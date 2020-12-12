 Датская трагикомедия ″Еще по одной″ получила европейский ″Оскар″ | Новости из Германии о Европе | DW | 12.12.2020

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Европа

Датская трагикомедия "Еще по одной" получила европейский "Оскар"

Фильм Томаса Винтерберга также получил Европейскую кинопремию за лучшую режиссуру, лучшего актера и лучший сценарий. Немецкий фильм "Ундина" удостоился премии за лучшую главную женскую роль.

Кадр из фильма Еще по одной

Кадр из фильма "Еще по одной"

Датская трагикомедия "Еще по одной" признана лучшим европейским фильмом. Об этом стало известно в субботу, 12 декабря, во время вручения Европейской кинопремии в Берлине. Торжественная церемония в этом году была отменена, ее заменила видеотрансляция. Фильм Томаса Винтерберга также получил европейский "Оскар" за лучшую режиссуру, лучшего актера и лучший сценарий.

Картина, которую некоторые обозреватели прозвали "алкодрамой", рассказывает о школьных учителях, которые проверили на себе научную теорию о том, что с самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Учителя пошли на эксперимент и решили выпивать каждое утро небольшую дозу алкоголя.

Лучшая женская роль - у немецкого фильма "Ундина"

Премией за лучшую женскую роль награждена немецкая актриса Паула Бер (Paula Beer), сыгравшая в фильме "Ундина". Это романтическая картина о девушке-урбанистке из Берлина, которая напоминает мифологическую героиню известной немецкой легенды о русалке.

В этом году церемония награждения проходила в течение нескольких вечеров. Ранее европейского "Оскара" за лучшую музыку к фильму была удостоена родившаяся в Москве, но уже давно живущая в Германии композитор Даша Дауэнхауэр (Dascha Dauenhauer) - за музыку к немецкой ленте "Берлин, Александерплац".

Европейская кинопремия вручалась в нынешнем году в 33-й раз. Годом ранее лучшим фильмом был признан фильм "Фаворитка" о придворных интригах в Великобритании XVIII века. На церемонии награждения в 2019 году выступил украинский режиссер Олег Сенцов, на ней было объявлено о создании "Международной коалиции кинематографистов в зоне риска", целью которой является поддержка кинематографистов, сталкивающихся с политическими преследованиями за их работу.

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  • Кадр из фильма Фаворитка

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    Лучший фильм

    Лучшим европейским фильмом на 32-й церемонии вручении наград Европейской киноакадемии стал фильм "Фаворитка" о придворных интригах в Великобритании 18-го века. Лучшим режиссером признан Йоргос Лантимос за работу над этим фильмом. А сыгравшая в нем главную роль английской королевы Анны Оливия Колман стала лучшей европейской актрисой.

  • Кадр из фильма Офицер и шпион

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Маститая конкуренция

    Среди других номинантов в категории "Лучший европейский фильм" были работы таких известных режиссеров, как Педро Альмодовар и Роман Полански. Фильм Романа Полански "Офицер и шпион" рассказывает об исторической фигуре - еврее Альфреде Дрейфусе, обвиненном во Франции в шпионаже в пользу Германии в 1894 году. На фото - сцена из этого фильма.

  • Кадр из фильма Крушители системы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Ребенок, взрывающий "систему"

    "Крушители системы" немецкого режиссера Норы Фингшайдт получил Европейскую кинопремию за лучшую музыку. Он претендовал и на звание лучшего европейского фильма. Повествует о "трудной" девочке, не поддающейся воспитанию по принятым государством моделям. Блистательная игра Хелены Ценгель в роли девятилетней Бенни отмечена номинацией в категории "Лучшая актриса". Фильм выдвинут на "Оскар" от Германии.

  • Антонио Бандерас и Педро Альмодовар

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Боль и слава Педро Альмодовара

    Имя испанского режиссера Педро Альмодовара присутствовало среди номинантов в сразу нескольких дисциплинах. Его автобиографичная лента "Боль и слава" была выдвинута в номинации "Лучший европейский фильм". Кроме того, Альмодовар претендовал на звание "Лучший режиссер". В итоге, за работу в фильме лавры достались Антонио Бандерасу. Он назван лучшим европейским актером.

  • Актер Александер Шеер

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Своенравный бард из ГДР

    Среди претендентов на звание лучшего исполнителя мужской роли в 2019 году был и актер из Германии. Александер Шеер номинирован за роль барда из ГДР Герхарда Рюдигера Гундерманна. В фильме "Гундерманн" он показан как своенравный и смелый человек, пытающийся добиться успеха в репрессивной системе. Победил же в этой номинации испанский актер Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава".

  • Режиссер Селин Сьямма

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Женщины не отстают

    В 2019 году в категории "Лучший режиссер" была номинирована и женщина - французская режиссер Селин Сьямма. Ее фильм "Портрет девушки в огне" получил приз за лучший сценарий. Ранее он был отмечен на международном кинофестивале в Каннах в 2019 году.

  • Сцена из фильма Для Самы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Документальное кино

    Лучшим европейским документальным фильмом стала лента британско-американского производства "Для Самы", снятая сирийской журналисткой Ваад аль-Катеаб. В течение пяти лет, с 2012-го по 2016-й годы, она снимала жизнь в сотрясенном гражданской войной сирийском городе Алеппо. При этом режиссер рассказала и о своей беременности.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Первый победитель-сериал

    Впервые на сей раз был премирован сериал. В новой категории выбор победителя происходит несколько иначе, чем в других. Номинантов как таковых нет, лучший сериал выбирается напрямую. В 2019 году призером стал немецкий сериал "Вавилон-Берлин" трех режиссеров: Ахима фон Борриса, Хендрика Хандлогтена и Тома Тыквера.

  • Ладж Ли на церимонии вручения Европейской кинопремии - 2019

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Дебют года

    Победителем в категории "Лучший дебют" стала фильм французского режиссера Ладжа Ли "Отверженные".

  • Сцена из фильма Атлантика

    Лучшее кино из Европы - 2019

    "Атлантика"

    Среди фаворитов в номинации "Лучший дебют" был и французско-сенегальский фильм "Атлантика". Режиссер Мати Диоп рассказывает в нем о жизни молодой женщины, которая живет в пригороде Дакара, столицы Сенегала, и о ее расставании с любимым. Фильм показывает нищету и социальную незащищенность, бегство от невзгод и надежду на лучшую жизнь в Европе.

  • Сцена из фильма Догмэн

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    На звание фильма, наиболее понравившегося публике, претендовало 12 кинолент. Победителя выбирают путем опроса зрителей. Среди номинантов, в частности, был фильм "Догмэн" итальянского режиссера Матео Гарроне. Он рассказывает о жизни парикмахера, который стрижет собак, и вынужденно вступает в борьбу с представителем преступного мира.

  • Кадр из фильма Холодная война

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    Победу в зрительском голосовании одержал драматический фильм Павла Павликовского "Холодная война" - о напряженных отношениях не только СССР с Западом, но и между мужчиной и женщиной. Фильм получил высокие оценки критиков.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


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