Венгрия угрожает блокировать 11-й пакет санкций ЕС против РФ

Будапешт может блокировать новые санкции ЕС против РФ из-за включения венгерского OTP Bank в украинский список "международных спонсоров войны", предупредил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия может заблокировать готовящиеся новые санкции Евросоюза против России из-за того, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции включило венгерский OTP Bank в перечень "международных спонсоров войны". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Швеции, где в пятницу, 12 мая, проходила встреча глав МИД стран ЕС.

"Для ясности - нам очень трудно поддерживать любое новое решение, пока Украина оставляет OTP Bank в списке международных спонсоров войны", - написал Сийярто в Facebook.

Будапешт считает внесение этого банка в перечень "скандальным" прецедентом. По словам Сийярто, OTP Bank не допустил никаких нарушений. Венгерский дипломат уверил что деятельность финансового учреждения соответствует международным ожиданиям и законодательству. "Я четко дал понять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, что нам очень трудно даже начать переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP Bank есть в этом украинском списке. Требуем от украинцев изъять OTP из перечня", - подчеркнул Сийярто.

Решение по венгерскому OTP Bank

О решении по венгерскому OTP Bank Нацагентство объявило 4 мая. Причиной стало решение руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", указали в агентстве. По его данным, OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений находится среди лидеров рынка. В РФ он обслуживает более 2,2 млн клиентов.

"Как стало известно из СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным", - указывалось в обосновании. В своей работе фининститут, в частности, опирался на закон РФ от 7 октября 2022 года, фактически признавая "ЛНР" и "ДНР", уточнялось далее. OTP Bank - 24-я компания, которую Нацагентство Украины внесло в перечень "международных спонсоров войны".

Послы ЕС не приняли решение об 11-м пакете санкций против РФ

Ранее стало известно, что послам 27 стран Европейского Союза в Брюсселе не удалось согласовать текст проекта 11-го пакета санкций против России. Представитель Польши в ЕС Анджей Садось считает, что согласие, возможно, будет достигнуто на следующей неделе, сообщило "Польское радио". По целому ряду вопросов технического плана необходим еще тщательный экспертный анализ, пояснил Садось.

Смотрите также: