Фильм Кончаловского "Оскара" не получит. Кто номинирован на премию?

15 марта огласили список всех номинантов на кинопремию "Оскар" 2021 года. В категории "лучший фильм" в этом сезоне номинированы картины "Отец", "Иуда и черный мессия", "Манк", "Минари", "Земля кочевников", "Девушка, подающая надежды", "Звук металла" и "Суд над чикагской семеркой".
Фильм "Манк" - главный фаворит этого года: он номинирован в 10 категориях, включая "лучший фильм", "лучший режиссер". Фантастический Гэри Олдмен (см. заглавный снимок) номинирован за главную роль в этой картине как лучший актер года. Фильм Андрея Кочаловского "Дорогие товарищи!" не вошел в число номинантов в категории " лучший иностранный художественный фильм".
Комедия "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана" (сокращенное название фильма - "Борат 2") номинирована в категориях "лучшая актриса второго плана" и "лучший адаптированный сценарий".
По заявлению американских киноакадемиков, впервые в истории премии в категории "лучший режиссер" номинированы сразу две женщины: Хлоя Чжао с картиной "Земля кочевников" и Эмиральд Феннел с картиной "Девушка, подающая надежды".
Церемония вречения премии "Оскар" должна состояться 25 апреля.
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Автор: Торстен Ландсберг, Виктор Вайц