 Берлинале летом - хорошо забытое старое | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.06.2021

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Культура и стиль жизни

Берлинале летом - хорошо забытое старое

На 16-ти площадках покажут около 100 фильмов. Победители Берлинале, имена которых стали известны в марте, смогут забрать награды. Фестиваль уже проводили летом - более четверти века.

Киноплощадка около Берлинского кафедрального собора на Музейном острове

Киноплощадка под открытым небом на Музейном острове

В Берлине в среду, 9 июня, открывается офлайн-часть международного кинофестиваля Берлинале, проводимого в 71-й раз. На 16-ти площадках покажут около сотни фильмов, а на красной дорожке на Музейном острове ждут, в частности, появления Даниэля Брюля (Daniel Brühl), в этом году дебютировавшего в качестве режиссера с картиной "По соседству" ("Nebenan"), Тома Шиллинга (Tom Schilling), сыгравшего в экранизации великого берлинского романа 1920-х - "Берлин. Александерплац", и Марен Эггерт (Maren Eggert), получившую "Серебряного медведя" за главную роль.

Фестиваль Берлинале является одним из важнейших культурных событий года в Германии и обычно проводится в феврале, однако  в 2021-м году из-за пандемии COVID-19 был разделен на два этапа. Форум представителей киноиндустрии и кинорынка прошел с 1 по 5 марта в онлайн-формате. Тогда же стали известны победители.

Кинофестиваль Берлинале. Фотографии

Логотип 71-го Берлинале

Последние приготовления в Берлине

Подготовка красной дорожки на Музейном острове

Подготовка красной дорожки на Музейном острове

Очередь на первый фестиваль в 1951 году

Очередь на первый фестиваль в 1951 году

Джордж Стивенс (в центре) и жюри Берлинале 1970 года

Джордж Стивенс (в центре) и жюри Берлинале 1970 года

Вручение наград состоится 13 июня. Показы широкой публике продолжатся до 20 июня. Таким образом, международный фестиваль, проводимый с 1951 года и только что отметивший свое 70-летие, возвращается к истокам, ведь до 1978 года кинопоказы проходили в летние месяцы.

Впервые германский фильм был удостоен "Золотого медведя" в 1955 году - драма "Крысы" Роберта Сиодмака (Robert Siodmak). В 1970-м году награды не вручались из-за скандала вокруг фильма о Вьетнаме "o.k." немецкого режиссера Михаэля Верховена (Michael Verhoeven). Президент жюри Джордж Стивенс был возмущен "антиамериканизмом", продемонстрированным в картине. Жюри сложило с себя полномочия.

Главный победитель Берлинале-2021

В нынешнем году "Золотого медведя" в Берлине как лучший полнометражный фильм получила работа румынского режиссера Раду Жуде "Невезучий трах, или Безумное порно". Приз за лучшую главную роль достался немке Марен Эггерт, сыгравшей ученую, которая влюбляется в робота-гуманоида в трагикомедии Марии Шрадер (Maria Schrader) "Я твой человек". Награду за лучшую роль второго плана присудили Лилле Кизлингер, снявшейся в венгерском малобюджетном фильме "Лес, я вижу тебя везде" режиссера Бенедека Флигауфа.

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    Автор: Торстен Ландсберг, Виктор Вайц


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