Андрей Кончаловский: путь к "Оскару" (фотогалерея)

Андрей Кончаловский: кино и жизнь

Возвращение на родину

В 1990-м Кончаловский возвращается из США на родину. Одна из работ, за которую он берется, - "Курочка Ряба" (1994), продолжение пролежавшей 20 лет на полке легендарной "Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1967). Режиссер думал, что получится смешно. Но зрители назвали картину страшной. "Может быть, я уже привык к тому, что происходит в моей стране?" -развел руками режиссер.