Кристиан Петцольд - кинорежиссер, которого стыдно не знать

Выдающийся немецкий кинорежиссер Кристиан Петцольд (Christian Petzold) родился 14 сентября 1960 года в Хильдене - небольшом городе в земле Северный Рейн - Вестфалия. В 1981 году он поступил в Свободный университет Берлина на факультет германистики и театроведения. Потом учился в академии кино и телевидения в Берлине. Во время учебы работал ассистентом режиссера и писал рецензии на фильмы для различных изданий.

Кадр из фильма "Авиатрисы" ("Пилоты")

Учебу в киноакадемии Кристиан Петцольд завершил созданием в 1994 году своего дипломного фильма: "Авиатрисы" (или "Пилоты", нем. - "Pilotinnen"), который стал его полнометражным дебютом. Фильм рассказывает о двух женщинах с разными представлениями о жизни, мечтами и целями, которых объединяет отрезвляющий жизненный опыт.

Петцольд - ведущий представитель "Берлинской школы"

Кристиан Петцольд принадлежит к первому поколению режиссеров так называемой "Берлинской школы", к которому относят также его коллег и бывших соучеников по столичной киноакадемии Томаса Арслана (Thomas Arslan) и Ангелу Шанелек (Angela Schanelec). Они заявили о себе в начале 1990-х особой кинематографической эстетикой, которая отличается размеренностью повествования, немногочисленными монтажными переходами, лаконичным использованием закадровой музыки и сдержанной игрой актеров в скромной, порой скупой обстановке. Тематика фильмов зачастую сосредоточена на повседневности, а жизнь главных героев показывается без прикрас.

Кадр из фильма "Внутренняя безопасность"

"Лирически-холодным, увлекающим именно своей дистанцированностью" назвали критики фильм "Внутренняя безопасность" ("Die innere Sicherheit") Кристиана Петцольда, вышедший в 2000 году. Он рассказывает о супругах, которые в 1970-х участвовали в террористических акциях и находятся в розыске. 15 лет они были в бегах в Португалии, но затем обстоятельства заставляют их вместе с дочерью-подростком вернуться в Германию. Здесь они живут в постоянном страхе, потому что помощи от прежних соратников ждать не приходится, а дочка отказывается играть в прятки. Лента получила в 2001 году Немецкую кинопремию за лучший игровой фильм, а за Кристианом Петцольдом закрепилась репутация одного из ведущих режиссеров современного немецкого кинематографа.

Следующий фильм Петцольд снял для телевидения. Триллер "Мертвый человек" ("Toter Mann") тоже удостоился положительной оценки критиков. Следует отметить, что это не единственная телевизионная лента режиссера: он снял, в частности, несколько серий для популярнейшего немецкого детективного сериала "Телефон полиции - 110" ("Polizeiruf 110").

Кинорежиссер Петцольд - это богатство подтекстов

За триллером "Мертвый человек" последовал кинофильм "Вольфсбург" ("Wolfsburg"), который Петцольд снял по своему собственному сценарию. Премьера состоялась на Берлинале в 2003 году, картина получила приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. "Вольфсбург" повествует о женщине, потерявшей сына в автокатастрофе. Водитель, сбивший ребенка, скрывается с места происшествия. Мать ищет преступника и влюбляется в него, не зная, что именно он и убил ее сына. Фильм рассказывает эту историю очень сдержанно, он впечатляет элегантностью инсценировки и богатством подтекстов, а также глубиной рефлексии о вине и искуплении, о словах и молчании.

Главную роль в "Вольфсбурге" сыграла известная немецкая актриса Нина Хосс (Nina Hoss). Успешное сотрудничество режиссера и актрисы продолжилось и дальше. Нина Хосс сыграла главные роли в нескольких фильмах Кристиана Петцольда: "Йелла" ("Yella") 2007 года, "Барбара" ("Barbara") 2012 года и "Феникс" ("Phoenix") 2014-го.

Блистательная Нина Хосс в фильме "Барбара"

На съемках фильма "Йелла". Слева направо: Девид Штризов (главная мужская роль), Кристиан Петцольд, Нина Хосс (главная женская роль)

"Йелла" рассказывает о женщине, убежавшей от нелюбимого мужа из опостылевшей восточногерманской провинции в преуспевающий западный Ганновер. Ей вроде бы удается начать жизнь заново, но на самом деле прошлое ее не отпускает. "Йелла" - это и критический взгляд на капитализм и общество потребления, и современная сюрреалистическая сказка: под внешней оболочкой действия - лирика, которая переводит историю жизненного перелома в плоскость меланхоличной поэмы о любви и печали.

Кристиан Петцольд: фильмы "Транзит" и "Ундина"

Пожалуй, самый экспериментальный фильм Кристиан Петцольд снял по одноименному роману Анны Зегерс (Anna Segers) "Транзит" ("Transit"), к которому он тоже сам написал сценарий. В этой ленте 2018 года режиссер играет с различными временными пластами и смыслами, рассказывая историю беженцев, спасающихся от режима национал-социалистов в Германии в 1940-х языком и диалогами того времени, но визуализирует повествование при помощи костюмов и обстановки современности. Рассказ о немце, который принимает идентичность умершего писателя, чтобы воспользоваться его визой, а во время ожидания в Марселе влюбляется во вдову писателя, превращается в сложный текст с отсылками к роману Анны Зегерс, к творчеству самого Петцольда, а также к актуальным дебатам в Европе.

Петцольд входил в жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2020 года. На фото - с председателем жюри Кейт Бланшетт

Кадр из фильма "Ундина"

Об интересе Кристиана Петцольда к литературе свидетельствует и его фильм "Ундина" ("Undine"), вышедший на экраны в 2020 году. В центре повествования - сказка о современной русалке, историке-урбанистке по имени Ундина. Согласно легенде, русалка убивает мужчину, отказавшегося от нее ради новой возлюбленной, и возвращается в подводную жизнь. Но в фильме Петцольда героиня делает выбор в пользу новой любви, а потом жертвует собой ради любимого, таким образом разрывая предписанный ей судьбой извечный круговорот. "Ундина" объединяет в себе романтическую сказку, красивые подводные съемки и реалистичность современной жизни, одновременно захватывая и трогая зрителя. В "Ундине", как и в фильме "Транзит", в главной роли снялась Паула Бер (Paula Beer). На Берлинале в феврале этого года актриса получила "серебряного медведя" за лучшую женскую роль.

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