Андрей Кончаловский: путь к "Оскару" (фотогалерея)

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Эта фотогалерея - о звездном российском режиссере.
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Фильм "Дорогие товарищи" рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
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