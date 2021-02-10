 Андрей Кончаловский: путь к ″Оскару″ (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.02.2021

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Культура и стиль жизни

Андрей Кончаловский: путь к "Оскару" (фотогалерея)

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Эта фотогалерея - о звездном российском режиссере.

  • И работать с блеском, и жить красиво

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    И работать с блеском, и жить красиво

    Покоривший Европу и Америку кинорежиссер, постановщик спектаклей, опер, писатель, сценарист, общественный и политический деятель, а еще - любимец женщин, многодетный отец и дедушка: Андрей Сергеевич Кончаловский, умеющий и работать с блеском, и жить красиво, давно стал культовой личностью.

  • Представитель знаменитого клана

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Представитель знаменитого клана

    Андрей Кончаловский появился на свет 20 августа 1937 года в семье поэтов Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской. Род Михалковых-Кончаловских - один из самых уважаемых в России. В детстве Андрей и его младший брат Никита, как и вся их семья, часто бывали в доме деда - известного художника Петра Кончаловского (на снимке в центре). Здесь также собирались знаменитые писатели, художники, музыканты.

  • Покоритель России и Америки

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Покоритель России и Америки

    Режиссуру Кончаловский изучал во ВГИКе - в частности, в мастерской Михаила Ромма."Первый учитель", "Дядя Ваня", "Романс о влюбленных", - уже ранние фильмы Кончаловского стали брендами. В 1980 году, получив звание народного артиста РСФСР, он отправился покорять Америку. На фото - сцена из поставленного им там фильма "Танго и Кэш" (1989) с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в главных ролях.

  • Настасья Кински

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Наблюдение Настасьи Кински

    Солдат возвращается с фронта в почти вымершую родную деревню, где встречает подругу детства. Для них быть вместе - единственный шанс выжить. Действие фильма "Возлюбленные Марии" (1984), поставленного по повести Андрея Платонова "Река Потудань", перенесено в США. Главную роль сыграла немецкая актриса Настасья Кински. По ее словам, на съемках ее поразила способность Кончаловского к сопереживанию.

  • Путешествие в никуда

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Путешествие в никуда

    Они разные, но что-то их объединяет. Добродушный Гомер (Джеймс Белуши), психически неполноценный мужчина с сознанием ребенка, и его случайная знакомая Эдди (Вупи Голдберг), смертельно больная и озлобленная на весь мир женщина, колесят на стареньком автомобиле по дорогам Америки. За фильм "Гомер и Эдди" (1989) Андрей Кончаловский был удостоен гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

  • Международный режиссер

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Международный режиссер

    У киномеханика Ивана Саньшина (Том Халс), работающего при Сталине (Александр Збруев), трагедия: его жена становится любовницей Берии, а потом кончает жизнь самоубийством. Иван сохраняет преданность режиму и лично Сталину. Такова фабула картины "Ближний круг" (1991), к производству которой Кончаловский привлек кинематографистов США, СССР и Италии. Его не зря называют международным режиссером.

  • Возвращение на родину

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Возвращение на родину

    В 1990-м Кончаловский возвращается из США на родину. Одна из работ, за которую он берется, - "Курочка Ряба" (1994), продолжение пролежавшей 20 лет на полке легендарной "Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1967). Режиссер думал, что получится смешно. Но зрители назвали картину страшной. "Может быть, я уже привык к тому, что происходит в моей стране?" -развел руками режиссер.

  • О простых человеческих ценностях

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    О простых человеческих ценностях

    В 32 млн долларов обошелся снятый Кончаловским в США двухсерийный эпос "Одиссея" (1997). На тот момент это был самый дорогой американский телефильм. В нем участвовал целый каскад звезд - Джеральдин Чаплин, Грета Скакки, Изабелла Росселини. На фото - Арманд Ассанте (Одиссей) и Ванесса Уильямс (Калипсо). По словам мастера, в этой ленте он хотел напомнить о простых и вечных человеческих ценностях.

  • У каждого свое кино

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    У каждого свое кино

    В удивительном проекте принял участие в 2007 году Андрей Кончаловский: специально для юбилейного 60-го Каннского кинофестиваля он снял короткометражку "В темноте". Она вошла в посвященный Федерико Феллини киноальманах "У каждого свое кино", объединивший 34 короткие киноновеллы лучших режиссеров из 25 стран. В числе участников были также немец Вим Вендерс и финн Аки Каурисмяки (на фото).

  • С семьей на премьере в Лос-Анджелесе

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    С семьей на премьере в Лос-Анджелесе

    "Свободными вариациями на тему Гофман-Чайковский" назвал Кончаловский свой фильм "Щелкунчик и Крысиный Король" (2010). Как утверждается на официальном сайте Кончаловского, над этой лентой он работал 40 лет и желал показать в ней атмосферу Вены 1920-х годов, делая акцент на тоталитарном государстве. На премьеру в Лос-Анджелес он приехал вместе с женой Юлией Высоцкой, дочерью Марией и сыном Петром.

  • На открытии памятника отцу

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    На открытии памятника отцу

    На фото - Андрей Кончаловский с сыном Петром и младшим братом Никитой Михалковым на церемонии открытия памятника отцу Сергею Михалкову 28 мая 2014 года, куда прибыл также президент России Владимир Путин. При жизни отца Андрей называл его функционером и политиком от пера, разменивающим свой поэтический дар. Из чувства протеста он даже взял фамилию матери.

  • Про жизнь российской глубинки

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Про жизнь российской глубинки

    В 2014 году неутомимый Кончаловский выпускает на экраны очередной шедевр - фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", за который удостаивается "Серебряного льва" 71-го Венецианского кинофестиваля. Съемки картины, повествующей о жизни в глухой деревне, проходили в Архангельской области, а большинство ролей исполняли местные жители. Ленту хотели выдвинуть на "Оскар", но режиссер воспротивился.

  • Черно-белая реальность лагеря смерти

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Черно-белая реальность лагеря смерти

    Теме Холокоста посвящена драма Кончаловского "Рай" (2016). В главной роли - Юлия Высоцкая. Для участия в фильме приглашены и немецкие актеры - Кристиан Клаусс, Якоб Диль и Петер Курт (на фото). Режиссер посчитал кощунством передавать реальность концлагерей в цвете - и сделал фильм черно-белым. Его работа удостоена множества призов, в том числе, "Серебряного льва" 73-го Венецианского кинофестиваля.

  • Кадр из фильма Дорогие товарищи!

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Фильм "Дорогие товарищи!" (2020) - номинант на премию "Оскар"

    Картина "Дорогие товарищи!" (2020) включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" как "лучший иностранный фильм". Черно-белая драма рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Фильм уже получил приз на Венецианском кинофестивале и награду Национального совета кинокритиков США.

  • Формула его молодости

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Формула его молодости

    А еще Кончаловский умеет кружить голову женщинам. У него были романы с Марианной Вертинской, Жанной Болотовой, Ириной Купченко, Натальей Андрейченко, Еленой Кореневой, Ширли Маклейн, Ким Харрис, Жюльет Бинош. Под венец с ним шли Ирина Кандат, Наталья Аринбасарова, Вивиан Годе, Ирина Мартынова, Юлия Высоцкая. Харизма, помноженная на талант, - вот формула его молодости.

    Автор: Наталия Королева


  • И работать с блеском, и жить красиво

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    И работать с блеском, и жить красиво

    Покоривший Европу и Америку кинорежиссер, постановщик спектаклей, опер, писатель, сценарист, общественный и политический деятель, а еще - любимец женщин, многодетный отец и дедушка: Андрей Сергеевич Кончаловский, умеющий и работать с блеском, и жить красиво, давно стал культовой личностью.

  • Представитель знаменитого клана

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Представитель знаменитого клана

    Андрей Кончаловский появился на свет 20 августа 1937 года в семье поэтов Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской. Род Михалковых-Кончаловских - один из самых уважаемых в России. В детстве Андрей и его младший брат Никита, как и вся их семья, часто бывали в доме деда - известного художника Петра Кончаловского (на снимке в центре). Здесь также собирались знаменитые писатели, художники, музыканты.

  • Покоритель России и Америки

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Покоритель России и Америки

    Режиссуру Кончаловский изучал во ВГИКе - в частности, в мастерской Михаила Ромма."Первый учитель", "Дядя Ваня", "Романс о влюбленных", - уже ранние фильмы Кончаловского стали брендами. В 1980 году, получив звание народного артиста РСФСР, он отправился покорять Америку. На фото - сцена из поставленного им там фильма "Танго и Кэш" (1989) с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в главных ролях.

  • Настасья Кински

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Наблюдение Настасьи Кински

    Солдат возвращается с фронта в почти вымершую родную деревню, где встречает подругу детства. Для них быть вместе - единственный шанс выжить. Действие фильма "Возлюбленные Марии" (1984), поставленного по повести Андрея Платонова "Река Потудань", перенесено в США. Главную роль сыграла немецкая актриса Настасья Кински. По ее словам, на съемках ее поразила способность Кончаловского к сопереживанию.

  • Путешествие в никуда

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Путешествие в никуда

    Они разные, но что-то их объединяет. Добродушный Гомер (Джеймс Белуши), психически неполноценный мужчина с сознанием ребенка, и его случайная знакомая Эдди (Вупи Голдберг), смертельно больная и озлобленная на весь мир женщина, колесят на стареньком автомобиле по дорогам Америки. За фильм "Гомер и Эдди" (1989) Андрей Кончаловский был удостоен гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

  • Международный режиссер

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Международный режиссер

    У киномеханика Ивана Саньшина (Том Халс), работающего при Сталине (Александр Збруев), трагедия: его жена становится любовницей Берии, а потом кончает жизнь самоубийством. Иван сохраняет преданность режиму и лично Сталину. Такова фабула картины "Ближний круг" (1991), к производству которой Кончаловский привлек кинематографистов США, СССР и Италии. Его не зря называют международным режиссером.

  • Возвращение на родину

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Возвращение на родину

    В 1990-м Кончаловский возвращается из США на родину. Одна из работ, за которую он берется, - "Курочка Ряба" (1994), продолжение пролежавшей 20 лет на полке легендарной "Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1967). Режиссер думал, что получится смешно. Но зрители назвали картину страшной. "Может быть, я уже привык к тому, что происходит в моей стране?" -развел руками режиссер.

  • О простых человеческих ценностях

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    О простых человеческих ценностях

    В 32 млн долларов обошелся снятый Кончаловским в США двухсерийный эпос "Одиссея" (1997). На тот момент это был самый дорогой американский телефильм. В нем участвовал целый каскад звезд - Джеральдин Чаплин, Грета Скакки, Изабелла Росселини. На фото - Арманд Ассанте (Одиссей) и Ванесса Уильямс (Калипсо). По словам мастера, в этой ленте он хотел напомнить о простых и вечных человеческих ценностях.

  • У каждого свое кино

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    У каждого свое кино

    В удивительном проекте принял участие в 2007 году Андрей Кончаловский: специально для юбилейного 60-го Каннского кинофестиваля он снял короткометражку "В темноте". Она вошла в посвященный Федерико Феллини киноальманах "У каждого свое кино", объединивший 34 короткие киноновеллы лучших режиссеров из 25 стран. В числе участников были также немец Вим Вендерс и финн Аки Каурисмяки (на фото).

  • С семьей на премьере в Лос-Анджелесе

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    С семьей на премьере в Лос-Анджелесе

    "Свободными вариациями на тему Гофман-Чайковский" назвал Кончаловский свой фильм "Щелкунчик и Крысиный Король" (2010). Как утверждается на официальном сайте Кончаловского, над этой лентой он работал 40 лет и желал показать в ней атмосферу Вены 1920-х годов, делая акцент на тоталитарном государстве. На премьеру в Лос-Анджелес он приехал вместе с женой Юлией Высоцкой, дочерью Марией и сыном Петром.

  • На открытии памятника отцу

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    На открытии памятника отцу

    На фото - Андрей Кончаловский с сыном Петром и младшим братом Никитой Михалковым на церемонии открытия памятника отцу Сергею Михалкову 28 мая 2014 года, куда прибыл также президент России Владимир Путин. При жизни отца Андрей называл его функционером и политиком от пера, разменивающим свой поэтический дар. Из чувства протеста он даже взял фамилию матери.

  • Про жизнь российской глубинки

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Про жизнь российской глубинки

    В 2014 году неутомимый Кончаловский выпускает на экраны очередной шедевр - фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", за который удостаивается "Серебряного льва" 71-го Венецианского кинофестиваля. Съемки картины, повествующей о жизни в глухой деревне, проходили в Архангельской области, а большинство ролей исполняли местные жители. Ленту хотели выдвинуть на "Оскар", но режиссер воспротивился.

  • Черно-белая реальность лагеря смерти

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Черно-белая реальность лагеря смерти

    Теме Холокоста посвящена драма Кончаловского "Рай" (2016). В главной роли - Юлия Высоцкая. Для участия в фильме приглашены и немецкие актеры - Кристиан Клаусс, Якоб Диль и Петер Курт (на фото). Режиссер посчитал кощунством передавать реальность концлагерей в цвете - и сделал фильм черно-белым. Его работа удостоена множества призов, в том числе, "Серебряного льва" 73-го Венецианского кинофестиваля.

  • Кадр из фильма Дорогие товарищи!

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Фильм "Дорогие товарищи!" (2020) - номинант на премию "Оскар"

    Картина "Дорогие товарищи!" (2020) включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" как "лучший иностранный фильм". Черно-белая драма рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Фильм уже получил приз на Венецианском кинофестивале и награду Национального совета кинокритиков США.

  • Формула его молодости

    Андрей Кончаловский: кино и жизнь

    Формула его молодости

    А еще Кончаловский умеет кружить голову женщинам. У него были романы с Марианной Вертинской, Жанной Болотовой, Ириной Купченко, Натальей Андрейченко, Еленой Кореневой, Ширли Маклейн, Ким Харрис, Жюльет Бинош. Под венец с ним шли Ирина Кандат, Наталья Аринбасарова, Вивиан Годе, Ирина Мартынова, Юлия Высоцкая. Харизма, помноженная на талант, - вот формула его молодости.

    Автор: Наталия Королева


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    Автор: Маттиас Беконерт, Дарья Брянцева


Контекст

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