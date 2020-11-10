 ″Ундина″: берлинская русалка утопает в любви | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.12.2020

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Культура и стиль жизни

"Ундина": берлинская русалка утопает в любви

Фильм немецкого режиссера Кристиана Петцольда "Ундина" претендует на европейский "Оскар". У современной сказки о русалке, борющейся за любовь и жизнь в Берлине, есть все шансы.

Кадр из фильма Ундина

Для сферы кино этот год выдался тяжелым. Вот и вручение Европейской кинопремии пройдет не так, как обычно. Торжественную церемонию в исландском Рейкъявике пришлось отменить. Вместо этого - видеотрансляции из Берлина пять вечеров подряд, начиная с 8 декабря. Лучший фильм года и победителей в других номинациях объявят в субботу, 12 декабря. Шансы получить европейский "Оскар" есть и у двух немецких фильмов.

О фильме "Берлин, Александерплац" ("Berlin Alexanderplatz") Бурхана Курбани (Burhan Qurbani) мы подробно рассказывали в другой нашей статье. Новая киноверсия романа Альфреда Дёблина (Alfred Döblin), ставшего классикой немецкой литературы, переносит сюжетную линию почти на 100 лет вперед - в наше время. Второй немецкий фильм-номинант также отсылает к немецким литературным традициям.

Сказка о берлинской русалке

Фильм "Ундина" ("Undine") Кристиана Петцольда (Christian Petzold) совместного производства Германии и Франции задуман как первая часть трилогии, посвященной персонажам немецкого романтизма. Петцольд обращается к архетипам германской мифологии и исследует наше время сквозь ее призму.

"Ундина" - печальная сказка о современной русалке. Главная героиня фильма - рыжеволосая Ундина Вибо с грустным и порой жутковатым взглядом. Она - историк-урбанистка с докторской степенью. Живет в Берлине, работает в отделе городского планирования при местной администрации - проводит экскурсии, рассказывая, как менялся облик Берлина, и завораживая своим красивым, звонким, как колокольчик, голосом всех, кто ее слушает.

Кадр из фильма Ундина

Кадр из фильма "Ундина"

Берлин - славянский топоним, означающий "поселение на воде", объясняет Ундина-экскурсовод. Ничто не вечно, все течет, все изменяется, но у истории есть мистическое свойство повторяться. Еще при кайзере берлинские инвесторы взвинчивали цены на аренду, говорит Ундина. Деловой костюм и бирка экскурсовода - словно защитная оболочка, без которой  она сама кажется прозрачной, едва уловимой. Сыгравшая главную героиню Паула Бер (Paula Beer) также номинирована на Европейскую кинопремию в категории "лучшая актриса". За свое актерское мастерство она уже получила "Серебряного медведя" Берлинале-2020, где состоялась премьера фильма.

"Ундина" - любовь между жизнью и смертью

Фильм начинается сценой в кафе и репликой "Ты не можешь уйти. Если ты меня оставишь, я тебя убью". Легенда гласит: ундина (русалка в германской мифологии) убивает мужчину, который предпочел ей новую возлюбленную, и возвращается в подводный мир. Ундине Петцольда не прожить среди людей без любви. За измену она грозит расплатой, но вскоре встречает новую любовь - промышленного водолаза Кристофа (его сыграл Франц Роговски (Franz Rogowski), напарник Бер по фильму Петцольда "Транзит"). Разделяющее влюбленных расстояние их только сближает и, казалось бы, средневековое проклятие перестает действовать...

Кадр из фильма Ундина Кристиана Петцольда

В фильме много мистики: взрывающийся в присутствии Ундины аквариум, потусторонние голоса, подводные духи, странные телефонные звонки, разбитая и снова склеенная фигурка водолаза, воскрешение после смерти... А еще - много сцен, говорящих о волшебстве и хрупкости любви, разбивающейся о ложное, недосказанное или неправильно истолкованное. Эфемерность этого чувства подобна пузырькам воздуха под водой - в фильме они постоянно присутствуют визуально или акустически.

Кристиан Петцольд (слева), Паула Бер и Франц Роговски на Берлинале-2020

Кристиан Петцольд (слева), Паула Бер и Франц Роговски на Берлинале-2020

Героиня пытается сама определять свою жизнь, действовать не так, как предначертано, направить поезд по другим рельсам. Но ради любимого приходится жертвовать - другими и собой. "Это взгляд женщины на мир - такой, каким я его себе представляю, взгляд с другой перспективы", - отмечает режиссер в одном из интервью. При этом он не считает фильм феминистским. Кристиан Петцольд, мастер берлинской школы, умело переплетает сюрреальное с реалистичным повествованием, осознанно сводит к минимуму закадровую музыку, слова и действия актеров, преследуя одну цель - поместить в фокус человеческие переживания. И в фильме "Ундина" ему это удается.

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    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


Контекст

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