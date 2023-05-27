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Одно из заседаний Европарламента Фото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance
ПолитикаВенгрия

В ЕС сомневаются в готовности Венгрии возглавить Евросовет

Александра Иванова
1 ч. назад

Венгрия нарушает законодательство Евросоюза и отклоняется от ценностей ЕС, указано в проекте резолюции, подготовленном рядом партий Европейского парламента.

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Венгрия из-за многократного нарушения законодательства ЕС не подходит на роль председателя Совета Европейского Союза, которую ей предстоит занять по ротации летом будущего года. Об этом говорится в проекте резолюции, которую планируют рассмотреть на следующей неделе депутаты Европейского парламента, сообщило в пятницу, 26 мая, онлайн-издание Euractiv.

По его сведениям, этот проект поддерживают не только три самые крупные партии Европарламента - консервативная Европейская народная партия, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и либеральная "Обновляя Европу" (Renew Europe), но также фракции "зеленых" и левых. Документ не является юридически обязательным к исполнению, но указывает на очередное крупное политическое разногласие между Брюсселем и Будапештом, отмечается в публикации.

Задачи страны-председателя Совета ЕС

Венгрия, в которой с 2010 года у власти находится партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром страны Виктором Орбаном, должна стать председателем Совета ЕС в июле 2024 года, менее чем через месяц после очередных выборов в Европарламент.

В задачи государства-председателя Совета ЕС входит представительство этого органа при взаимодействии с другими институтами Евросоюза: эта страна обсуждает тексты законов с Европарламентом и контактирует с Еврокомиссией. Задача председательства в Совете ЕС состоит в том, чтобы "переводить приоритеты ЕС в конкретные и формальные решения под руководством Европейского совета", говорится на сайте этого органа.

В проекте резолюции затронут вопрос, как Венгрия "сможет добросовестно выполнять эту задачу в 2024 году, учитывая несоблюдение ею законов ЕС и отклонение от ценностей, закрепленных в статье 2-й Договора о ЕС, а также от принципов искреннего сотрудничества", пишет Euactiv. Документ призывает правительства стран ЕС " как можно скорее найти подходящее решение" и напоминает, что "Европарламент может предпринять соответствующие шаги, если такое решение не будет найдено".

Реакция Венгрии на резолюцию

Между тем пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что евродепутаты прибегают к "старому, надоевшему обвинению, что Венгрия нарушает основные принципы ЕС и потому не может быть председателем". "Но мы знаем истинную причину: им не нравится мирная позиция Венгрии, и они стремятся втянуть нас в конфликт", - добавил Ковач, ссылаясь на позицию Венгрии в вопросе о вторжении России в Украину.Будапешт голосовал против санкций в отношении России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине. "Мы не позволим им отнять у Венгрии такую возможность (председательства в Совете ЕС. - Ред.)", - подчеркнула министр юстиции страны Юдит Варга.

Евросоюз за последние годы неоднократно критиковал политику правительства Венгрии, в частности в 2015 году, когда Будапешт выступил против приема большого числа беженцев. Другими темами разногласий являются вопрос о независимости системы правосудия в Венгрии, а также упреки Брюсселя, что венгерские власти подвергают давлению гражданское общество и ограничивают свободу прессы.

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