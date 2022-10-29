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Разрушенные жилые дома в БородянкеФото: Maksim Levin/REUTERS
КонфликтыУкраина

Еврокомиссар: Подача иска в МУС против Путина возможна

Александра Иванова
48 мин. назад

"Если органы, занимающиеся уголовным преследованиями, захотят заняться самыми высокопоставленными лицами, им следует это сделать", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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Подача в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге иска против президента России Владимира Путина в связи с военными преступлениями в Украине возможна. Такое мнение высказал в опубликованных в субботу, 29 октября, интервью газете Berliner Morgenpost и другим изданиям медиагруппы Funke еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Отвечая на вопрос, должен ли, по его мнению, Путин предстать перед судом в связи с войной в Украине, Рейндерс заявил: "В мои задачи не входит рекомендация уголовного преследования отдельных лиц. ЕС предоставляет инструменты, чтобы правосудие могло выполнять свои задачи. Если органы, занимающиеся уголовным преследованиями, захотят заняться самыми высокопоставленными лицами, им следует это сделать".

Еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс (фото из архива)
Еврокомиссар юстиции Дидье РейндерсФото: Bernd Riegert/DW

По словам Рейндерса, расследование российских военных преступлений в Украине - "это сигнал для всего мира". "Впервые расследование подобных преступлений идет с самого первого дня войны. Для тех, кто их совершил, риск быть привлеченными к ответственности сохраняется до конца их жизни. Это касается, естественно, и Путина, если уголовное преследование будет начато и в его отношении", - добавил еврокомиссар.

Доказательства военных преступлений в Украине

Дидье Рейндерс сообщил, что во время посещения Бородянки увидел "весьма отчетливые доказательства вероятных военных преступлений". По его словам, украинские власти собрали доказательства по 37 тысячам случаев, по более чем 3200 из них расследование уже идет.

По оценке еврокомиссара, первые судебные процессы в МУС по делам о военных преступлениях в Украине могут начаться еще до конца нынешнего года. Однако очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут, на основе которого был учрежден и действует МУС, добавил Рейндерс. "В этом случае Международный уголовный суд сможет непосредственно на месте расследовать все возможные военные преступления, с обеих сторон. Хотя никаких свидетельств совершения военных преступлений Украиной нет. Ведь агрессором является Россия",  - уточнил он.

Вероятность создания нового трибунала по войне в Украине

Комментируя призыв Киева создать дополнительный международный трибунал для суда над российскими военными преступниками, Дидье Рейндерс отметил, что его ведомство обсуждает этот вопрос с властями Украины, но сам он считает необходимым для начала использовать уже существующие инструменты правосудия. "Однако одной из возможностей было бы создать дополнительный суд, с украинскими и международными судьями при поддержке ООН. В этом вопросе Еврокомиссия открыта", - сказал еврокомиссар по вопросам юстиции.

Рейндерс допустил, что государства-члены G7 обсудят эту тему на встрече в ноябре. "Сейчас важно собрать доказательства. Судебные процессы могут состояться и по прошествии многих лет. В Германии обвиняемые в преступлениях нацистского режима предстают и поныне перед судом", - констатировал он.

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