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Приз фестиваля в Сан-РемоФото: Matteo Rasero/La Presse/AP/picture alliance
КультураИталия

В финале фестиваля в Сан-Ремо зачитали письмо Зеленского

Ольга Лебедева
24 мин. назад

Перед объявлением победителя музыкального фестиваля в Сан-Ремо ведущий зачитал обращение президента Украины, которыйподчеркнул роль музыки в мире и заверил, что его страна победит в войне.

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В итальянском Сан-Ремо завершился знаменитый музыкальный фестиваль. В ночь на воскресенье, 12 февраля, победу одержал считавшийся фаворитом 34-летний исполнитель Марко Менгони, который с песней Due Vite представит Италию на конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле.

Обращение Зеленского

В последний день фестиваля, незадолго до объявления победителя модератор Амадеус зачитал письмо президента Украины Владимира Зеленского. "Украина обязательно победит в этой войне. Она выиграет эту войну вместе со свободным миром", - заверил украинский президент и подчеркнул значение музыки в мире. Он выразил уверенность, что однажды весь мир сможет услышать песню о победе украинцев.

Еще за несколько недель до начала фестиваля в Италии разгорелись дискуссии вокруг планировавшегося выступления Зеленского в Сан-Ремо с видеообращением. Против этого выступили ряд итальянских политиков, прежде всего, министр транспорта и лидер правопопулистской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, считавшийся многие годы большим поклонником президента РФ Владимира Путина. Сальвини настаивал, что музыкальный фестиваль должен оставаться вне политики.

Фестиваль в Сан-Ремо был проведен в 73-й раз, его телетрансляция в очередной раз достигла рекордных рейтингов. В первой половине финального шоу трансляцию на общественно-правовом телеканале Rai смотрели около 66 процентов телезрителей, после полуночи - 74 процента.

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