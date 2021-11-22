 ″Омикрон″: что ждет Берлинале | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.02.2022

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Культура и стиль жизни

"Омикрон": что ждет Берлинале

Международный кинофестиваль в Берлине стартует в самый разгар коронавирусной пандемии. Станут ли кинотеатры очагом распространения коронавирусной инфекции?

Плакат Берлинале в Берлине

Семь женщин-режиссеров в конкурсной гонке за "золотым медведем", много документальных фильмов, акцент на авторском кинематографе: программа 72-го Берлинского международного кинофестиваля получила много восторженных откликов еще до его начала. И если прошлогодний фестиваль проводился зимой онлайн только для бизнеса и прессы, а зрителям фестивальную программу показали летом, то в 2022 году руководство Берлинале решило попытаться вернуть фестиваль к нормальной жизни и показать фильмы в кинотеатрах в присутствии зрителей. "Наши фильмы нуждаются в экране", - заявила управляющий директор Берлинале Мариетта Риссенбик (Mariette Rissenbeek). И правительство ФРГ пообещало "сохранить" Берлинале. Это несмотря на то, что аккурат в день презентации фестивальной программы в январе число новых заболеваний в Германии впервые перевалило за 100 000, а в середине февраля в стране ожидается пик заражений "омикроном".  

Руководители Берлинале: художественный директор Карло Шатриан и управляющий директор Мариетта Риссенбик 

Руководители Берлинале: художественный директор Карло Шатриан и управляющий директор Мариетта Риссенбик 

В комментарии берлинского радио RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) ситуацию сравнили с "русской рулеткой" и призвали отменить Берлинале. Еженедельник Die Zeit назвал проведение фестиваля в кинотеатрах со зрителями "безответственной и устаревшей" концепцией, а столичный таблоид B.Z. заклеймил разрешение на проведение фестиваля "лишней сосиской", что означает несправедливую избирательность в отношении одного по сравнению с другими.  

Кинотеатры безопаснее, чем оперы

В самом кинобизнесе проведение кинофестиваля вызывает меньше страхов и опасений. "Я не понимаю, почему критика такая ожесточенная", - сказал в интервью DW Арне Биркеншток (Arne Birkenstock), режиссер, продюсер и член правления Немецкой киноакадемии. На Берлинале, по его словам, будет меньше показов, не будет вечеринок, кинотеатры не будут заполнены полностью. "Представления о том, что опасно, а что нет, у всех людей разные, это совершенно нормально. Но кинотеатры не проходят ни в одной статистике как очаги распространения инфекции".

Эпидемиолог Тимо Ульрихс (Timo Ulrichs) из берлинского частного Университета гуманитарных наук Аккон в интервью DW отметил, что хотя сейчас и не самое подходящее время требовать отмену существующих ограничений, повышенного риска заражения на Берлинале он не видит. "В кинозалах огромный объем воздуха, воздухообмен происходит очень быстро, гораздо лучше, чем в театре или опере в старых зданиях", - говорит Ульрихс. Гигиеническая концепция Берлинале - ограниченное число зрителей, допуск только полностью иммунизированных и протестированных людей, ношение повсюду защитной маски FFP2 и даже обязательные тесты для иммунизированных с бустерной прививкой на пресс-показах - все эти правила, по мнению профессора-инфекциониста, позволяют проведение фестиваля в его запланированном виде.

Другое дело, что тестирование во время омикронной волны не так надежно, каким оно было, например, во времена "дельты, - считает Тимо Ульрихс. - Тесты могут быть ложноотрицательными при хорошем иммунном ответе". Однако маски FFP2, по словам эпидемиолога из Берлина, "обеспечивают значительную защиту", поэтому по сумме всех мер у фестиваля хорошая концепция.

Почему Берлинале не проводят летом

Берлинале проходит в феврале, когда в столице Германии холодно, неуютно и сыро. И до пандемии в это время своего пика достигал сезон простуд и гриппа. Так почему бы не перенести международный кинофестиваль на более приятное время года? Почему это до сих пор не сделали и не делают, даже несмотря на пандемию. Специальное летнее издание Берлинале 2021 года было исключением, как показывает нынешний фестиваль, снова целиком проводящийся в феврале. 

Берлинале летом: в 2021 году фестивальные фильмы шли под открытым небом

Берлинале летом: в 2021 году фестивальные фильмы шли под открытым небом

Когда-то Берлинале в штатном режиме проходил летом - только в 1978 году его перенесли на начало года, чтобы обойти конкурентов в гонке за востребованными фильмами. В случае переезда в лето Берлинале, уступающий в престиже Каннам и Венеции, гарантированно лишится многих своих премьер. 

Онлайн-показы на кинорынке, для прессы - обязательное тестирование

Европейский кинорынок, фестивальная биржа, на которой продают и покупают права на прокат фильмов в разных странах и регионах, в 2022 году, как и в прошлом, проходит в формате онлайн. А вот международные СМИ на этот раз лишены возможности просмотра фильмов вне кинозалов. Профессиональное объединения медийных журналистов ФРГ (BVMJ) резко критикует отмену онлайн-показов для прессы. "Сотни регулярно публикующихся коллег не могут въехать в Германию, потому что живут в стране, у которой нет одобренных в ЕС вакцин. Очевидно, про них вы забыли", - говорится в обращении BVMJ к руководству Берлинале.

Тем не менее на Берлинале-2022 в полном составе будет работать жюри международной федерации кинопрессы Fipresci. "Все двенадцать членов жюри приехали из таких разных стран, как Тайвань, где существует образцовый инфекционный контроль, или Россия, где вакцинация идет медленными темпами", - говорит координатор работы жюри Fipresci, немецкий кинокритик Рюдигер Суксланд (Rüdiger Suchsland). А вот количество журналистских аккредитаций на Берлинале, по его данным, уменьшилось вдвое по сравнению с временами до пандемии. Мало того, что сам приезд в Германию затруднен правилами признания или непризнания иностранных сертификатов о вакцинации, как объяснить международной прессе, отмечает Рюдигер Суксланд, что представителям СМИ, даже с третьей прививкой, нужно ежедневно делать и предъявлять тест, в то время как для бустерной публики этого не требуется.

Ассоциация немецких кинокритиков (Verband der deutschen Filmkritik) в целом приветствует решение вернуть Берлинале из Сети в кинозалы. "Проведение Берлинале - это хороший знак", - говорит в интервью DW Дуня Биалас (Dunja Bialas), пресс-секретарь правления Ассоциации. Ведь репортажи с кинофестиваля - это не только просмотр фильмов. "Важно проникнуться фестивальной атмосферой, почувствовать его характер". Нынешний фестиваль станет, по ее словам, стресс-тестом для всех участников: "все ли попадут в кинозалы, оправдают ли себя антиковидные меры, все ли пройдет хорошо". 

Продюсер Арне Биркеншток особенно рад за кинематографистов. Для них "невероятно важно" иметь возможность показывать свои фильмы на большом экране: "Премьера в интернете - это кошмар". 

Приготовления к Берлинале: обязательная ковровая дорожка у кинодворца

Приготовления к Берлинале: обязательная ковровая дорожка у кинодворца

Международный кинофестивальв Берлине в этом году проходит с 10 по 20 февраля. Если бы вдруг его пришлось отменить, то как призналась на днях управляющий директор Берлинале, его отменили бы полностью, без замены показов фестивальной программы в кинотеатрах на какие-то другие форматы. Плана "Б" у Берлинале не было.  

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    Автор: Ксения Сафронова


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