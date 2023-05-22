Новые санкции ЕС и военная помощь Киеву: при чем тут Венгрия

Страны ЕС пытаются согласовать новый транш военной помощи Украине и одиннадцатый пакет санкций в отношении РФ. Он направлен на борьбу с обходом действующих штрафных мер. Но почему Будапешт снова против?

На принятие одиннадцатого пакета санкций Европейского Союза в отношении России на майском Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе никто даже не рассчитывал. Крайне непростой назвали эту дискуссию собравшиеся там 22 мая главы МИД стран Евросоюза, хотя и заверяли, что достигнуты подвижки. Обсуждался и новый транш военной помощи Украине на 500 млн евро из Европейского фонда мира. И то, и другое пытается блокировать Венгрия. Она увязывает санкции в отношении России и помощь Украине с представленным Киевом черным списком "Международных спонсоров войны", куда внесен и венгерский банк OTP.

Для Будапешта этот вопрос принципиальный, и пока он не разрешится, единогласного решения не будет, говорил ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В черный список Киева входят компании и из других стран Евросоюза, например таких как Франция, Германия, Эстония. Но больше всего - пять из них - находятся в Греции, и Афины тоже хотели бы добиться исключения этих предприятий из списка, говорят дипломаты.

Эти вопросы не связаны между собой, их необходимо разделять, полагает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Государства и компании могут напрямую обращаться к Украине и настаивать, чтобы их исключили из списка. Но пакет должен быть принят", - подчеркнул он.

В двустороннем ли, в многостороннем ли порядке, но страны Евросоюза должны приложить все усилия, чтобы очередной пакет военной поддержки Украины был одобрен, заявил на пресс-конференции после заседания Совета ЕС его верховный дипломат Жозеп Боррель, указав, что любая проволочка чревата потерей человеческих жизней. "Если у одного государства Евросоюза есть трудности - давайте обсудим их! - призвал он. - До сих пор нам удавалось находить решения по каждому траншу военной помощи. И я уверен, что мы сможем продолжать в том же духе".

До сих пор Венгрии не удалось заблокировать ничего

До сих пор Венгрия еще ничего не заблокировала, напомнил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. "Ни десятый пакет они не заблокировали, ни одиннадцатый не заблокируют, я в этом убежден. Они не посмеют", - сказал он.

"Ранее мы всегда находили общий путь, и на этот раз поступим так же", - заявил и австрийский министр Александр Шалленберг. По его мнению, такие дебаты в Евросоюзе должны проходить исключительно за закрытыми дверями, а общественности должна представляться уже общая линия ЕС.

"Мы приняли десять пакетов санкций - вместе, единогласно, сильным, единым фронтом Евросоюза. Так же мы подготовим и одиннадцатый пакет, не вижу в этом никаких проблем. Но что бы мы ни решили, с юридической точки зрения это должно быть безупречным", - подчеркнул Шалленберг. Для этого министрам предстоит прояснить многие технические вопросы, добавил он.

Обсуждение формулировок новых штрафных мер ЕС продолжается, сказала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock): "Они должны быть очень четкими, точными и безукоризненными с точки зрения закона". Немецкие политики заявляют, что обход санкций ЕС неприемлем, между тем в Германии экспорт в третьи страны, в свою очередь торгующие с Россией, переживает настоящий бум. Берлин предложил собственный план по предотвращению попадания в РФ высокотехнологичных санкционных товаров через третьи страны, пишет издание Politico. По его данным, Берлин хочет сосредоточиться не на государствах, разрешающих дальнейший экспорт в Россию, а на зарабатывающих на этом компаниях. Однако представители Еврокомиссии предупредили, что это предложение труднореализуемо.

Это одна из причин, по которым одиннадцатый пакет штрафных мер до сих пор обсуждается. Он имеет "ряд конкретных аспектов", которые хотят обговорить не только Венгрия, но и многие другие страны, указал Боррель.

Единогласие или квалифицированное большинство?

На вопрос о проблематичности принципа единогласия для внешней политики ЕС Боррель ответил, что "всегда выступал за квалифицированное большинство". "В противном случае мы принимаем решения слишком медленно, но что я могу сделать?" - добавил он. Принцип единогласия дает странам возможность блокировать общие решения Евросоюза, выдвигая свои условия, как это сейчас делает Венгрия.

Однако в тот же день, 22 мая, Анналена Бербок объявила о создании "Группы друзей для квалифицированного большинства" в отдельных сферах внешней политики. "Если мы хотим, чтобы нас воспринимали как геополитического игрока, если мы хотим брать на себя ответственность, то нам нужны скорость и эффективность", - заявила она после первой встречи группы в Брюсселе в кулуарах Совета ЕС по иностранным делам. Кроме самой Германии в нее вошли Франция, Испания, Италия, страны Бенилюкса, Финляндия и Румыния. Швеция, председательствующая в Совете ЕС, и Дания присутствовали в качестве наблюдателей. Для квалифицированного большинства необходимы голоса 15 из 27 стран ЕС, которые составляли бы не менее 65 процентов всего населения Союза. Главное препятствие для перехода Совета ЕС к квалифицированному большинству - это то, что его необходимо одобрить единогласно.

Между тем глава МИД Венгрии Сийярто созвал в Брюсселе отдельную пресс-конференцию на венгерском языке, чтобы объявить об участии Будапешта в организации группы "Друзья вето". "Прошла встреча на уровне послов для тех государств-членов ЕС, которые хотят сохранить принцип единогласия и возможность отстаивать свои интересы при принятии решений в Брюсселе", - процитировал его венгерский журналист Шандор Цирос.

Обсуждение выдвинутых Венгрией условий продолжится 23 и 24 мая на Совете ЕС по обороне и заседании послов стран Евросоюза.

Смотрите также: