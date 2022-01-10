 Немецкий композитор Ханс Циммер номинирован на ″Оскар″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.02.2022

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Культура и стиль жизни

Немецкий композитор Ханс Циммер номинирован на "Оскар"

Кинокомпозитор Ханс Циммер - один из самых успешных немцев Голливуда. На сей раз он номинирован на "Оскар" за музыку в "Дюне" - главной фантастической ленте 2021 года.

Композитор Ханс Циммер

Композитор Ханс Циммер

В одном из своих интервью DW Ханс Циммер (Hans Zimmer) сравнил саундтрек с "последним штрихом к портрету фильма" и признался, что "композитор - это последнее звено в производственной цепочке". "Меня всегда ждут. Ожидания огромные, и это чувствуешь", - отметил он. При этом Циммер признается, что в своей работе не идет на поводу у режиссеров и старается дать возможность образам на экране "заговорить" с помощью мелодий. 

Саундтрек к "Дюне"

По словам Циммера, для экранизации одной из его любимых книг он хотел создать "музыку с использованием женских голосов, поющих на незнакомом языке, понятном на уровне эмоций". Он подчеркнул, что инструменты будущего нам неизвестны, но звучание человеческого голоса останется прежним. Кроме того, как рассказывал режиссер Дени Вильнев, Циммер "специально создал новые инструменты и повторял, что это должна быть музыка не из нашего мира: будто она пришла из другого времени и с другой планеты".

Хотя земные инструменты тоже были: одна из композиций записывалась с 30 волынщиками в настоящей церкви шотландского Эдинбурга. Кстати, эта мелодия в фильме относится к главному герою, роль которого исполнил молодая звезда Голливуда Тимоти Шаламе (Timothée Chalamet).

актер Тимоти Шаламе в фильме Дюна

Актер Тимоти Шаламе в фильме "Дюна"

Итоговый саундтрек был представлен в трех частях: в начале сентября 2021 года вышел "The Dune Sketchbook", затем на стриминг-платформах появился основной альбом с 22 композициями и в октябре увидела свет книга "The Art and Soul of Dune" с музыкой композитора.

Неудивительно, что эта работа вызвала огромный интерес по всему миру. Кинокритик и спец по "Оскарам" Билл Десовитц (Bill Desowitz) назвал ее "музыкальным изобретением ретро-будущего музыки". "Саундтрек к космической опере", "творение великого кинокомпозитора", - вот лишь немногие эпитеты из рецензий и отзывов. Количество номинаций и наград также впечатляют: помимо кинопремии "Золотой глобус", лауреатом которой Циммер стал в третий раз, с музыкой к "Дюне" он теперь номинирован на "Оскар-2022". 

Как стать маэстро Голливуда?

Просто невозможно поверить в то, что главный кинокомпозитор Голливуда, одиннадцатикратный номинант и обладатель одной (пока!) премии "Оскар" (за музыку к анимационному фильму "Король Лев"), автор музыки к "Пиратам Карибского моря", "Гладиатору", последнему "Бонду", "Коду да Винчи" и многим другим знаменитым фильмам не имеет музыкального образования. Как он сам признавался в еще одном интервью DW: "Я думал, что учитель музыки научит меня передавать звуки из моего воображения в реальность. И совсем не подозревал, что занятия подразумевают многочасовые уроки и чтение нот. Мое обучение закончилось через две недели".

Циммер уехал из родного Франкфурта и учился в Лондоне, где работал с легендой киномузыки Стенли Мейерсом (Stanley Myers), "которому настроил его навороченную эспрессо-машину, а он в ответ научил работать с оркестром". Потом, после триумфа в 1988 году саундтрека к фильму "Человек дождя", маэстро перебрался в США и навсегда прописался в числе главных композиторов мирового кинематографа. В Америке его называют "немецкой машиной": отличительная черта Циммера - потрясающая работоспособность. Как говорит он сам, музыка для него - не карьера, а сама жизнь. Он с детства больше всего любит музицировать или "пошуметь". И планирует так "шуметь" и дальше.

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