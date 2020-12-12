Датская трагикомедия "Еще по одной" получила европейский "Оскар"

Датская трагикомедия "Еще по одной" признана лучшим европейским фильмом. Об этом стало известно в субботу, 12 декабря, во время вручения Европейской кинопремии в Берлине. Торжественная церемония в этом году была отменена, ее заменила видеотрансляция. Фильм Томаса Винтерберга также получил европейский "Оскар" за лучшую режиссуру, лучшего актера и лучший сценарий.

Картина, которую некоторые обозреватели прозвали "алкодрамой", рассказывает о школьных учителях, которые проверили на себе научную теорию о том, что с самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Учителя пошли на эксперимент и решили выпивать каждое утро небольшую дозу алкоголя.

Лучшая женская роль - у немецкого фильма "Ундина"

Премией за лучшую женскую роль награждена немецкая актриса Паула Бер (Paula Beer), сыгравшая в фильме "Ундина". Это романтическая картина о девушке-урбанистке из Берлина, которая напоминает мифологическую героиню известной немецкой легенды о русалке.

В этом году церемония награждения проходила в течение нескольких вечеров. Ранее европейского "Оскара" за лучшую музыку к фильму была удостоена родившаяся в Москве, но уже давно живущая в Германии композитор Даша Дауэнхауэр (Dascha Dauenhauer) - за музыку к немецкой ленте "Берлин, Александерплац".

Европейская кинопремия вручалась в нынешнем году в 33-й раз. Годом ранее лучшим фильмом был признан фильм "Фаворитка" о придворных интригах в Великобритании XVIII века. На церемонии награждения в 2019 году выступил украинский режиссер Олег Сенцов, на ней было объявлено о создании "Международной коалиции кинематографистов в зоне риска", целью которой является поддержка кинематографистов, сталкивающихся с политическими преследованиями за их работу.

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