 ″Оскар″ за лучший фильм достался ″Земле кочевников″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2021

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Мир

"Оскар" за лучший фильм достался "Земле кочевников"

Хлоя Чжао стала второй в истории Академии женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру. А Фрэнсис Макдорманд взяла награду как лучшая актриса за роль в "Земле кочевников".

Хлоя Чжао и Фрэнсис Макдорманд в Земле кочевников

Хлоя Чжао и Фрэнсис Макдорманд в "Земле кочевников"

В Лос-Анджелесе в воскресенье, 25 апреля, прошла 93-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук. Лучшим фильмом названа драма "Земля кочевников". Картина рассказывает об американке, решившей после смерти мужа и потери работы передвигаться по США в фургончике и вести кочевой образ жизни. Хлоя Чжао получила "Оскара" и за лучшую режиссуру. Она стала второй после Кэтрин Бигелоу женщиной в истории премии, получившей награду в этой категории.

Премию киноакадемии как лучшая актриса забрала Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в "Земле кочевников". "Оскар" за лучшую мужскую роль первого плана достался Энтони Хопкинсу за роль в драме "Отец".

Премию за лучший оригинальный сценарий получила британка Эмиральд Феннел за триллер "Девушка, подающая надежды". Награду за лучший адаптированный сценарий разделили британец Кристофер Хэмптон и француз Флориан Зеллер за драму "Отец".

Мадс Миккельсен в фильме Еще по одной

Сцена из фильма "Еще по одной"

Лучшим фильмом на иностранном языке стала комедийно-драматическая картина датчанина Томаса Винтерберга "Еще по одной". Лучшим документальным фильмом - работа "Мой учитель - осьминог" о наблюдении за представителем этого отряда головоногих моллюсков у берегов Южно-Африканской Республики.

Лучшим актером второго плана признан британец Дэниел Калуя, сыгравший в биографической драме "Иуда и черный мессия". Этот фильм получил награду за лучшую песню. А Юн Ёджон получила премию как лучшая актриса второго плана за роль в драме "Минари" о южнокорейских иммигрантах в США.

"Оскара" за лучший полнометражный мультфильм удостоена работа Пита Доктера "Душа". Она же получила награду за лучшую музыку. Лучшим короткометражным мультфильмом стал "Если что-то случится, я люблю вас", рассказывающий о двух родителях, дочь которых погибла после стрельбы в школе. Лучшим короткометражным фильмом признана картина Трэвона Фри и Мартина Десмонда Роу "Два далеких незнакомца".

Виола Дэвис в фильме Ма Рейни: Мать блюза

Сцена из фильма "Ма Рейни: Мать блюза"

Американская картина "Ма Рейни: Мать блюза" удостоилась двух "Оскаров" - за лучший грим и прически, а также за лучший дизайн костюмов. Их создательница Энн Рот в 1997 году получила аналогичную награду за костюмы к фильму "Английский пациент".

Церемония вручения "Оскаров" в 2021 году проходила при усиленных мерах предосторожности в свете пандемии COVID-19. Гости были обязаны сдать тесты на коронавирус и носить защитные маски.

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    Автор: Антье Биндер, Элла Володина


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