Берлин-2021: все не так, как всегда

В этом сезоне - все не так, как всегда. Берлинский кинофестиваль состоится, но без красных дорожек и звезд в лимузинах. С 1 по 5 марта пройдет онлайн-форум представителей киноиндустрии и кинорынок. Кроме того, 5 марта станут известны победители этого года, однако торжественное вручение "медведей" состоится намного позже - после того, как фильмы покажут широкой публике. Показы запланированы с 9 по 20 июня - в том случае, если это будет возможно с точки зрения эпидемиологической ситуации.

Берлинале-2021: как это будет

С 1 марта фильмы в режиме онлайн смогут посмотреть профессионалы (продюсеры, дистрибуторы, юристы, кинокритики и т. д.). Эти люди будут влиять на то, что публика увидит в кинотеатрах в ближайшем будущем.

Жюри этого года

Кроме того, своей работой займется жюри фестиваля. В него в этом сезоне вошли трое мужчин и три женщины - для соблюдения гендерного равенства. Причем каждый из членов жюри является обладателем "Золотого медведя" - главной награды Берлинале. Боснийка Ясмила Жбанич получила статуэтку в 2006 году за картину "Грбавица"; итальянец Джанфранко Рози был удостоен "медведя" в 2016 году за документальную картину "Море в огне"; венгерский режиссер Ильдико Эньеди в 2017 году убедила арбитров лентой "О теле и душе"; румынка Адина Пинтилие была удостоена награды на фильм "Не прикасайся" в 2018-м; израильтянин Надав Лапид получил "медведя" за картину "Синонимы" в 2019 году; иранец Мохаммад Расулоф в прошлом году был удостоен главного приза за фильм "Здесь нет зла".

В этом году впервые будет только два актерских приза: за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана. Гендерного разделения на лучших актеров-мужчин и актрис больше в Берлине не будет.

Кадр из фильм "Введение" южнокорейского режиссера Хон Сан Су

В основном конкурсе - 15 картин: доминирует немецкое кино и нет ни одной американской картины. Главный герой нескольких фильмов в конкурсе и других программах - город Берлин. Даже в конкурсной картине "Введение" южнокорейского режиссера Хон Сан Су, выигравшего год назад приз за лучшую режиссуру с фильмом "Женщина, которая убежала", можно будет увидеть Берлин.

Как смотреть кино дома? Совет от худрука Берлинале

Всем, кто соскучился по кинозалам и большим экранам, художественный руководитель Берлинале Карло Штариан советует не отчаиваться и немного потерпеть. Кроме того, он рекомендует не смотреть хорошее кино, лежа на диване.

По его мнению, надо создавать дома атмосферу, максимально приближенную к той, что царит в кинозале: охладить напитки, приготовить попкорн, сесть (а не лечь!) на стул или в кресло, отложить все отвлекающие гаджеты и не прерывать просмотр до конца фильма. Тогда у вас реально возникнет ощущение, будто вы сходили в кино, уверен худрук Берлинале Карло Штариан.

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