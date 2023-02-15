Швейцария не будет передавать частные активы россиян Украине

Конфискация частных активов россиян, приобретенных законным путем, для финансирования послевоенного восстановления Украины противоречит законодательству Швейцарии. Такое заявление сделало в среду, 15 февраля, швейцарское правительство, изучив аналитический доклад внутренней рабочей группы, действовавшей под руководством федерального министерства юстиции, на эту тему.

Совершив вторжение в Украину, Россия нарушила международное право и обязана компенсировать причиненный ею ущерб. Однако экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации. Однако экспроприация частных активов без компенсации нарушает конституцию Швейцарии, ее действующее законодательство, а также международные обязательства страны, говорится в заявлении правительства в Берне. Там же указывается, что аналогичные конституционные права и гарантии существуют и в других государствах.

"На международном уровне идут дискуссии о возможности изъятия валютных резервов российского Центробанка, а также другой российской госсобственности. Кроме того, изучается возможность ужесточения норм наказания при нарушении санкций находящимися под санкциями лицами. Швейцария следит за этими обсуждениями и участвует в этих дискуссиях, чтобы представить свою позицию", - говорится далее в пресс-релизе.

Конфискация активов соратников Виктора Януковича

В Берне подчеркнули, что продолжат наблюдать за развитием международной ситуации и оказывать поддержку Украине независимо от дискуссий о судьбе российских активов, замороженных в Швейцарии после начала войны.

В тот же день, 15 февраля, швейцарские власти заявили, что начали процедуру конфискации активов соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы помочь подвергшейся российскому нападению стране.

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