 ″Ход королевы″ получил два ″Золотых глобуса″: где снимали сериал? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.03.2021

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Культура и стиль жизни

"Ход королевы" получил два "Золотых глобуса": где снимали сериал?

Психологический триллер "Ход королевы" получил "Золотой глобус" как лучший мини-сериал, а Аня Тейлор-Джой признана лучшей актрисой. Снимали в Берлине. Где именно?

Сцена из сериала Ход королевы

Сцена из сериала "Ход королевы"

"Хочешь снять успешный сериал - поезжай в Берлин", - так скоро, кажется, будут учить в американских киношколах. Не успела еще отгреметь слава "Неортодоксальной" - сериала о побеге молодой еврейки из строгой нью-йоркской религиозной общины в немецкую столицу с ее рейвами, легкомысленными студентами, раскиданными вокруг города озерами и прочими соблазнами, как вышел очередной сериал, который "должны посмотреть все": "Ход королевы" ("The Queenʼs Gambit"). И значительная его часть тоже снималась в Берлине!

Золушка на транквилизаторах

Снова сильный женский персонаж, который ломает предначертанный порядок вещей, словно взламывает кладовку с запретными транквилизаторами.  Есть в сериале такая сцена. Американская провинция, пятидесятые, Бет Хармон, девушка из приюта, попадает в разваливающуюся приемную семью: приемная мать пьет, приемный отец изменяет. Однако, вопреки всему, до 15 лет не обладавшая даже своей шахматной доской девушка, побеждает мужчин-гроссмейстеров. Этакая "золушка на транквилизаторах", которой не нужен принц, потому что она сильнее и умнее принца. 

В семи сериях, которые построены как прохождение увлекательной компьютерной игры с все более сложными уровнями, рассказывается о поездках шахматистки в Лас-Вегас, Мексику и Париж. Последнее решающее сражение - в Москве. А где Берлин? Берлина нет, вернее, Берлин везде: Лас-Вегас, Мексика, Париж и Москва снимались в Берлине. В отличие от "Неортодоксальной", где основное действие происходит в скучном районе недалеко от Потсдамской площади, создателям фильма пришлось напрячь фантазию, чтобы обнаружить в Берлине как роскошные южные отели с пальмами, так и темные советские коридоры, пыльную американскую провинцию и французскую столицу. Путешествие по фильму стало путешествием по Берлину.

Замок возле аэропорта

Первая серия. Бет в Париже - просыпается в отеле рядом с мужчиной, вокруг следы бурно проведенной ночи, она смотрит на часы: очередной гроссмейстер уже ждет перед расставленными фигурами. Бет в ужасе бежит по лобби. А это отель Haus Cumberland на самой шикарной улице Берлина Курфюрстендам, отлично сохранившийся с двадцатых годов. Здесь до конца 2019 года находилось знаменитое кафе Grosz, успевшее закрыться как раз перед короной, но в сериале мы его видим в привычном блеске. 

Deutschland Berlin | Cafe Grosz

Переносимся в детство Бет: пугающий детский приют в американской провинции, где в подвале грузный и никогда не улыбающийся уборщик раз в неделю учит ее играть в шахматы - единственное, что ее по-настоящему интересует в жизни. По ночам под воздействием транквилизаторов девочка разыгрывает партии, сосредоточенно глядя на потолок: там ее воображение и наркотики помещают доску с фигурами.

Сцена из сериала Ход королевы

Сцена из сериала "Ход королевы"

Этот приют - замок Шульценбург рядом с только что построенным берлинским аэропортом, настоящая находка вдали от обычных туристических маршрутов. Редкий берлинец подозревает о существовании этого заброшенного и обычно закрытого замка, чудом пережившего ГДР в более-менее сохранившемся состоянии. Теперь он вошел в историю кино - только пришлось на компьютере убрать псевдосредневековую башню. Она в сюжет явно не вписывалась.

Привезенные пальмы и доильные установки

Следующая остановка: универмаг, где приемная мама девочки по скидке купит ей самую отвратительную одежду на свете. Это знаменитый культовый секонд-хенд Humana возле метро Frankfurter Tor. Он действительно знаменит своими скидками (в особые дни цены снижаются до пары евро) и уродливой одежды там тоже хватает, как и винтажных сокровищ. 

Из Восточного Берлина в Западный: Лас-Вегас, куда девушка приезжает на шахматный турнир и где ее пытается соблазнить поверженный в поединке красавец, снимают в выставочном комплексе пятидесятых годов Palais am Funkturm возле Берлинской радиобашни, которая напоминает дешевую версию Эйфелевой башни - вполне лас-веговский сюжет. Чтобы было более похоже на Лас-Вегас, туда привозят несколько пальм.

Мексика! Снова турнир. И отель "Ацтек Палас", а на самом деле построенный в 1984 в ГДР году шоу-театр со сложным названием "Фридрихштадтпаласт", который в этом году обрел статус памятника архитектуры. Фойе в восточном стиле, который, по слухам, изначально проектировался для театра в Дамаске, уже видел не один десяток съемочных групп - что там только не снимали. Удивительно, но во внутреннем убранстве фойе архитекторы-фантазеры использовали для украшения детали доильных установок для молочной промышленности. Их вполне можно разглядеть и в сериале.

Где в Берлине найти Москву

Конец маршрута. Москва. Для съемок темного и помпезного зала, где проходит турнир, использовали парадный "Медвежий зал" старой берлинской ратуши. Здесь сегодня помещается городское управление внутренних дел, так что снимать пришлось в тот момент, когда вокруг не было чиновников.

По знаменитой берлинской Карл-Маркс-аллее

Знаменитая берлинская Карл-Маркс-аллея

Создатели сериала семь серий удивляли знатоков Берлина, мотаясь по разным углам немецкой столицы - мест съемок было так много, что мы не могли рассказать обо всех. Но финальные сцены, изображающие Москву, ничуть не удивляют. Где же еще снимать Москву в Берлине, как не на Карл-Маркс-аллее? В Берлине нет более московского места, чем этот широкий проспект с бесконечными рядами "сталинок". Заканчивается сериал в небольшом и тоже неуловимо московском парке под названием "Розовый сад" все на том же проспекте. Берлин доказал, что здесь можно снять все, что угодно. Только надо уметь разглядеть.

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    Потсдамская площадь

    До Второй мировой войны Потсдамская площадь была одним из самых оживленных перекрестков Берлина. После войны руины снесли, и в самом центре города образовался пустырь. Так как он находился в охранной зоне между внутренней и внешней Стенами, построенными ГДР, ничего, кроме заграждений, надолбов, колючей проволоки здесь не было. А так Потсдамская площадь выглядит сейчас. Она снова полна жизни.

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    Немногие знают, что Стена, разделявшая Берлин, было двойной. Между параллельными Стенами - минные поля, заграждения, контрольно-следовая полоса. К восточной стороне Стены нельзя было подойти. В тех, кто пытался ее преодолеть и бежать на Запад, стреляли на поражение. После воссоединения фрагменты Стены сохранили, и их расписали художники из десятков стран мира. Так возникла East Side Gallery.

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    Дворец республики / Городской дворец

    Дворец республики - гэдээровский аналог московского Дворца съездов. Построен в 1976-м на месте взорванного Городского дворца - резиденции королей из династии Гогенцоллернов. В нем проходили партийные съезды и сессии Народной палаты. После воссоединения выяснилось, что здание отравлено: при строительстве использовали асбест. Его снесли. Сейчас реконструируют Городской дворец с современной начинкой.

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    Берлин до и после воссоединения Германии

    Бранденбургские ворота

    Один из главных символов Берлина - Бранденбургские ворота. Они находились как раз на границе между Западным и Восточным Берлином, и к ним нельзя было подойти: они охранялись гэдэровскими солдатами, и между колоннами висел огромный герб ГДР. Лишь после того, как произошла мирная революция в ГДР, ограждения убрали, и площадь перед Бранденбургскими воротами снова полна людей.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Следственная тюрьма "штази"

    Раньше в этом здании, расположенном в восточноберлинском районе Хоэншёнхаузен, располагалась главная следственная тюрьма "штази" - министерства госбезопасности бывшей ГДР. Этот огромный тюремный комплекс считался совершенно секретным и не был обозначен на картах города. Сегодня это мемориал.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Гэдээровская "Березка"

    Intershop - так называлась сеть валютных магазинов в ГДР, аналогичная советской "Березке". Тут продавали товары только за твердую, то есть западную валюту. Соответственно, и ассортимент был совсем другой, чем в обычных восточногерманских магазинах. Первый Intershop появился у вокзала Фридрихштрассе. Теперь это место не узнать.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Отель "Метрополь"

    В 13-этажном восточноберлинском отеле "Метрополь" останавливались западные дипломаты, бизнесмены, известные деятели культуры. Платили здесь тоже твердой валютой. Для простых жителей ГДР "Метрополь" был недоступен. После воссоединения его перестроили, и теперь отель принадлежит сети Maritim. Он открыт для всех - разумеется, если у них есть деньги заплатить за дорогой номер.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Торговый дом Запада

    За 30 лет изменился, конечно, не только Восточный Берлин. Торговый дом (назвать его просто универмагом язык не поворачивается) KaDeWe - Kaufhaus des Westens - представлялся раем и символом капиталистического изобилия не только для жителей ГДР. И сейчас в обновленном "Торговом доме Запада" - свыше 250 тысяч наименований товаров. Одних только сортов сыра в отделе деликатесов - более полутора тысяч.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Детские площадки

    А это изменение обусловлено не экономикой или политикой, а просто временем. 30 лет назад на очень многих детских площадках как в восточной, так и в западной части Берлина такие конструкции-лазалки были сделаны из металла. Теперь они - из толстых оплетенных канатов: так риск травмы для детей гораздо меньше. И лазить удобнее.

    Автор: Райна Бройер, Ефим Шуман



 

Контекст

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