Почему Турция отказывает россиянам в ВНЖ

Никита с женой приехал в Турцию в конце сентября после объявления мобилизации в России. Ему 36 лет, он работает в IT-сфере в международной компании. "Мы думали о покупке квартиры в Турции последние несколько лет, чтобы сдавать ее и самим там отдыхать летом, но все не решались. А тут, когда все это началось, поняли: пришел тот час", - рассказывает он. Пара из Владивостока. Изначально деньги копили на переезд в Москву, но в 2022 году планы поменялись. Никита купил квартиру в Анталии за 65 тысяч долларов.

"Возвращаться в Россию - не вариант"

"Мы полностью ее обставили, купили хорошую технику, устранили проблемы, которые оставили строители, - говорит он. - У нас нулевой этаж, над нами - не изолированный балкон, и когда шли дожди, у нас с потолка вода лилась. А соседей сверху не было дома. Мы их нашли, договорились, что залезем к ним на балкон и устраним проблему". Всего затраты своей семьи на переезд в Турцию Никита оценивает примерно в 80 тысяч долларов. В сентябре он подал заявку на туристический ВНЖ. Этот статус дает право находиться в Турции до года, свободно пересекая границу. Тогда Никите все говорили, что проблем с документами не будет, но 24 января он получил отказ.

Все больше иностранцев покупают недвижимость в Турции Фото: entekhab

Конкретных оснований для отказа ему не назвали. "Я готов мириться с тем, что россияне сейчас токсичны во всем мире, потому что понимаю, на чьей стороне правда. Но хоть какие-то понятные правила игры должны быть. А так я по факту купил квартиру и не могу в ней жить. Вы точно страна, которая стремится в ЕС?", - возмущается он.

По правилам, Никита должен в течение 10 дней покинуть Турцию. Продать квартиру за этот срок он едва ли сможет, что делать с видом на жительство для жены - тоже непонятно, она планировала подавать документы по воссоединению семьи. "Возвращаться в Россию - не вариант, но надо что-то делать. Может быть, нужно просто закрыть квартиру, уехать в другую страну и надеяться, что следующие дожди не размочат эти стены", - предполагает Никита. Он собирается обжаловать отказ.

Россияне - лидеры по ВНЖ в Турции

Случай Никиты - скорее исключение, покупатели недвижимости, как правило, без проблем получают право на пребывание в Турции. Но он произошел на фоне массовых отказов тем россиянам, которые подавали документы на ВНЖ тоже по туристическим основаниям, но используя для этого документы об аренде квартиры в стране. Вид на жительство в Турции многие получали, предоставив договор аренды, медицинскую страховку и сведения о доходах. Россияне к октябрю 2022 года стали лидерами среди иностранцев, которым выдали турецкий ВНЖ. Всего в 2022 году ВНЖ в стране получили 153 тысячи граждан РФ, из них туристический - 132 тысячи. Но в конце декабря посыпались сообщения об отказах в праве на пребывание из разных турецких городов.

Точной статистики нет. DW отправила запрос в миграционную службу Турции, но на момент публикации текста не получила ответа. В чате в Telegram, где сами переехавшие собирают статистику, насчитывается более 250 отказов и чуть более 100 одобрений заявок на ВНЖ с конца декабря. "Многие получают отказы, но есть и положительные решения. Причины и критерии все еще непонятны, официальных объяснений тоже нет", - сказала DW координатор проекта помощи эмигрантам "Ковчег" в Турции Ева Рапопорт. По ее словам, отказы стали приходить в конце декабря и логика в них просматривается далеко не всегда.

Отель в Анталии Фото: Bekir Bektas/AA/picture alliance

Так, Мария приехала в сентябре в Анталию в отпуск со своим молодым человеком, после объявления мобилизации пара решила остаться в стране и сняла квартиру. Марии 21 год, она учится заочно, ее парень работает онлайн. "Мы перевезли сюда вещи через знакомых и подали с молодым человеком документы на ВНЖ с разницей в 6 дней - он в середине октября, я чуть позже", - рассказывает Мария. По ее словам, у них были одинаковые пакеты документов, ее молодой человек получил ВНЖ уже в конце октября, а Марию попросили в январе дать дополнительные данные. "Я пришла в "геч" (миграционная служба в Турции. - Ред.), мне сказали заполнить анкету про источник дохода и план путешествия. Я назвала местные курортные города и написала, какие у меня есть накопления, а также указала, что у меня здесь молодой человек и что мы собираемся пожениться. Через три дня мне пришел отказ в ВНЖ", - говорит Мария.

"За Турцию не хочется держаться"

Она решила остаться в стране нелегально еще на месяц, а потом вернуться в Санкт-Петербург - сдавать сессию и копить деньги. Ее парень пока будет жить в Турции: съемная квартира оплачена до апреля. "Я считаю, что этот отказ - это фактор, который зависел не от меня", - отмечает Мария. Для нее Турция не та страна, "за которую прямо хочется держаться". Девушка допускает, что будет дальше смотреть, куда еще можно переехать.

"До 24 февраля я думала, хочу только в Англию, потом начались разговоры о возможном вторжении - я решила, хоть куда, главное в Европу. А после 24 февраля стала быстро узнавать, что там Турция, Грузия?" - говорит Екатерина. Ей 31 год, она работает в IT-сфере и весной она "все раздала, продала, выбросила" и уехала с друзьями из Москвы в Анталию. Там она сняла квартиру и получила ВНЖ, а к осени переехала к своему молодому человеку, гражданину Турции, в Анкару.

В столице она подала документы на продление ВНЖ, предоставила нотариально заверенный договор на жилье, выписку с банковского счета, "где было достаточно денег", но все равно получила отказ. Екатерина собирается обжаловать его, по оценке ее юриста, на процесс может уйти от полугода до двух лет. Она говорит, что ее друзья уже уехали из Турции в другие страны и что она сама тоже не хочет надолго здесь задерживаться. "Пока живу в Турции, но хотелось бы найти работу в Европе, чтобы не зависеть от рубля и не платить налоги в России", - планирует Екатерина. Ее молодой человек тоже собирается искать работу за пределами Турции.

Ужесточение правил для получателей ВНЖ

Маргарита Полякова Фото: privat

Тенденция по отказам в ВНЖ в Турции - давняя, просто с декабря 2022 года она стала носить массовый характер, говорит юристка, генеральный директор стамбульской консалтинговой компании New Days Agency Маргарита Полякова. По ее наблюдениям, отказы наблюдались еще летом - особенно в Анталии, которая считается наиболее излюбленным регионом среди русскоязычного населения. Кроме того, с 1 июля Турция расширила список так называемых закрытых районов еще на 1169 - в них также больше не выдают ВНЖ на основании договора аренды, так как численность иностранцев там превышает 20 процентов от всего населения.

"В предыдущие периоды больше отказов в ВНЖ было среди граждан стран Средней Азии, в декабре тенденция дошла до россиян. Кроме того, в этот период мы стали наблюдать больше отрицательных ответов, просто потому, что сограждане начали активнее обращаться за подобными ВНЖ", - считает Полякова.

Турецкие СМИ со ссылкой на миграционные власти сообщают об ужесточении правил выдачи ВНЖ и усиления контроля, а также о том, что заявки с недостаточными основаниями будут отклоняться. Пояснений при этом миграционная служба не дает. "Ранее такой туристический ВНЖ как бы заменял долгосрочную визу для граждан с правом безвизового въезда в Турцию, сейчас он предназначен именно для кратковременного пребывания не более года. Оснований для такого пребывания у гражданина иностранного государства, как правило, немного - это или туристические цели, или отдых, или посещение родственников и лечение. Если хотите учиться - просите студенческую визу, если работать - рабочий ВНЖ", - объясняет Полякова.

Объявление об аренде квартир в Турции Фото: Ethem Tosun/DW

Она подчеркивает: "Просто жить - это не основание для пребывания". Аренду недвижимости, в отличие от покупки, юристка называет "шатким правовым основанием". "Если инспектор миграционной службы по каким-то причинам засомневался или не увидел оснований для пребывания, он вправе отказать в краткосрочном ВНЖ без объяснения дополнительных причин", - поясняет Полякова. По ее мнению, в каждом районе миграционные ведомства работают по-разному, в целом же на уровне страны цель - уменьшить поток приезжающих. "В мае в Турции выборы и понятно, что президент будет принимать популярные для граждан решения, которые будут иметь экономические последствия для Турции, например, снижение цен на аренду недвижимости", - говорит она.

Что рекомендуют юристы

"Поскольку отказы в выдаче туристической визы стали частыми, я советую своим российским клиентам подать заявление на другие типы виз, такие как вид на жительство по покупке недвижимости или на программу получения гражданства за инвестиции. По ним неблагоприятных результатов для граждан РФ нет", - сообщила DW турецкая юристка, пожелавшая остаться анонимной. По ее мнению, пока позиция миграционных властей Турции не изменится, так что обжалование решения об отказе в туристическом ВНЖ едва ли может принести результат. Она подчеркивает, что стоит подавать документы на другие типы разрешений на пребывание.

Маргарита Полякова допускает, что в случае отказа в ВНЖ при приобретении недвижимости "человек просто попал в волну и стоит подождать, когда бум отказов пройдет, и податься еще раз, зайти на другого инспектора". В остальных случаях она, впрочем, тоже рекомендует подождать, а потом податься снова, поменяв документы: "Например, можно показать оборот по счету более длительного периода, предоставить дополнительные доходы или гарантии от граждан Турции, подаваться на всей семьей, а по очереди, начиная с того, кто может показать большее количество средств на счету. Стоит также обращать внимание на район аренды и выбирать тот, где в основном живут турки". Юристка при этом отмечает важность человеческого фактора в турецких госорганах: "Бывают случаи, когда материал просто попадает к другому человеку и это срабатывает".

"Машина как камень на шее"

В Турции опасаются стремительного роста цен на аренду и покупку жилья из-за потока россиян Фото: Ethem Tosun/DW

Тем, кто остается в Турции дольше разрешенного срока, при выезде нужно будет заплатить штраф - причем на человека он не такой большой, как на его автомобиль. Максим приехал в Мерсин с женой и годовалыми двойняшками в сентябре в отпуск, после новостей о мобилизации семья решила остаться в стране дольше. В декабре им всем отказали в ВНЖ. Жена и дети Максима вылетели в РФ, сам он в ближайшие недели планирует выехать из Турции на машине в Грузию, чтобы не потерять еще больше денег. Пока Максим ждал ВНЖ, он имел право находиться в стране, а вот его машина должна была быть зарегистрирована в первые месяцы. Без разрешения на пребывание этого сделать нельзя, так что она оказалась нарушителем. За первые три месяца штраф на автомобиль - 1050 лир в месяц (около 50 евро), а после - четверть от стоимости машины. "На мою машину это будет 5-7 тысяч долларов, так что мне в любом случае нужно выехать", - объясняет Максим.

Еще хуже ситуация у Владимира: он, его жена и пятилетняя дочка тоже получили отказы в ВНЖ. Жандармы увезли его машину на штрафстоянку, так как истек срок ее регистрации. В итоге сейчас семья в Анталии, машина - в Алании и ее эвакуация уже обошлась мужчине примерно в 150 евро. "Если я не выгоню автомобиль до 25 февраля, то штраф - 25 процентов от стоимости. Нужно ехать в другую страну, чтобы совсем не остаться ни с чем", - говорит Владимир. Он при этом опасается, что его могут не пропустить в Грузию - в чатах в Telegram появляются сообщения о таких случаях из-за штрафов в Турции. На жизнь в Турции семья тратила около 3500 долларов в месяц, обратный путь домой - в Тюмень - с учетом "страшного квеста с машиной" может обойтись еще в 6 тысяч долларов, считает мужчина.

Любовь приехала с сыновьями-близнецами в Аланию в марте - "чтобы дети не слышали пропаганды", сняла квартиру, отдала их в частную школу, первый ВНЖ семье дали быстро, а в продлении в январе уже отказали. "Сейчас в любом случае выезжаем в Россию, чтобы вернуть туда машину, теперь она стала как камень на шее", - объясняет Любовь. Семья въехала в Грузию, заплатив на границе штраф за пребывание в Турции без разрешения 800 лир (около 40 евро) за себя и 2100 лир (102 евро) - за машину. Из России она с детьми планирует поехать "куда-то еще": "Там мы точно не хотим оставаться". Надолго задерживаться в России не планирует ни один из героев этого материала.

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