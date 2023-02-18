ФРГ заморозила российские активы более чем на 5,3 млрд евро

Последнее уточнило, что штрафные меры коснулись средств не только физических лиц и компаний, внесенных в санкционные списки Евросоюза, но и Центробанка РФ. Вопрос еженедельника о сумме замороженных денег, принадлежащих российским олигархам, министерство оставило без ответа.
Центральное управление по исполнению санкций
По данным министерства финансов, новое Центральное управление по исполнению санкций (ZfS) по-прежнему находится в процессе создания. В настоящее время там работают 36 сотрудников, но "непрерывно" идет дальнейшее увеличение штата. Для "приоритетных областей, таких как идентификация активов", создаются соответствующие структуры.