Коронавирус: в Германии зафиксирован новый пик заражений

В Германии число заражений коронавирусом из расчета на 100 000 жителей за последние семь дней составило, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро понедельника, 31 января, 1176,8 случая. Это - очередной пик данного показателя в стране. Для сравнения: днем ранее, 30 января, он составлял 1156,8, неделю назад - 840,3, а месяц назад - 265,8 случая.

Между тем суточный прирост заражений по Германии, по данным RKI, составил 78 318 случаев. Неделю назад этот показатель равнялся 63 393. Число летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 за последние 24 часа достигло по всей стране 61 случая.

Многие города и округи в Германии испытывают трудности с передачей RKI данных по заражаемости коронавирусом. При этом центры тестирования и ведомства по вопросам здравоохранения на местах работают на пределе своих возможностей. Все это может означать, что в статистику Института имени Роберта Коха, возможно, попали не все случаи заражения в стране, полагают некоторые эксперты.

RKI: Число заражений коронавирусом больше не является решающим показателем

Тем не менее, учитывая широкое распространение омикрон-варианта коронавируса, при оценке актуальной ситуации с пандемией в ФРГ, специалисты приняли решение уделять основное внимание не общему числу выявленных заражений, а такому фактору, как тяжесть протекания болезни у пациентов.

"Суммарное число заражений больше не играет решающей роли. В первую очередь нам нужно смотреть на тяжесть протекания болезни", - заявил в этой связи 28 января глава RKI Лотар Вилер (Lothar Wieler). По его словам, с появлением омикрона общество вступило "в новую фазу пандемии".

На фоне высокой нагрузки на лаборатории, оценивающие ПЦР-тесты на коронавирус, ожидается, что в ближайшее время тесты будут проводить преимущественно среди групп населения, подверженных риску осложнений от COVID-19, чтобы иметь возможность своевременно начать лечение таких пациентов.

Непривитыми остаются более 20 миллионов жителей Германии

По последним данным Минздрава ФРГ, обновленным 29 января, доля полностью вакцинированных от COVID-19 в стране составляет сейчас 73,9% населения. Это около 61,4 млн человек. Как минимум 43,7 млн человек (52,6% населения) уже сделали бустерную прививку.

Не привитыми от коронавируса остаются 20,2 млн жителей Германии, или 24,3% населения страны. 4 млн человек из этого числа - это дети в возрасте до 4 лет, для которых пока не существует одобренной вакцины.

Смотрите также:

Юмор сражается с коронавирусом Новый вариант коронавируса: взгляд под микроскопом Во Франции обнаружен ранее неизвестный вариант коронавируса. Его выявили у путешественника, прилетевшего из Камеруна. Как выглядит этот вариант, знает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Осторожно, Европа закрывается: в 2022-й год - с ограничениями Франция и Италия ограничивают въезд, Испания вводит ношение масок на улице, Германия - частичный локдаун. Коронавирус не дает вздохнуть свободно и в канун Нового года, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом "Омикрон": как вирус охватывает мир Омикрон-вариант коронавируса стремительно распространяется по планете. Уже есть первая жертва - в Великобритании. За новостями с беспокойством следит и карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем? Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.

Юмор сражается с коронавирусом Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно? Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".

Юмор сражается с коронавирусом Прививка от коронавируса, или Неожиданный побочный эффект Многие устали от ковидных ограничений. Но сертификат о прививке от коронавируса гарантирует свободу, а вакцина - иногда и жизнь, подмечает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда? Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.

Юмор сражается с коронавирусом Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.

Юмор сражается с коронавирусом С Днем народного единства! А как же прививка? В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19 Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима! Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.

Юмор сражается с коронавирусом Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.

Юмор сражается с коронавирусом "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай? В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году? 2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

Юмор сражается с коронавирусом Как вести себя при коронавирусе: три стратегии Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Лайфхак: как остановить распространение коронавируса Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

Юмор сражается с коронавирусом Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона. Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов

