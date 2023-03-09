Последствия атаки на Украину: жертвы, разрушения, ЗАЭС

Минувшей ночью Россия выпустила 81 ракету по Украине, в результате пострадала критическая инфраструктура, погибли не менее 9 человек.

Россия совершила новую массированную ракетную атаку по Украине. В результате пострадали не менее 10 регионов - Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области, атаки совершены на объекты критической инфраструктуры и жилые дома, написал утром в четверг, 9 марта, в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. "Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет", - заявил он и подчеркну, что ответственным не избежать наказания.

Погибли не менее 9 человек

Жертвами ночных обстрелов стали по меньшей мере шесть человек в Львовской и Днепропетровской областях. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о гибели пяти человек - трех мужчин и двух женщин. "В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар, его уже потушили", - заявил он в Telegram.

Кроме того, сообщается об одном погибшем в Днепропетровской области. "В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранение получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний", - написал в Telegram глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Еще три человека погибли в Херсоне. "Российские террористы с утра обстреляли Херсон. Попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека", - написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

РФ выпустила 81 ракету, уничтожены 34 крылатые ракеты

Между тем, в ВСУ сообщили, что в ночь на 8 марта Россия выпустила 81 ракету различного базирования по Украине. В числе прочего были совершены 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр", а также по 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22 и крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал".

По данным главкома ВСУ Валерия Залужного, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожены 34, восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей. Из восьми запущенных БПЛА Shahed уничтожены четыре, добавил он.

Полностью обесточена Запорожская АЭС

В результате атаки полностью обесточена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). "Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации", - сообщается в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом" . Согласно заявлению компании, отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. НАЭК также указала, что 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние и включились 18 дизель-генераторов для собственных нужд ЗАЭС, горючего остается на 10 суток. "В случае невозможности возобновления внешнего питания станции, в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - предупредили в "Энергоатоме".

В свою очередь компания ДТЭК Энерго сообщила, что в результате ночных обстрелов пострадали три теплоэлектространции. "По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования", - указала компания.

В результате ночной атаки остались без тепла 40 процентов киевлян

Российские обстрелы привели к экстренным отключениям электроэнергии в Киеве. В результате 40 процентов столичных жителей остались без отопления, сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко. Водоснабжение, по его словам работает в штатном режиме. В Киеве пострадали три человека, повреждены автомобили и здания, сообщила столичная полиция .

В Харькове была повреждена критическая инфраструктура, в том числе ТЭЦ и трансформаторные подстанции, в результате во всем городе нет напряжения и используются генераторы, сообщил мэр города Игорь Терехов. "Работаем над восстановлением теплоснабжения. Водоснабжение сейчас прекращено, но мы развозим воду. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки", - заявил он в ходе телемарафона. Обесточена также часть Одесской области.

В Силах обороны юга заявили об особенности последней атаки

По предварительным данным Сил обороны юга Украины, массированный удар нанес повреждения ряду объектов инфраструктуры. "Предварительно есть информация о попадании в объекты инфраструктуры в нашей зоне ответственности... Есть попадания в Кировоградской, Одесской, Винницкой и Криворожской областях. К счастью без человеческих потерь. В конце концов соответствующие специалисты будут восстанавливать эти объекты", - заявила в эфире украинского телемарафона начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она также указала на особенность последней атаки. "Враг распределил ее на волны, пытался отвлекать систему ПВО и "Шахедами" в начале атак, затем были применены ракеты различного типа: и Х-22 и Х-101 и Х-59 с воздушного базирования и также были применены высокоточные ракеты "Калибр", - отметила она.

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