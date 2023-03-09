Пентагон против передачи данных о преступлениях РФ в Украине

В министерстве обороны США не хотят помогать суду в Гааге расследовать военные преступления России в Украине. Они боятся создать прецедент, который позволит привлечь к суду американцев, сообщила The New York Times.

Пентагон выступает против того, чтобы администрация президента США Джо Байдена передала Международному уголовному суду (МУС) в Гааге сведения американской разведки, подтверждающие факты военных преступлений России в Украине. В американском военном ведомстве опасаются, что это создаст прецедент, который позволит МУС привлекать к ответственности американцев, сообщила в среду, 8 марта, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома.

По словам собеседников издания, остальная часть администрации США, включая спецслужбы, Госдепартамент и министерство юстиции, выступает за передачу соответствующих сведений суду в Гааге. По данным NYT, Совет национальной безопасности США 3 февраля созвал заседание на уровне министров, чтобы прийти к соглашению по данному вопросу, однако глава Пентагона Ллойд Остин и ряд военачальников на этом заседании выступили против передачи данных в Гаагу.

Байден еще не принял окончательного решения

Президент Байден еще не принял окончательного решения по поводу сотрудничества США с Международным уголовным судом, сообщают источники издания.

Сведения, о которых идет речь, могут помочь расследованию, начатому главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом год тому назад. Как пишет The New York Times, собранная американской разведкой информация включает материалы о решениях российского руководства наносить удары по гражданской инфраструктуре и принудительно вывозить в Россию детей с оккупированных украинских территорий.

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