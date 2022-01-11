 Не только для детей: почему сказки снова в моде | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.01.2022

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Культура и стиль жизни

Не только для детей: почему сказки снова в моде

Мифологические и сказочные сюжеты в последние годы не покидают списки бестселлеров и приносят миллионы в кинокассы. Чем обусловлен такой спрос на волшебство?

Памятник Гансу Христиану Андерсену

Памятник Гансу Христиану Андерсену

Сын рано умершего сапожника и неграмотной прачки Ганс Христиан Андерсен прославился своими историями на весь мир. Его произведения знает каждый: от "Гадкого утенка" и "Нового платья короля" до "Снежной королевы". Кстати, "Холодное сердце" - анимационная версия этой сказки, выпущенная в двух частях корпорацией Walt Disney, стала всемирным коммерческим хитом.

Дом, где родился сказочник Ганс Христиан Андерсен

Дом, где родился Андерсен

В 2021 году неприметный одноэтажный желтый дом, в котором знаменитый сказочник провел детство, претерпел фундаментальные изменения. Дом-музей Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen Hus) в Оденсе был перестроен японским архитектором Кенго Кума и открыл двери в целый сказочный мир. Было создано новое просторное здание и высажен сад, а в выставочных залах, расположенных и над, и под землей, посетителей ждут любимые с детства истории.

Музей Андерсена в Оденсе

В музее Андерсена в Оденсе

"Мы почувствовали, что гости хотят чего-то большего", - признается сотрудник музея Лоне Вайдеман. "Люди мечтают попасть в сказки Андерсена, потому что знают их. Его воображение и вдохновение так нужны в повседневной жизни".

Фэнтези переживает бум

Сегодня сказки и фэнтези особенно популярны, наблюдается настоящий бум. За последние годы появилось бесчисленное количество фильмов, видеоигр и романов, в которых пересказываются произведения европейских писателей XIX века. В диснеевском фильме "Малефисента" злая фея из сказки братьев Гримм "Спящая красавица" стала героиней, которую сыграла голливудская звезда Анджелина Джоли. В американском бестселлере "Шесть багровых журавлей" японо-американская писательница Элизабет Лим соединила сказку Андерсена "Дикие лебеди" с мотивами восточноазиатских легенд. В Германии переложения известных сказок также регулярно в списках бестселлеров, как, например, романы американской писательницы Кристины Генри.

Актриса Анджелина Джоли в роли феи Малефисенты

Анджелина Джоли в роли Малефисенты

Однако бум - неверное определение, утверждает в разговоре с DW немецкий автор, издатель и эксперт по сказкам Кристиан Хандель (Christian Handel). Ведь "сказки никуда не исчезают". Привычные нам европейские сюжеты, такие как "Белоснежка" братьев Гримм, "Золушка" Шарля Перро или "Принцесса на горошине" Андерсена основаны на старинных источниках, и большинство из них существовали в письменном виде, объясняет он. История о том, что братья Гримм собирали и записывали старые немецкиефольклорные предания, которые передавались из уст в уста, - всего лишь миф.

Миф о "народной" сказке

"Братья Гримм представляли свои сказки не тем, чем они были на самом деле", - говорит эксперт. Они опирались не только на письменные, но и на иностранные источники. Например, сказка "Кот в сапогах", по словам Ханделя, практически один к одному переведена с французского.

Иллюстрация к сказке Кот в сапогах

Иллюстрация к сказке "Кот в сапогах"

Ведь город Кассель, где жили и работали братья Гримм, находился в то время под французской оккупацией.

Андерсен, будучи автором литературных сказок, не утверждал, что его сюжеты основаны на фольклоре, и использовал старинные материалы из разных источников, адаптируя их к ценностям своего времени. "Герой или героиня - это богобоязненный хороший человек, который в конце получает вознаграждение", - описывает Хандель концепцию, под которую в XIX веке братья Гримм и Ганс Христиан Андерсен переформатировали старые сюжеты.

Памятник братьям Гримм в немецком Касселе

Памятник братьям Гримм в Касселе

 "Шутка в том, что и древние предания изначально вовсе не были христианскими сказками, а также были когда-то переработаны". Хандель считает, что большинство современных читателей не знают об этом разнообразии: "Когда сегодня мы читаем "Белоснежку", то думаем, что знаем сюжет. Многие даже не догадываются, что в мире существует множество версий этой сказки".

Мир сказок XXI века

Рост интереса к волшебным историям объясняется разнообразием, которое делает современные сказки культурным явлением, вызывающим споры, объясняет немецкий эксперт. "Писатели, переосмысливающие сказки в наши дни, делают по сути то же, что Андерсен и Гриммы: они адаптируют материал к современным ценностям". Главное здесь - уйти от иллюзии о национальной народной сказке и вместо этого сосредоточиться на межкультурном аспекте сюжетов", - отмечает Кристиан Хандель.

Во многих современных адаптациях сказок, продолжает он, на первый план выходят персонажи, которые не являются мужчинами или белыми. Это сильные женщины, такие как Эльза из "Ледяного сердца", чернокожий подросток-лесбиянка в романе Калинн Байрон "Золушка мертва" или принц-гомосексуал из собственного романа Ханделя "Роуэн и Эш".

У этого явления есть и противники, особенно в соцсетях.

Актриса и певица Холли Бейли

Актриса и певица Холли Бейли

Когда корпорация Walt Disney объявила о том, что хочет пригласить афроамериканскую актрису Холли Бейли на роль Ариэль для съемок ремейка, то в Twitter поднялся шквал негатива со стороны людей, не согласных с тем, что Русалочка может быть с темным цветом кожи.

Сказки дают надежду

Очарование сказок, объясняет эксперт, обусловлено тем, что они нам хорошо знакомы. Поэтому любые изменения в них вызывают отрицание как защитную реакцию. Но именно адаптация к современным реалиям и есть необходимое условие жизни сказки. Так что если они и вызывают споры, то лишь потому, что отражают трансформацию общественных ценностей. Возможно, в этом и кроется причина нынешнего роста интереса к сказкам: новые ценности требуют новых историй. 

Театральная постановка по сказкам Андерсена

Театральная постановка по сказкам Андерсена

Способность меняться - одно из условий для жизнеспособности сказок, считает Кристиан Хандель. Но есть еще две причины: "Сказки показывают, что вы сами можете что-то изменить в своей судьбе. Почти всегда героиня или герой должны совершить для этого какие-то действия". "Думаю, что сказки живут потому, что в большинстве случаев дарят надежду. В них есть место чуду и надежда на лучшее будущее", - добавляет он.

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    "В далеком царстве, в далеком государстве…" - хорошо знакомое начало многих сказок. Самыми известными собирателями сказок и легенд в Германии были братья Якоб и Вильгельм Гримм. "Красная Шапочка", "Золушка", "Белоснежка", "Рапунцель"… Всего они записали и обработали более двухсот таких историй, переведенных позже более чем на 170 языков мира.

  • Гравюра XIX века

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    Туристический маршрут Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) протяженностью 600 километров ведет из Ханау в Бремен по территории пяти федеральных земель. На этой гравюре XIX века братья Гримм изображены в гостях у Доротеи Виманн, чьи пересказы народных преданий стали одним из важнейших источников их собрания "Детских и семейных сказок", впервые изданного в 1812 году.

  • Ханау

    Немецкая дорога сказок

    Ханау

    Путешествие по Немецкой дороге сказок начинается в гессенском городе Ханау, где родились Якоб (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859). Этот памятник установлен в центре города на Рыночной площади.

  • Штайнау

    Немецкая дорога сказок

    Штайнау

    В Штайнау-ан-дер-Штрасе братья Гримм провели детство. Их отец Филипп Вильгельм Гримм был амтманом - главным чиновником округа Штайнау. Семья жила в этом доме. Сейчас в нем работает музей, а на площади перед ратушей, где они часто играли, в 1985 году был установлен Сказочный фонтан.

  • Марбург

    Немецкая дорога сказок

    Марбург

    В Марбурге братья Гримм посещали университет, где изучали юридические науки. По городу сейчас проложен сказочный прогулочный маршрут - Тропа Гриммов (Grimm-Dich-Pfad).

  • Кассель

    Немецкая дорога сказок

    Кассель

    В Касселе братья Гримм прожили четверть века. Именно здесь они записали и обработали большинство своих сказок и легенд. Их творчеству в этом городе на реке Фульда посвящен музей "Вселенная братьев Гримм" (Grimmwelt).

  • Замок Ханштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Ханштайн

    Вниз по течению Фульды - там, где она сливается с Везером, раскинулся лесной массив Кауфунгер Вальд, в котором происходит действие многих сказок братьев Гримм. Недалеко находятся развалины древнего замка Ханштайн, служившие, как гласят легенды, прибежищем для рыцарей-разбойников. Кстати, в этом замке в 2012 году проходили съемки немецкого фильма "Лекарь: Ученик Авиценны" (Der Medicus).

  • Замок Людвигштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Людвигштайн

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  • Хессиш-Лихтенау

    Немецкая дорога сказок

    Хессиш-Лихтенау

    В городе Хессиш-Лихтенау можно посетить музей "Госпожи Метелицы" (Holleum - Frau Holle-Museum), расположенный в Старой ратуше. Согласно легенде, записанной братьями Гримм, когда она вытряхивает свою перину, во всем белом свете идет снег.

  • Гёттинген

    Немецкая дорога сказок

    Гёттинген

    Первое письменное упоминание о Гёттингене датировано 953 годом. Братья Гримм были профессорами здешнего университета, однако в 1837 году лишились должностей из-за либеральных взглядов. Один из символов города - бронзовая фигурка "Гусиной пастушки", которую целуют здешние аспиранты после сдачи экзаменов. "Гусиная пастушка" даже считается самой часто целуемой девушкой в мире.

  • Сабабург

    Немецкая дорога сказок

    Сабабург

    Замок "Спящей красавицы" - Сабабург был заложен в 1334 году. В XIX веке стал считаться в народе сказочным замком братьев Гримм. Расположен среди лесного массива Райнхардсвальд между Касселем и Гёттингеном.

  • Гамельн

    Немецкая дорога сказок

    Гамельн

    Нижнесаксонский город Гамельн является местом действия всемирно известной сказки о Гамельнском крысолове. В центре сохранилось много зданий в стиле Везерского ренессанса. С середины мая по середину сентября в городе проходит сказочный фестиваль с уличными представлениями по воскресеньям.

  • Альсфельд

    Немецкая дорога сказок

    Альсфельд

    Особую роль в жизни Альсфельда играет Красная Шапочка. Здесь утверждают, что братья Гримм, работая над сказкой, нарядили свою героиню в традиционный местный костюм - "Швельмер трахт". Гостей города ожидают прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и позднеготическая ратуша, а также Дом-музей сказок.

  • Бремен

    Немецкая дорога сказок

    Бремен

    Бремен и Бременские музыканты давно стали неразлучной компанией. Сказка учит нас, что вместе мы сильнее. Братья Гримм записали эту историю в начале XIX века. Сегодня в Бремене можно найти много памятников знаменитой четверке - ослу, собаке, кошке и петуху. Самый известный из них установили в 1951 году на площади перед ратушей.

    Автор: Максим Нелюбин


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