницей в концлагере.

  • Брэд Питт в фильме Бесславные ублюдки

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Место съемок культовых фильмов

    Квентин Тарантино, создатель культовых фильмов "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", тоже снимал в Бабельсберге в 2009 году. Боевик "Бесславные ублюдки" рассказывает о группе американских солдат-евреев, которая наводит страх на нацистов во время Второй мировой войны. Помимо Брэда Питта (на фото) и других звезд, в нем снялись немецкие актеры Диана Крюгер, Тиль Швайгер, Даниэль Брюль.

  • Дженнифер Лоуренс в фильме Голодные игры

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Звезды в городе

    Более 2000 статистов и гигантские декорации на съемочных площадках в Потсдаме и Берлине потребовались для съемок третьей и четвертой частей всемирно известного сериала "Голодные игры". На снимке: Дженнифер Лоуренс в роли Китнисс. Хотя берлинцы привыкли видеть в городе съемочные группы, они все равно любят посмотреть на звезд.

  • Муляжи городских зданий на территории Бабельсберга

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Новая глава в истории киностудии

    В начале 2022 года компания "Студия Бабельсберг" перешла во владение американской корпорации TPG Real Estate Partners (TREP). TREP также владеет киностудиями Cinespace в Чикаго и Торонто и 90 студиями звукозаписи по всему миру. Несмотря на поглощение, Бабельсберг продолжит самостоятельное производство.

    Автор: Сюзанне Кордс, Наталия Королева


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    Продолжение в январе

    Премьера третьего сезона состоялась в Берлине. На снимке слева направо: режиссер Том Тыквер (Tom Tykwer), актеры Леони Бенеш (Leonie Benesch), Лив Лиза Фрис и Фолькер Брух, а также режиссер Ахим фон Борриес (Achim von Borries). Хенк Хандлоэгтен (Henk Handloegten) - третий режиссер сериала. Новый сезон стартует 24 января 2020 года на немецком платном канале Sky, а осенью - на общедоступном ARD.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


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