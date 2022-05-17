 Международный уголовный суд направил в Украину большую группу экспертов | Новости из Германии об Украине | DW | 17.05.2022

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Украина

Международный уголовный суд направил в Украину большую группу экспертов

Следователи и эксперты МУС должны собрать свидетельские показания и подтвердить уже имеющиеся данные о военных преступлениях российской армии.

Главный прокурор МУС Карим Хан во время посещения Бучи.

Главный прокурор МУС Карим Хан во время посещения Бучи.

Международный уголовный суд (МУС) направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию органа, заявил во вторник, 17 мая, главный прокурор МУС Карим Хан.

Это самая крупная выездная операция за время существования управления, подчеркнул Хан. Задача экспертов состоит в сборе свидетельских показаний и оценке криминалистических и цифровых материалов таким образом, чтобы их можно было использовать в будущих разбирательствах в уголовном суде. По словам Хана, представители МУС будут работать с группой французских судебно-медицинских экспертов в Украине и с командами, отправленными другими государствами.

Расследование Международным уголовным судом возможных военных преступлений в Украине началось в начале марте. Сбор доказательной базы уже начался, сообщил главный прокурор суда Карим Хан, который после посещения Украины заявил, что "вся страна превратилась в место преступления"

Возможные военные преступлений России в Украине

Расследованием возможных военных преступлений России занимается сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Первое дело уже было передано в суд в начале мая - в отношении российского военного, которого обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.

Собственные расследования также начали более 10 государств ЕС, в их числе - Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. Международный уголовный суд в Гааге ведет следствие на глобальном уровне. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид. 

Международные наблюдатели, журналисты, организации, а также страны неоднократно указывали на многочисленные свидетельства того, что российские войска с момента вторжения в Украину совершали серьезные военные преступления. Среди прочего, по данным ОБСЕ, имеются "достоверные доказательства" пыток и жестокого обращения, а также целенаправленных убийств и похищений гражданских лиц. Самым известным местом массовых преступлений стал город Бучапод Киевом, где после ухода российских войск обнаружили тела сотен убитых мирных жителей. 

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    Автор: Николай Пермяков


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