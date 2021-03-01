Триумф "Короны": Премию "Золотой глобус" 2021 вручили в Лос-Анджелесе

78-я церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус" (Golden Globe) проходит в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 1 марта. Одну из главных наград вечера - за лучший драматический сериал - получила историческая драма о правлении британской королевы Елизаветы Второй "Корона".
Джош О'Коннор, сыгравший в этом сериале роль принца Чарльза, получил приз как лучший актер телесериала, а британка Эмма Коррин, сыгравшая в "Короне" принцессу Диану, была награждена "Золотым глобусом" как лучшая актриса телесериала.
Сцена из фильма "Ход королевы"
Психологический триллер "Ход королевы"получил премию как лучший мини-сериал, а его звезда - Аня Тейлор-Джой - была признана лучшей актрисой мини-сериалов.
Приз за лучший киносценарий достался Аарону Соркину за историческую драму о суде над антивоенными активистами в США в конце 1960-х годов "Суд над чикагской семеркой".
Лучшей анимационной лентой был признан фильм Soul ("Душа") компании Pixar. Кроме него на награду были номинированы "Семейка Крудс: Новоселье", "Вперед", "Путешествие на Луну" и "Легенда о волках".
Лучшим комедийным телесериалом был признан канадский ситком "Шиттс Крик", рассказывающий о семье богачей, внезапно обанкротившихся и переехавших в маленький городок.
Джоди Фостер - в числе лауреаток
Том Хэнкс и Хелена Ценгер, кадр из фильма "Новости во всего мира"
Главную премию вечера - "Золотой глобус" за лучший драматический фильм - получила картина "Земля кочевников" Хлои Чжао. "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана получила американская актриса Джоди Фостер, сыгравшая в сериале "Мавританец". Номинированная в этой же категории немецкая школьница Хелена Ценгель (Helena Zengel), сыгравшая вместе с Томом Хэнксом в вестерне "Новости со всех концов света", осталась без награды.
Лидером по числу номинаций среди полнометражных фильмов в этом году были биографическая драма "Манк" режиссера Дэвида Финчера и картина "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина. Первая картина была представлена в шести категориях, вторая - в пяти.
Хлоя Чжао была удостоена премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Земля кочевников". Кроме нее на эту награду претендовали Эмиральд Феннел, Дэвид Финчер, Реджина Кинг и Аарон Соркин.
"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Минари" режиссера Ли Айзек Чун (США).
Дэниэл Калуя стал обладателями "Золотого глобуса" как лучший актер второго плана. Он получил награду за роль в фильме "Иуда и черный мессия".
Лучшей оригинальной песней стала композиция "Io sì" из фильма "Вся жизнь впереди".
Джейн Фонда получила премию за вклад в кинематограф
На церемонии награждения кинопремией "Золотой глобус" были также вручены награды за вклад в развитие теле- и киноиндустрии. Обладателем "Золотого глобуса" за вклад в кинематограф стала лауреатка четырех премий "Оскар" актриса Джейн Фонда, а почетную награду за достижения в области телевидения получил шестикратный лауреат премии "Эмми", сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир.
Лента "Борат 2" режиссера Джейсона Уолинера получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл".
Вручение премии "Золотой глобус" во время пандемии
Премия "Золотой глобус", которую вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы, считается второй по престижности наградой в мире кино после "Оскара". Она была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года.
Ведущие церемонии вручения премии "Золотой глобус" Тина Фей и Эми Полер
Традиционно фильмы и сериалы, получившие "Золотые глобусы", расцениваются как главные претенденты на "Оскары", которые будут вручать 25 апреля.
Из-за пандемии коронавируса церемония награждения в нынешнем году проходила в виртуальном режиме. При этом ее ведущие - звезда сериала "Студия 30" Тина Фей и актриса из сериала "Парки и зоны отдыха" Эми Полер - находились в разных студиях: штаб-квартире телеканала NBC в Нью-Йорке и в гостинице "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе. Но их изображения смонтировали, чтобы создать иллюзию их одновременного присутствия на сцене.
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Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь