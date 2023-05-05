Боеприпасы для Украины: Совет ЕС одобрил совместные закупки

Страны Евросоюза официально могут начинать совместно закупать снаряды и ракеты для ВСУ: Совет ЕС дал добро на выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на эти цели.

Решение о совместных закупках боеприпасов для Украины и пополнения резервов армий европейских стран на 1 млрд евро одобрил в пятницу, 5 мая, Совет Европейского Союза. Средства будут выделены из Европейского фонда мира (ЕФМ) на "предоставление ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, при необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности", сказано в заявлении Совета ЕС.

В Евросоюзе решили, что в рамках этой программы артиллерийские снаряды и ракеты следует приобретать только у компаний в ЕС и Норвегии. Боеприпасы должны быть полностью произведены в странах ЕС и Норвегии, либо, в случае с задействованием иностранного сырья и компонентов, должны пройти в ЕС или Норвегии окончательную сборку.

Контракты на закупки или заказы на поставку должны быть заключены до 30 сентября 2023 года через Европейское оборонное агентство (EDA) или в рамках совместных проектов по закупкам под руководством любой страны Евросоюза.

Таким образом, была одобрена вторая часть плана по срочной поставке Украине боеприпасов и пополнению собственных запасов стран-членов ЕС. Ранее стало известно, что одобрение совместных закупок блокирует Франция, настаивавшая на том, чтобы все производство и цепочки поставок боеприпасов были европейскими. К примеру, если производство находится в одной из стран Евросоюза, а порох изготовлен в Южной Корее, то Париж считал это неприемлемым.

Трехэтапный план Борреля

В марте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил план из трех частей. Первая: выделить 1 миллиард евро из Европейского фонда мира на восполнение национальных резервов тех стран Евросоюза, которые готовы передать Украине боеприпасы в период с 9 февраля по 31 мая.

Вторая: выделить еще 1 миллиард евро на совместные закупки артиллерийских снарядов с целью восполнения собственных запасов и предоставления боеприпасов Украине в среднесрочной перспективе через Европейское оборонное агентство.

Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для нужд их армий.

Евросоюз наращивает производство боеприпасов

3 мая Еврокомиссия утвердила законодательное предложение о поддержке производства боеприпасов,направленное на наращивание промышленных мощностей в ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов, ракет и их компонентов.

Еврокомиссия предложила выделить на эти цели 500 млн евро и призвала страны Евросоюза мобилизовать инвестиции в производство снарядов еще на 500 млн евро. Брюссель рассчитывает на быстрое принятие соответствующего закона Европарламентом и Советом ЕС до конца июня.

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