"Ундина": берлинская русалка утопает в любви

Для сферы кино этот год выдался тяжелым. Вот и вручение Европейской кинопремии пройдет не так, как обычно. Торжественную церемонию в исландском Рейкъявике пришлось отменить. Вместо этого - видеотрансляции из Берлина пять вечеров подряд, начиная с 8 декабря. Лучший фильм года и победителей в других номинациях объявят в субботу, 12 декабря. Шансы получить европейский "Оскар" есть и у двух немецких фильмов.

О фильме "Берлин, Александерплац" ("Berlin Alexanderplatz") Бурхана Курбани (Burhan Qurbani) мы подробно рассказывали в другой нашей статье. Новая киноверсия романа Альфреда Дёблина (Alfred Döblin), ставшего классикой немецкой литературы, переносит сюжетную линию почти на 100 лет вперед - в наше время. Второй немецкий фильм-номинант также отсылает к немецким литературным традициям.

Сказка о берлинской русалке

Фильм "Ундина" ("Undine") Кристиана Петцольда (Christian Petzold) совместного производства Германии и Франции задуман как первая часть трилогии, посвященной персонажам немецкого романтизма. Петцольд обращается к архетипам германской мифологии и исследует наше время сквозь ее призму.

"Ундина" - печальная сказка о современной русалке. Главная героиня фильма - рыжеволосая Ундина Вибо с грустным и порой жутковатым взглядом. Она - историк-урбанистка с докторской степенью. Живет в Берлине, работает в отделе городского планирования при местной администрации - проводит экскурсии, рассказывая, как менялся облик Берлина, и завораживая своим красивым, звонким, как колокольчик, голосом всех, кто ее слушает.

Кадр из фильма "Ундина"

Берлин - славянский топоним, означающий "поселение на воде", объясняет Ундина-экскурсовод. Ничто не вечно, все течет, все изменяется, но у истории есть мистическое свойство повторяться. Еще при кайзере берлинские инвесторы взвинчивали цены на аренду, говорит Ундина. Деловой костюм и бирка экскурсовода - словно защитная оболочка, без которой она сама кажется прозрачной, едва уловимой. Сыгравшая главную героиню Паула Бер (Paula Beer) также номинирована на Европейскую кинопремию в категории "лучшая актриса". За свое актерское мастерство она уже получила "Серебряного медведя" Берлинале-2020, где состоялась премьера фильма.

"Ундина" - любовь между жизнью и смертью

Фильм начинается сценой в кафе и репликой "Ты не можешь уйти. Если ты меня оставишь, я тебя убью". Легенда гласит: ундина (русалка в германской мифологии) убивает мужчину, который предпочел ей новую возлюбленную, и возвращается в подводный мир. Ундине Петцольда не прожить среди людей без любви. За измену она грозит расплатой, но вскоре встречает новую любовь - промышленного водолаза Кристофа (его сыграл Франц Роговски (Franz Rogowski), напарник Бер по фильму Петцольда "Транзит"). Разделяющее влюбленных расстояние их только сближает и, казалось бы, средневековое проклятие перестает действовать...

В фильме много мистики: взрывающийся в присутствии Ундины аквариум, потусторонние голоса, подводные духи, странные телефонные звонки, разбитая и снова склеенная фигурка водолаза, воскрешение после смерти... А еще - много сцен, говорящих о волшебстве и хрупкости любви, разбивающейся о ложное, недосказанное или неправильно истолкованное. Эфемерность этого чувства подобна пузырькам воздуха под водой - в фильме они постоянно присутствуют визуально или акустически.

Кристиан Петцольд (слева), Паула Бер и Франц Роговски на Берлинале-2020

Героиня пытается сама определять свою жизнь, действовать не так, как предначертано, направить поезд по другим рельсам. Но ради любимого приходится жертвовать - другими и собой. "Это взгляд женщины на мир - такой, каким я его себе представляю, взгляд с другой перспективы", - отмечает режиссер в одном из интервью. При этом он не считает фильм феминистским. Кристиан Петцольд, мастер берлинской школы, умело переплетает сюрреальное с реалистичным повествованием, осознанно сводит к минимуму закадровую музыку, слова и действия актеров, преследуя одну цель - поместить в фокус человеческие переживания. И в фильме "Ундина" ему это удается.

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