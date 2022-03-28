Объявлены лауреаты кинопремии "Оскар" 2022 года

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 28 марта, состоялась 94-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2021 год. На сей раз в роли ведущих выступили три женщины – актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

"Власть пса" и "Ребенок глухих родителей"

В категории "Лучший фильм" победу одержала комедийно-драматическая картина о взрослении "CODA: Ребенок глухих родителей" - работа американки Сиан Хедер.

"Лучшей режиссерской работой" признана психологическая драма "Власть пса" новозеландской постановщицы Элизабет Джейн Кэмпион, которая перенесла на экран одноименный роман американского писателя Томаса Сэвиджа.

Звание "Лучший актер" присуждено американскому актеру, режиссеру и хип-хоп-исполнителю Уиллу Смиту за роль Ричарда Уильямса в спортивной драме "Король Ричард", которую поставил Рейнальдо Маркус Грин. Картина рассказывает о жизни отца американских теннисисток Винус и Серены Уильямс. Премьера этого фильма состоялась в ноябре 2021 года в России.

В категории "Лучшая актриса" премия "Оскар" досталась американке Джессике Честейн за роль Тэмми Фэй Беккер в американской биографической драме "Глаза Тэмми Фэй" Майкла Шоуолтера. Она повествует историю двух телеэвангелистов.

Звания "Лучший актер второго плана" удостоен американец Трой Майкл Коцур за работу в комедийно-драматической ленте "CODA: Ребенок глухих родителей" – англоязычного ремейка французской картины "Семейство Белье" (2014).

"Белфаст" и "Вестсайдская история"

В номинации "Лучшая актриса второго плана" победила американская актриса, певица и танцовщица Ариана ДеБос за роль Аниты в романтической драме в жанре мюзикл "Вестсайдская история", поставленной Стивеном Спилбергом и ставшей полнометражной адаптацией одноименного бродвейского мюзикла 1957 года.

В категории "Лучший оригинальный сценарий" награды удостоен британо-ирландский сценарист, актер, режиссер и продюсер Кеннет Чарльз Брана за сценарий к им же снятому биографическому драматическому фильму "Белфаст", рассказывающему о жизни североирландской семьи рабочих во время беспорядков в Белфасте в конце 1960-х годов.

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" победила американская писательница и кинорежиссер Сиан Хедер. "Оскара" она удостоена за сценарий к фильму "CODA: Ребенок глухих родителей", который ею же и поставлен.

Автор лучшего саундтрека – композитор из Германии

Как "Лучший анимационный фильм" отмечен компьютерно-анимационный музыкальный фильм "Энканто", снятый на киностудиях Walt Disney Animation Studios и Walt Disney Pictures.

Звания "Лучший иностранный художественный фильм" удостоена кинодрама "Сядь за руль моей машины" японского режиссера Рюсуке Хамагути.

В категории "Лучшая музыка к фильму" дауреатом стал немецкий композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer), удостоенный "Оскара" за музыку к фантастическому фильму "Дюна" франко-канадского режиссера Дени Вильнёва.

А "Лучшей песней к фильму" признана композиция No Time To Die, написанная американской певицей и сонграйтером Билли Айлиш к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

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"Оскар" и его женщины Джанет Гейнор Одна из самых ярких звезд Голливуда и первая обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса". Награду американской Академии кинематографических искусств и наук в 1929 году принесли ей фильмы "Седьмое небо", "Восход солнца" и "Уличный ангел". Это был единственный раз в истории кинопремии, когда награду вручили за все работы года, а не только за конкретный фильм.

"Оскар" и его женщины Кэтрин Хепбёрн Бунтарка с аристократической внешностью и властным характером. Выдвигалась на "Оскар" 12 раз и четырежды удостаивалась премии - первый рекорд побила Мерил Стрип, второй рекорд пока еще никем не побит. Была признана величайшей актрисой в истории Голливуда. Первый "Оскар" получила в 1934 году за фильм "Ранняя слава", четвертый - в 1982 за фильм "На золотом озере".

"Оскар" и его женщины Бетт Дейвис Вторая в списке величайших актрис в истории Голливуда и первый человек в истории мирового кинематографа, номинированный на десять "Оскаров", а также первая женщина в должности президента Американской киноакадемии. Утверждается, что это она нарекла престижный трофей "Оскаром", заметив сходство статуэтки со своим супругом Хармоном Оскаром Нельсоном. Выигрывала премию два раза - в 1935 и 1938 годах.

"Оскар" и его женщины Луизе Райнер С театральных подмостков Берлина попала в 1935 году по контракту в Голливуд и стала первой из актрис, завоевавшей две премии "Оскар", а также первой, награжденной два года подряд. Успех был коротким: разочаровавшись в Голливуде, Райнер вернулась в Европу. С ее легкой руки появилось представление об "оскаровском проклятии": выиграв заветную статуэтку, актер уже не может сыграть ничего путного.

"Оскар" и его женщины Вивьен Ли Английская актриса получила две премии "Оскар" за роли американских красавиц: Скарлетт О’Хары в "Унесённых ветром" (1939) и Бланш Дюбуа в "Трамвае "Желание" (1951). Страдавшая биполярным расстройством, она утверждала, что именно роль Бланш привела ее к безумию.

"Оскар" и его женщины Джоан Фонтейн Известность принесли ей классические фильмы Альфреда Хичкока. а премию "Оскар" - его триллер "Подозрение" (1941). Никто кроме нее из актрис или актеров не удостаивался больше премии Американской киноакадемии за фильмы, режиссером которых был Хичкок.

"Оскар" и его женщины Ингрид Бергман Три премии "Оскар" и 4-е место в рейтинге величайших звезд кино Американского института киноискусства. Шведско-американская актриса не ограничивала себя рамками одного амплуа и снималась у разных режиссеров. Два "Оскара" принесли ей фильмы "Газовый свет" (1944) и "Анастасия" (1956). Третий Бергман получила за роль второго плана в фильме "Убийство в Восточном экспрессе".

"Оскар" и его женщины Одри Хепбёрн Британская актриса, фотомодель, гуманитарный деятель и одна из самых элегантных женщин мира. Получила премию "Оскар" в 1954 году за фильм "Римские каникулы". Номинировалась еще четырежды, в том числе, за роль в картине "Завтрак у Тиффани", которую сама Хепбёрн считала своей самой яркой и одной из самых сложных в своей карьере.

"Оскар" и его женщины Грейс Келли Американская актриса и с 1956 года супруга князя Монако Ренье III. Став княгиней, она оставила кинокарьеру, успев, однако, завоевать "Оскар" в 1954 году за роль в фильме "Деревенская девушка" и славу самой кассовой актрисы своего времени.

"Оскар" и его женщины Элизабет Тейлор Пять номинаций и два "Оскара" за лучшую женскую роль - англо-американская дива первой из актрис получила гонорар в миллион долларов и приводила в экстаз публику перипетиями своей личной жизни. Лишь однажды "королева Голливуда" оказалась на "вторых ролях" - на вручении премий "Оскар" в 1974 году, когда на сцену вдруг выскочил абсолютно голый фотограф Роберт Опель.

"Оскар" и его женщины Софи Лорен Итальянская дива была удостоена премии "Оскар" в 1962 году за роль в военной драме Витторио де Сика "Чочара", став первой актрисой, получившей эту премию за фильм не на английском языке.

"Оскар" и его женщины Барбра Стрейзанд Одна из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса: актриса, а также певица и композитор, режиссер и продюсер, политический активист. "Самая дивная из див" выпустила несколько десятков "золотых" и "платиновых" дисков грамзаписи и удостоилась двух "Оскаров". Голливудской кинопремией в категории "лучшая актриса" была отмечена ее роль в фильме "Смешная девчонка".

"Оскар" и его женщины Джейн Фонда Обладательница идеальной фигуры и титула "королева аэробики", политическая активистка и писательница, названная в честь жены короля Генриха VIII, дальней родственницы по материнской линии, добилась известности и в Голливуде, что было нелегко: она пыталась вырваться из навязываемого ей амплуа "сексуальной кошечки" и проявить себя как драматическая актриса. В коллекции ее трофеев - два "Оскара".

"Оскар" и его женщины Луиза Флетчер Из-за высокого роста ее карьера в кино поначалу не задалась. Актриса вышла замуж и посвятила себя воспитанию детей. В кино вернулась после многолетнего перерыва. Вернувшись, завоевала "Оскар" - за роль властной сестры Рэтчед в культовом фильме "Пролетая над гнездом кукушки" (1975). На церемонии награждения премией произнесла крамольную фразу: "Иногда бывает здорово, что все тебя ненавидят".

"Оскар" и его женщины Мерил Стрип Обладательница трех премий "Оскар" и 19 номинаций, которых у нее больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кинематографа. Признана киноведами и театральными критиками одной из величайших актрис современности.

"Оскар" и его женщины Джоди Фостер Сниматься начала с трех лет в рекламных роликах и телесериалах, а в возрасте 14 лет получила первую номинацию на "Оскар". Статуэтку в категории "Лучшая актриса" завоевывала дважды - за фильмы "Обвиняемые" (1989) и "Молчание ягнят" (1992).

"Оскар" и его женщины Джессика Тэнди Самая пожилая обладательница "Оскара" за всю историю премии. В 1990 году была удостоена награды за фильм "Шофер мисс Дэйзи". Среди известнейших лент с ее участием - хичкоковский триллер "Птицы" (на фото в центре). Свою актерскую карьеру она начала в 16-летнем возрасте на подмостках Лондона, выступала на знаменитых сценах британской столицы и большое признание получила также на Бродвее.

"Оскар" и его женщины Хэлли Берри В 1999 году в биографическом фильме "Познакомьтесь с Дороти Дендридж" она сыграла первую темнокожую женщину, номинированную на "Оскар" в категории "Лучшая актриса", а в 2002 году сама стала первой афроамериканкой, завоевавшей заветную статуэтку, за фильм "Бал монстров".

"Оскар" и его женщины Марион Котийяр В 2008 году была удостоена "Оскара" за роль Эдит Пиаф в музыкальной драме "Жизнь в розовом цвете" и стала первой француженкой и второй после итальянки Софи Лорен актрисой в истории премии, которой удалось одержать победу в номинации "Лучшая актриса" за фильм на иностранном языке.

"Оскар" и его женщины Кейт Уинслет Всемирную известность принес ей монументальный фильм-катастрофа "Титаник", а премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса" в 2009 году - одноименная экранизация знаменитого романа немецкого писателя Бернхарда Шлинка (Bernhard Schlink) "Чтец" ("Der Vorlerser"). Автор: Элла Володина

