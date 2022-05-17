Международный уголовный суд направил в Украину большую группу экспертов

Международный уголовный суд (МУС) направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию органа, заявил во вторник, 17 мая, главный прокурор МУС Карим Хан.

Это самая крупная выездная операция за время существования управления, подчеркнул Хан. Задача экспертов состоит в сборе свидетельских показаний и оценке криминалистических и цифровых материалов таким образом, чтобы их можно было использовать в будущих разбирательствах в уголовном суде. По словам Хана, представители МУС будут работать с группой французских судебно-медицинских экспертов в Украине и с командами, отправленными другими государствами.

Расследование Международным уголовным судом возможных военных преступлений в Украине началось в начале марте. Сбор доказательной базы уже начался, сообщил главный прокурор суда Карим Хан, который после посещения Украины заявил, что "вся страна превратилась в место преступления"

В озможные военные преступлений России в Украине

Расследованием возможных военных преступлений России занимается сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Первое дело уже было передано в суд в начале мая - в отношении российского военного, которого обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.

Собственные расследования также начали более 10 государств ЕС, в их числе - Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. Международный уголовный суд в Гааге ведет следствие на глобальном уровне. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Международные наблюдатели, журналисты, организации, а также страны неоднократно указывали на многочисленные свидетельства того, что российские войска с момента вторжения в Украину совершали серьезные военные преступления. Среди прочего, по данным ОБСЕ, имеются "достоверные доказательства" пыток и жестокого обращения, а также целенаправленных убийств и похищений гражданских лиц. Самым известным местом массовых преступлений стал город Бучапод Киевом, где после ухода российских войск обнаружили тела сотен убитых мирных жителей.

Смотрите также:

Война в Украине - 17.05.2022 Молодые люди идут мимо стены со следами от шрапнели в Николаеве. Далее в фотохронике войны в Украине от 17 мая - эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 17.05.2022 Тяжелораненые украинские военные, вывезенные с "Азовстали" в Новоазовск.

Война в Украине - 17.05.2022 По данным властей Украины, в Новоазовск было доставлено более пятидесяти военнослужащих.

Война в Украине - 17.05.2022 Защитники Харькова - на улице в Харькове.

Война в Украине - 17.05.2022 Бисквитное - одно из освобожденных сел в Харьковской области.

Война в Украине - 17.05.2022 Воронка посреди поля около поселка Элитное в Харьковской области.

Война в Украине - 17.05.2022 Одуванчик в окопе около Малой Рогани. Село было освобождено 25 марта.

Война в Украине - 17.05.2022 Эксгумация тела убитого жителя в селе Малая Рогань в Харьковской области, 16 мая.

Война в Украине - 17.05.2022 Тело убитого российского солдата около села Ольховка в Харьковской области.

Война в Украине - 17.05.2022 Фотограф Рик Маве побывал в военном госпитале в Запорожье. Публикуем несколько снимков из этой серии.

Война в Украине - 17.05.2022 Раненого солдата на носилках поднимают в приемное отделение госпиталя.

Война в Украине - 17.05.2022 Врачи в Запорожье оперируют солдата, раненого шрапнелью.

Война в Украине - 17.05.2022 Украинский военнослужащий, получивший ранения в ноги.

Война в Украине - 17.05.2022 Солдаты в ортопедическом отделении запорожского госпиталя.

Война в Украине - 17.05.2022 Костыли около стены в той же самой палате ортопедического отделения.

Война в Украине - 17.05.2022 Военный священник в палате произносит молитву.

Война в Украине - 17.05.2022 Последний кадр из Запорожья. Военная форма и другая одежда сушатся на балконе госпиталя.

Война в Украине - 17.05.2022 Около города Александрия - одна из машин конвоя на фронт в восточных регионах Украины.

Война в Украине - 17.05.2022 Последствия ракетного обстрела объектов туристической инфраструктуры около поселка Затока Одесской области.

Война в Украине - 17.05.2022 Эвакуация пожилых людей из города Покровск Донецкой области.

Война в Украине - 17.05.2022 Похороны украинского военнослужащего Владимира Лосева в селе Заря Труда Одесской области.

Война в Украине - 17.05.2022 38-летний Владимир Лосев погиб 7 мая на востоке Украины.

Война в Украине - 17.05.2022 Посевные работы в одном из фермерских хозяйств Киевской области.

Война в Украине - 17.05.2022 Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах.

Война в Украине - 17.05.2022 В центре для беженцев в Гауде размещены преимущественно женщины с маленькими детьми.

Война в Украине - 17.05.2022 Завершим в Лондоне, где на Неделе моды были показаны работы украинского дизайнера Лилии Литковской и фотографии войны. Автор: Николай Пермяков

