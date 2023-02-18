ФРГ заморозила российские активы более чем на 5,3 млрд евро

Штрафные меры коснулись средств не только физических лиц и компаний, внесенных в санкционные списки ЕС, но и Центробанка РФ, сообщило министерство финансов ФРГ.

Общая сумма российских активов, замороженных в Германии с начала войны в Украине, составила примерно 5,32 млрд евро. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на министерство финансов ФРГ.

Последнее уточнило, что штрафные меры коснулись средств не только физических лиц и компаний, внесенных в санкционные списки Евросоюза, но и Центробанка РФ. Вопрос еженедельника о сумме замороженных денег, принадлежащих российским олигархам, министерство оставило без ответа.

Центральное управление по исполнению санкций

По данным министерства финансов, новое Центральное управление по исполнению санкций (ZfS) по-прежнему находится в процессе создания. В настоящее время там работают 36 сотрудников, но "непрерывно" идет дальнейшее увеличение штата. Для "приоритетных областей, таких как идентификация активов", создаются соответствующие структуры.

Согласно второй части закона об исполнении санкций в ФРГ, принятой в декабре минувшего года, ZfS также должно вести реестр замороженных активов, который публикуется на сайте ведомства. Однако этого до сих пор не происходит.

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