Послы ЕС не приняли решение об 11-м пакете санкций против РФ

Согласие по 11-му пакету санкций против РФ, возможно, будет достигнуто на следующей неделе, заявил посол Польши в ЕС. По его словам, экспертный анализ необходим еще по целому ряду вопросов технического плана.

Послам 27 стран Европейского Союза в Брюсселе в пятницу, 12 мая, не удалось согласовать текст проекта 11-го пакета санкций против России. Представитель Польши в ЕС Анджей Садось считает, что согласие, возможно, будет достигнуто на следующей неделе, сообщило "Польское радио". По целому ряду вопросов технического плана необходим еще тщательный экспертный анализ, пояснил Садось.

Предложения Варшавы

Польша настаивает на санкциях против российских транспортных компаний и на принятии аналогичной меры в отношении Беларуси. Кроме того, Варшава считает необходимыми штрафные меры против ядерного сектора РФ, а также запрет на ввоз алмазов из России. "В нынешней ситуации мы не видим оснований для продолжения импорта российской агропродовольственной продукции", - добавил Анджей Садось.

Наконец, по инициативе Варшавы предлагается составить и внести в текст проекта черный список лиц, ответственных за депортацию украинских детей в Россию и их насильственное усыновление.

Блокировка механизмов обхода санкций

Предложение Еврокомиссии по 11-му пакету санкций против Москвы было разослано государствам-участникам Европейского Союза 5 мая. Следующим этапом стало первое обсуждение этого предложения на уровне послов стран ЕС.

Обсуждаться должны были, в частности, штрафные меры в отношении разного рода субъектов, помогающих Москве обходить санкции.

"Новый пакет будет посвящен соблюдению санкций, их эффективности и тому, как нам избежать обхода санкций", - сообщил 8 мая в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Еврокомиссия хочет внести в санкционный список ряд компаний КНР

По данным агентства Reuters, Еврокомиссия предложила внести в санкционный список несколько китайских компаний и ограничить экспорт в страны, которые, как считается, причастны к обходу санкций. Несколько источников также сообщили, что в список предлагается включить компании из Турции, ОАЭ, а также стран Центральной Азии и Кавказа, где резко вырос импорт товаров, подпадающий под санкции Евросоюза против Москвы.

Смотрите также: