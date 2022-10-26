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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью DW
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью DWФото: DW
ПолитикаУкраина

Виталий Кличко: Путину нужна Украина без украинцев

Матиас Белингер
2 ч. назад

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что Россия воюет не против украинских военных, а против гражданского населения страны. В чем нуждается Украина сегодня, он рассказал в интервью DW.

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Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко сегодня мэр Киева - города, который российские войска не смогли захватить в начале войны и который вот уже восемь месяцев подвергается обстрелам и бомбардировкам. В интервью DW Кличко рассказал о своих ожиданиях от визита в Украину федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), а также о том, почему можно говорить о геноциде украинского народа.

DW: Что означает этот визит Штайнмайера в Украину?

Виталий Кличко: Это очень важно для нас. Этот визит президента Германии в Киев - чтобы он сам увидел, как разрушается наш родной город, и почувствовал, в чем мы нуждаемся. Мы нуждаемся в помощи наших партнеров. Очень важно поддержать Украину. Потому что не секрет, что без поддержки наших партнеров и, в частности, поддержки Германии мы не выживем.

Мы сейчас боремся не только за то, чтобы защитить наш родной город. Мы также защищаем ценности других стран Европы. 
Также не секрет: Путин хочет восстановить советскую империю. И, пожалуйста, не забывайте, что часть Германии была частью советской империи всего пару лет назад. Если мы не остановим русскую агрессию в Украине, они пойдут так далеко, как им позволят пойти.

Здесь, в Киеве, вы можете сами увидеть последствия этой войны. Это не война против военных, это война против гражданского населения. Путину нужна Украина без украинцев. Сейчас они пытаются уничтожить критически важную инфраструктуру. Они хотят заставить замерзнуть всех украинцев. Кстати, в каждой войне есть свои правила. Эта война не имеет правил. Это геноцид населения Украины.

- Вы - мэр города, который постоянно подвергается атакам. Каково ваше главное требование к Германии? Что вы надеетесь получить от Германии?

- Сейчас главный приоритет для каждого украинца, для каждого жителя нашего родного города - это безопасность. Пожалуйста, спросите любую женщину, любого ребенка - безопасность является главным приоритетом. Поэтому нам нужно оружие. Оборонительное оружие, потому что мы защищаем нашу родину. Это мирная страна. Здесь живут мирные люди. Мы никогда не были агрессивными по отношению к кому-либо, но сейчас у нас нет другого выбора, мы должны защищать наши семьи.

- И в каком оружие вы особенно нуждаетесь?
- Зенитные, противоракетные комплексы. Послушайте, я - не военный, но хорошо известно, в каком виде оружия мы особенно нуждаемся. И это оружие для обороны. 

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